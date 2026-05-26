Ένα έντονο και βαθιά φορτισμένο ξέσπασμα έκανε ο Ετεοκλής Παύλου μέσα από το Breakfast@Star, με αφορμή τις ψεύτικες φωτογραφίες και τα βίντεο που δημιουργήθηκαν μέσω τεχνητής νοημοσύνης και κυκλοφόρησαν στα social media με τον Σταύρο Φλώρο.

Ο παρουσιαστής, εμφανώς εξοργισμένος, δεν μπόρεσε να κρύψει την αγανάκτησή του για τη χρήση του AI πάνω σε έναν άνθρωπο που περνά μια τόσο δύσκολη περίοδο, κάνοντας λόγο για έλλειψη ενσυναίσθησης και ανθρωπιάς.

«Επειδή είπες τώρα για τα μηνύματα και τα social, να αναφερθώ σε κάτι τώρα, γιατί είναι κάτι που με έχει ενοχλήσει πάρα πάρα πολύ. Απορώ και εξοργίζομαι και με ενοχλεί, με πραγματικά τι ανόητος κόσμος κυκλοφορεί εκεί έξω. Είναι κάποιοι άνθρωποι που πραγματικά είναι ηλίθιοι, αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν εξηγείται αλλιώς», είπε αρχικά σε έντονο ύφος.

Στη συνέχεια, περιέγραψε τα ψεύτικα βίντεο και τις εικόνες που είδε να διακινούνται στο διαδίκτυο, εκφράζοντας τη βαθιά του ενόχληση για το γεγονός ότι κάποιοι χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη με αυτόν τον τρόπο.

«Χρησιμοποιούνε την τεχνητή νοημοσύνη, το AI, και έχω δει φωτογραφίες να κυκλοφορούν και βίντεο με τον Σταύρο Φλώρο, με το πρόσωπο μέλος, με το άλλο το πόδι σε νάρθηκα, με καταστάσεις και εκφράσεις στο πρόσωπο που προσπαθούν να εξηγήσουν το πώς μπορεί να νιώθει. Μα πραγματικά δεν έχετε καθόλου μυαλό κάποιοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ετεοκλής Παύλου στάθηκε ιδιαίτερα και στον ψυχολογικό αντίκτυπο που μπορεί να έχουν τέτοιες εικόνες στον ίδιο τον άνθρωπο που βρίσκεται στο επίκεντρο.

«Δεν έχετε καθόλου μυαλό. Δηλαδή δεν καταλαβαίνετε, είστε τόσο ανόητοι που δεν καταλαβαίνετε τι ζει αυτός ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή και λέει ότι διαβάζει τα μηνύματα και ίσως να βλέπει και αυτές τις φωτογραφίες και ίσως να βλέπει και αυτά τα βίντεο», είπε με έντονη συναισθηματική φόρτιση.

Μάλιστα, τόνισε πως πολλές φορές οι άνθρωποι δεν μπορούν να αντιληφθούν τον πόνο που προκαλούν, μέχρι να βιώσουν μια ανάλογη κατάσταση στο δικό τους περιβάλλον.

«Μα πραγματικά σε κάποια πράγματα στη ζωή πρέπει να σου συμβούν δίπλα σου για να καταλάβεις ότι δεν γίνεται να το κάνεις αυτό το πράγμα», σημείωσε.

Η συζήτηση στο πλατό συνεχίστηκε με τους συνεργάτες της εκπομπής να συμφωνούν πως τα social media και τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να γίνουν ιδιαίτερα επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται χωρίς όρια και χωρίς σεβασμό.

«Πόσο πρέπει να πληγωθεί αυτό το παιδί;», αναρωτήθηκε ο Ετεοκλής Παύλου, πριν συνεχίσει λέγοντας: «Να χρησιμοποιήσεις τι; Για να πάρεις 5 κλικ και 6 και 7; Τι να χρησιμοποιήσεις, τον πόνο ενός ανθρώπου 22 χρονών;».

Κλείνοντας, ο παρουσιαστής υπογράμμισε πως η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ένα τεράστιο εργαλείο, το οποίο όμως μπορεί να γίνει επικίνδυνο όταν πέφτει σε λάθος χέρια.

«Αυτό είναι η καλή πλευρά αυτή. Η καλή πλευρά είναι τα μηνύματα και η αγάπη και η υποστήριξη, και είναι και η κακή πλευρά, και το AI και όλα αυτά που είναι ένα τεράστιο εργαλείο. Όταν όμως το χρησιμοποιείς για βλακείες, μπορεί να γίνει πάρα πολύ επικίνδυνο», είπε χαρακτηριστικά.

