Η μουσική σκηνή Floyd στην Πειραιώς γέμισε από νωρίς το Σάββατο, καθώς οι Clutch μπορεί να είναι από το μακρινό Maryland, έχουν όμως το δικό τους πιστό ευρωπαϊκό, και όλο και μεγαλύτερο ελληνικό κοινό. Με δυνατά πασίγνωστα shows να παίζουν στην Αθήνα το ίδιο βράδυ, η αλήθεια είναι πως δεν περίμενα τόσο γεμάτο ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά venues της πόλης.

Οι Clutch όμως προσφέρουν show, είναι συγκρότημα για live. Το stoner rock τους δεν περιορίζεται σε νωχελικό head-banging, αλλά τρελό χορό -το ξέρω, δύσκολο να το πιστέψεις, αν δεν το δεις- με τον frontman Neil Fallon να δίνει το σύνθημα -και πονηρά χαμόγελα στις θηλυκές παρουσίες στην αρένα.

Με τους Tim Sult (κιθάρα), Dan Maines (μπάσο) και Jean-Paul Gaster (ντραμς) δεν έχουν σταματήσει να ροκάρουν -και να φανκάρουν- μαζί από το 1991. 35 χρόνια με την ίδια σύσταση μπάντας, το λες και ρεκόρ. Blues, λίγο Elvis (ναι, Presley) και «don’t forget to rock n’ roll» είναι η φάση γενικά.

Δείτε βίντεο από την εμφάνιση των ΛΔΛΜ

Τη συναυλία άνοιξαν οι ΛΔΛΜ -προφέρονται Adam- αναδεικνύοντας την ποικιλία ήχου και στυλ που έχουν να προσφέρουν τα ελληνικά ροκ συγκροτήματα. Το είδος τους είναι post-grunge με επιρροές από τα ‘90ς και αρχές ‘00ς -της γενιάς μας δηλαδή- με stoner στοιχεία, που ταίριαξαν με των headliners.

Το αθηναϊκό κοινό πάντως φάνηκε πανέτοιμο για το hot συναυλιακό καλοκαίρι που ξεκινά σύντομα - 15 Ιουνίου, νωρίς νωρίς, περιμένουμε Limp Bizkit.

Τα λέμε λοιπόν στην επόμενη μουσική αρένα.