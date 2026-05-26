Τροχαίο Μυτιλήνη: Βίντεο από τη στιγμή που η μηχανή καρφώνεται σε κολώνα

Οι δύο νεαροί γύριζαν από την παραλία - Βρήκαν ακαριαίο θάνατο

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Θανατηφόρο τροχαίο στη Μυτιλήνη με δύο θύματα, 16 και 18 ετών.
  • Το ατύχημα καταγράφηκε από κάμερα κυκλοφορίας κατά την επιστροφή τους από παραλία.
  • Η μηχανή εκτράπηκε, χτύπησε το κράσπεδο και καρφώθηκε σε κολώνα φωτισμού.
  • Στο σημείο έσπευσαν Τροχαία, ασθενοφόρα και πυροσβεστικές δυνάμεις.
  • Η Τροχαία Μυτιλήνης διεξάγει προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος.

Η στιγμή του θανατηφόρου τροχαίου στη Μυτιλήνη, που στοίχισε τη ζωή σε δύο παιδιά, 16 και 18 ετών καταγράφηκε από κάμερα κυκλοφορίας. 

Θρήνος στη Μυτιλήνη: Νεκρά σε τροχαίο δύο νεαρά παιδιά

Όπως φαίνεται στο βίντεο που μετέδωσε η ΕΡΤ, οι δύο νεαροί γυρνούσαν από παραλία στη Θέρμη. Σε μια ανοιχτή στροφή, άγνωστο πώς, φαίνεται το μηχανάκι να εκτρέπεται της πορείας του, να χτυπά το κράσπεδο και στη συνέχεια να καρφώνεται στην κολώνα φωτισμού, με αποτέλεσμα οδηγός και συνοδηγός να βρουν ακαριαίο θάνατο. 

To σημείο του τροχαίου στη Μυτιλήνη

Η πρόσκρουση έγινε στη διασταύρωση του δρόμου της Παναγιούδας προς τον περιφερειακό της Μόριας.  Όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο, η συγκεκριμένη μοτοσικλέτα ήταν η τρίτη στη σειρά, καθώς μπροστά της κινούνταν ακόμη δύο μηχανάκια.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρα, καθώς και πυροσβεστικές δυνάμεις. Η περιοχή αποκλείστηκε προσωρινά για να διευκολυνθεί η επιχείρηση και η διερεύνηση των συνθηκών του τροχαίου. 

Η Τροχαία Μυτιλήνης διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τροχαίου. 
 

