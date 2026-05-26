Στο νέο επεισόδιο του «The 2Night Show», που προβλήθηκε χθες, Δευτέρα 25/5, καλεσμένη ήταν η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η οποία μίλησε για τη μουσική της πορεία, ενώ έκανε και μια σπάνια αναφορά στην προσωπική της ζωή.

«Δεν ξέρω αν ο έρωτας με καθόρισε σαν γυναίκα. Ο ερωτισμός μου άρεσε πάντα. Ο ερωτισμός από τον πολύ κόσμο. Ο ερωτισμός της σκηνής», είπε, περιγράφοντας τη δύναμη της σκηνής και τα συναισθήματα που της προκαλεί η επαφή με το κοινό.

Η καταξιωμένη ερμηνεύτρια εκμυστηρεύτηκε στη συνέχεια ότι το λαικό τραγούδι είναι το είδος μουσικής που την εκφράζει περισσότερο. «Η μεγάλη μου αγάπη είναι το λαϊκό τραγούδι, αλλά κυρίως η παράδοση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Ελένη Τσαλιγοπούλου θυμήθηκε την πρώτη της περιοδεία στο πλευρό του Γιώργου Νταλάρα, σημειώνοντας: «Το δύσκολο πράγμα το βίωσα όταν έκανα την πρώτη περιοδεία με τον Γιώργο Νταλάρα. Εκεί έβλεπα όλο αυτό τον κόσμο, όλα αυτά τα πλήθη, να αγαπάνε τον τρόπο που τραγουδούσα. Ενώ ήξερα ότι τραγουδάω καλά, δεν είχα τρόπο να ζήσω. Εγώ ήμουν ένα κορίτσι από τη Νάουσα. Ένα επαρχιωτοκόριτσο. Και ξαφνικά με όλη αυτή την αγάπη, εγώ δεν ήξερα να μιλήσω. Δεν ήξερα πώς να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Όλα μου φαίνονταν ότι έπρεπε να τα κρύψω. Ότι έπρεπε να τα πούμε κάπως πιο ωραιοποιημένα. Και έτσι έχασα κάποια χρόνια από αυτή τη νεότητα».

«Δεν είναι η ψυχοθεραπεία. Είναι η εμπειρία. Είναι ότι όλα τα πράγματα, τα λάθη μας ας πούμε, μετά διορθώνονται. Γίνανε όλα μέσα στον χρόνο ήρεμα και ωραία. Πρώτα τραγουδήσαμε στα πατάρια της Θεσσαλονίκης και το ευχαριστήθηκα αυτό τόσο πολύ, με όλους τους σπουδαίους μουσικούς. Μετά σιγά σιγά κατέβηκα στην Αθήνα, έκανα δισκογραφία, έκανα ταξίδια. Γίνανε όλα σιγά σιγά», πρόσθεσε.

Καταφέραμε να έχουμε διαχρονικό τραγούδι. Καταφέραμε αυτό το τραγούδι να ακούγεται πολλά χρόνια. Παίρνει τη σκυτάλη από τους μεγάλους συνθέτες και τους μεγάλους τραγουδιστές των προηγούμενων δεκαετιών», κατέληξε.

Η Ελένη Τσαλιγοπούλου αναφέρθηκε και στη νέα γενιά τραγουδιστών, στην οποία έστειλε το δικό της μήνυμα:: «Ζήσ’ το. Μην έχεις άγχος για την επόμενη μέρα. Ζήσε αυτό που σου συμβαίνει τώρα».