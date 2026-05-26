Για νέο ΕΝΦΙΑ από το παράθυρο κάνουν λόγο οι ιδιοκτήτες ακινήτων (βίντεο Star)

Νέο «λογαριασμό» για εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων φέρνει ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την ΠΟΜΙΔΑ να κάνει λόγο για έναν «ΕΝΦΙΑ από το παράθυρο». Το νέο Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης, που θα αντικαταστήσει ΤΑΠ και δημοτικά τέλη ηλεκτροδοτούμενων χώρων, αναμένεται να αυξήσει τις επιβαρύνσεις σε πολλές κατοικίες και επαγγελματικά ακίνητα.

Θα φέρει πρόσθετα τέλη υπέρ Δήμων και Περιφερειών, τα οποία θα εισπράττονται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων εκφράζουν φόβους για ακόμη μεγαλύτερες χρεώσεις σε κατοικίες και επαγγελματικά ακίνητα, σε μια περίοδο που το στεγαστικό κόστος πιέζει ήδη ασφυκτικά τα νοικοκυριά.

Διπλή επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το νέο τέλος θα υπολογίζεται με βάση την αξία του ακινήτου, με συντελεστή από 0,3‰ έως 0,7‰, ανάλογα με την απόφαση κάθε δήμου.

Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα διαμερίσματος 150 τετραγωνικών μέτρων στην Αγία Παρασκευή, όπου ο σημερινός ΤΑΠ ύψους 68 ευρώ εκτιμάται ότι θα αυξηθεί στα 210 ευρώ με την επιβολή του νέου διπλού τέλους.

Παράλληλα, προβλέπεται επιβάρυνση ακόμη και στο δικαίωμα υψούν, γεγονός που εντείνει τις αντιδράσεις των ιδιοκτητών.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), Στράτος Παραδιάς, χαρακτηρίζει το μέτρο «υπερβολική και πολλαπλή επιβάρυνση, που δεν μπορεί να γίνει εύκολα ανεκτή».

Μέσω λογαριασμών ρεύματος η είσπραξη

Η είσπραξη των νέων τελών θα πραγματοποιείται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ σε περίπτωση μη πληρωμής προβλέπεται ακόμη και διακοπή ηλεκτροδότησης.

Η φορολογική σύμβουλος Φιλοθέη Μακρυδάκη επισημαίνει ότι οι νέες επιβαρύνσεις θα μειώσουν ακόμη περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών στο τέλος του χρόνου, σε μια συγκυρία αυξημένων πιέσεων από ακρίβεια, ενοίκια και ενεργειακό κόστος.

