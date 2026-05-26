Στο νέο πολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται με την είσοδο των δυο νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού. αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο υπουργικό συμβούλιο, ενώ αντιδράσεις έχουμε σε όλο το πολιτικό φάσμα. O αρχισυντάκτης του πολιτικού ρεπορτάζ του Star Πέτρος Μποτσαράκος, ανέλυσε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίδη, το νέο τοπίο αλλά και τις νέες στρατηγικές, που άρχισαν ήδη να ξεδιπλώνονται.

Όπως ανέφερε, υπάρχει μια αναταραχή στο πολιτικό σκηνικό και όλοι πλέον έχουν έναν διμέτωπο αγώνα μπροστά τους. Η κυβέρνηση τα βάζει και με τα νέα κόμματα και με τον βασικό μέχρι σήμερα αντίπαλο της που είναι το ΠΑΣΟΚ. Και από την άλλη τα κόμματα της αντιπολίτευση δεν έχουν στόχο μόνο την κυβέρνηση, στρέφουν τα πυρά τους και προς τα νέα ανταγωνιστικά κόμματα.

Ο Πρωθυπουργός προτάσσει την σταθερότητα σε περίοδο κρίσης ως πλεονέκτημα αλλά και ως προϋπόθεση για να μπορεί να λειτουργεί ομαλά η οικονομία και να υπάρχει η δυνατότητα να στηριχθεί η κοινωνία. Και παρουσιάζει το πολιτικό σκηνικό σαν «βαβέλ» στοχοποιώντας τα κόμματα του κ. Τσίπρα και της κ. Καρυστιανού με την κατηγορία ότι επαναφέρουν παλιές λογικές.

Ειδικά για τον κ. Τσίπρα του χρεώνει ότι έχει δοκιμαστεί και έχει αποτύχει. Στοχοποιεί όμως και το ΠΑΣΟΚ κατηγορώντας το για απώλεια αξιοπιστίας και σοβαρότητας στην προσπάθεια να πλήξει την κυβέρνηση . Και φέρνει το παράδειγμα ότι η αξιωματική αντιπολίτευση ψήφισε «παρών» στην τρίτη θητεία του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα Ελλάδος. Το ΠΑΣΟΚ απαντά ότι θεσμικά διαφωνεί με τις πολυετείς θητείες, έχοντας ορίσει και όριο θητειών για τους βουλευτές του.

‘Όπως κατέληξε ο Π. Μποτσαράκος είναι ένα νέο τοπίο αυτό που διαμορφώνεται στον δρόμο προς τις εκλογές.