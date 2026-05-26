Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 26/5/2026 στο Star, ο Πάνος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Στη γεωμετρία», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Ρ και το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε.

«Τα πήγαμε πολύ άσχημα με τις επιλογές» σχολίασε ο παρουσιαστής, αφού με αυτόν τον πίνακα ο Πάνος δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο!

