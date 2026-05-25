Δύσκολες ώρες εξακολουθεί να περνά ο Σταύρος Φλώρος, ο παίκτης του Survivor, ο οποίος συνεχίζει τη μεγάλη μάχη μετά τον σοβαρό τραυματισμό και τον ακρωτηριασμό που υπέστη στο θαλάσσιο ατύχημα.

Συγκινημένος από το δωμάτιο του νοσοκομείου στο Μαϊάμι ο Σταύρος Φλώρος ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους πως το πρώτο χειρουργείο στο δεξί του πόδι ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η πορεία του μέχρι στιγμής εξελίσσεται θετικά.

Ωστόσο, όπως αποκάλυψε ακολουθεί ακόμη μία κρίσιμη και απαιτητική επέμβαση στο ίδιο πόδι, ζητώντας από τον κόσμο να σταθεί δίπλα του με θετική σκέψη και προσευχή.

«Θέλω να σας ενημερώσω ότι όλα πάνε κατ' ευχήν, έχω κάνει ένα χειρουργείο στο δεξί πόδι, όλα πάνε πάρα πολύ καλά. Διαβάζω όλα τα μηνύματά σας, τα περισσότερα γράφουν "ίσως να μη διαβάσεις ποτέ αυτό το μήνυμα", αλλά πραγματικά προσπαθώ να τα διαβάσω όλα και μου δίνουν πάρα πολύ δύναμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να κάνετε τον σταυρό σας για εμένα και να πάνε όλα κατ' ευχήν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σταύρος Φλώρος: Τα κρίσιμα χειρουργεία - Τι λένε οι γιατροί του

Σύμφωνα με τους γιατρούς του, τα πιο δύσκολα χειρουργεία έγιναν κι όσα θα ακολουθήσουν στο δεξί πόδι, ειναι βοηθητικά. Το χειρουργείο του Σαββάτου έγινε για να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν φλεγμονές, για να μπορέσουν σήμερα να προχωρήσουν σε επέμβαση στη φτέρνα.

Χειρουργεία θα χρειαστούν και στο αριστερό πόδι, μόλις υποχωρήσει το οίδημα που έχει.

Σύμφωνα με τους συγγενείς του, είχε πόνους τις προηγούμενες μέρες, αλλά σήμερα είναι καλύτερα και κάνει κουράγιο.

