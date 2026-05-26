Μαστροκώστα - Δέλλας: «Αυτό που είδα εκείνη τη μέρα ήταν όρκος ζωής»

Η σκηνή στον Ευαγγελισμό που «λύγισε» τον δήμαρχο Πάτμου

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Γωγώ Μαστροκώστα απεβίωσε σε ηλικία 56 ετών, μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο.
  • Ο δήμαρχος Πάτμου, Νικήτας Τσαμπαλάκης, μοιράστηκε μια συγκλονιστική εμπειρία από συνάντησή του με τον Τραϊανό Δέλλα και τη σύζυγό του στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.
  • Ο Δέλλας φάνηκε να στηρίζει τη Μαστροκώστα με τρυφερότητα, αποδεικνύοντας την αληθινή δύναμη της αγάπης.
  • Η εμπειρία αυτή άφησε βαθιά εντύπωση στον Τσαμπαλάκη, που τόνισε τη σημασία της αφοσίωσης και της στήριξης σε δύσκολες στιγμές.
  • Ο Δέλλας χαρακτηρίστηκε ως σπάνιος άντρας που παρέμεινε δίπλα στη σύζυγό του μέχρι το τέλος.

Ο Νικήτας Τσαμπαλάκης, μέσα από μια συγκλονιστική ανάρτηση, κατέθεσε τη δική του προσωπική εμπειρία με τον Τραϊανό Δέλλα και τη Γωγώ Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Δευτέρας 25/5, σε ηλικία 56 ετών, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. 

Ο δήμαρχος Πάτμου αναφέρθηκε σε μια τυχαία συνάντησή του με το ζευγάρι στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τον τρόπο με τον οποίο ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής στεκόταν στο πλευρό της συζύγου του. Όπως περιέγραψε, την κοιτούσε σαν να ήταν όλος του ο κόσμος και σαν να μην υπήρχε τίποτε άλλο γύρω του.

Ωστόσο, η εικόνα που τον συγκλόνισε και, όπως παραδέχθηκε, δεν πρόκειται να ξεχάσει ποτέ, ήταν η στιγμή που ο Τραϊανός Δέλλας τη βοηθούσε να παραμείνει όρθια, καθώς δυσκολευόταν ακόμη και να σταθεί στα πόδια της.

Ο Τραϊανός Δέλλας κρατούσε πάντα από το χέρι την αγαπημένη του, Γωγώ / NDP Photo Agency

Ο κ. Τσαμπαλάκης έγραψε αναλυτικά:

«Πριν από λίγους μήνες βρέθηκα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμό για να επισκεφτώ έναν Πάτμιο συμπολίτη μας που νοσηλευόταν. Περιμένοντας το ασανσέρ στο ισόγειο, είδα μια γυναίκα μόνη σε ένα καροτσάκι. Πολύ αδύναμη, εξαντλημένη, με εκείνο το βλέμμα των ανθρώπων που παλεύουν σιωπηλά με τον πόνο. Και τότε συνέβη κάτι που χαράχτηκε μέσα μου.

Ένα μαύρο αυτοκίνητο σταμάτησε στην είσοδο του νοσοκομείου. Από μέσα κατέβηκε ο Τραϊανός Δέλλας. Ένας άνθρωπος που έζησε τη δόξα, τα γεμάτα γήπεδα, τις φωνές του κόσμου, τα φώτα της δημοσιότητας. Κι όμως… εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά. Υπήρχε μόνο ένας άντρας που κοιτούσε τη γυναίκα του σαν να ήταν ολόκληρος ο κόσμος του. Πλησίασε αθόρυβα, την πήρε στα χέρια του με μια τρυφερότητα που δεν περιγράφεται και τη βοήθησε να μπει στο αυτοκίνητο, γιατί δεν μπορούσε ούτε να σταθεί όρθια. Εκεί λύγισα. Γιατί κατάλαβα πως η αληθινή δύναμη ενός άντρα δεν είναι ούτε οι τίτλοι ούτε η δόξα. Είναι να αφήνεις πίσω σου τα φώτα και να μένεις δίπλα στον άνθρωπό σου όταν αρχίζουν τα σκοτάδια. Να γίνεσαι τα πόδια του όταν δεν μπορεί να περπατήσει.

Η ανάσα του όταν λυγίζει. Το χέρι που δεν αφήνει ποτέ. Αυτό που είδα εκείνη τη μέρα δεν ήταν απλώς αγάπη. Ήταν όρκος ζωής. Σήμερα που η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή, εκείνη η εικόνα ήρθε ξανά μπροστά μου και μου ράγισε την καρδιά. Τραϊανέ Δέλλα… Άντρες σαν κι εσένα είναι σπάνιοι. Γιατί όταν έσβησαν τα φώτα της ζωής, εσύ έμεινες εκεί. Μέχρι το τέλος. Και αυτό αξίζει περισσότερο από κάθε τρόπαιο, από κάθε χειροκρότημα, από κάθε δόξα. Σεβασμός. Από καρδιάς».

