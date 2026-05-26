Οι Σκιαδαρέσες στη Μονή Λαζαριστών, την Πέμπτη 25 Ιουνίου

Ελάτε να δείτε τα κορίτσια μου την Πέμπτη 25 Ιουνίου στην Μονή Λαζαριστών στην Θεσσαλονίκη. Την μια που μου μοιάζει την λέω αμαζόνα και την άλλη μπαρμπούνα μου.

Από μικρά αυτά όλο χόρευαν, να δείτε κάτι σκέρτσα που μας έκαναν στο σαλόνι ! Μακάρι να προκόψουν στην ζωή τους και να βρούνε μια κανονική δουλειά κάποια στιγμή.

Εγώ Κάθε μέρα προσεύχομαι στην Παναΐτσα.

Θα ήθελα να τις δω σε κάποιο έργο στην τηλεόραση ή στον Σπύρο Παπαδόπουλο να τις χαρώ γιατί με παίρνει κόσμος τηλέφωνο, με ρωτάει και δεν ξέρω τι να τους πω.

Εγώ στην Θεσσαλονίκη δεν θα'ρθω γιατί έχω το πόδι μου και θα κάνει και ζεστη. Εσείς όμως που είστε νιάτα να πάτε να τις δείτε.

-Συγνώμη για αυτό ξεμειναμε από ιδέες και βάλαμε την γιαγιά μας να γράψει το δελτίο τύπου.

Μουσικοί:

Φάνης Ζαχόπουλος,

Χάρης Παρασκευάς,

Αλέξης Στενάκης,

Δημήτρης Κουζής

Ήχος: Κώστας Χαϊκάλης

Παραγωγή: Imaginart live music

Πέμπτη 25 Ιουνίου

Μονή Λαζαριστών, Θεσσαλονίκη

Κολοκοτρώνη 21

Ώρα έναρξης: 21.00

Οι πόρτες ανοίγουν στις 19.30

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Προπώληση: 15€

Ταμείο: 18€

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/skiadareses-moni-lazariston-thessaloniki-1/

