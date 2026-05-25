Συγκλονίζει ο Σταύρος Φλώρος από το νοσοκομείο: «Κάντε τον σταυρό σας»

Τα κρίσιμα χειρουργεία - Τι λένε οι γιατροί του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.05.26 , 22:08 Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που αεροσκάφος χτυπά αλεξιπτωτίστρια
25.05.26 , 21:41 Iron Maiden: Παραπάνω από metal band - Πυξίδα ζωής & ένεση αδρεναλίνης
25.05.26 , 21:39 Στεγαστική κρίση: Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία αναζητά η κυβέρνηση
25.05.26 , 21:23 MasterChef: Το πιάτο αντιγραφής του Kίκη θα κρίνει τον νικητή!
25.05.26 , 21:17 Συγκλονίζει ο Σταύρος Φλώρος από το νοσοκομείο: «Κάντε τον σταυρό σας»
25.05.26 , 21:15 Ελένη Μενεγάκη για Γωγώ Μαστροκώστα: «Ακόμη δεν μπορώ να το πιστέψω»
25.05.26 , 21:02 Μπαράζ τουρκικών προκλήσεων και αερομαχία στο Αιγαίο!
25.05.26 , 20:47 Θρήνος στη Μυτιλήνη: Νεκρά σε τροχαίο δύο νεαρά παιδιά
25.05.26 , 20:45 Η Αγία Παρασκευή γίνεται το κέντρο του Street Tennis και όχι μόνο!
25.05.26 , 20:16 Mετρό Θεσσαλονίκης: Καθυστερήσεις και ταλαιπωρία λόγω προβλήματος
25.05.26 , 20:05 Τέλος για τον Κώστα Τσουρό: «Μπήκαμε στην τελευταία μας εβδομάδα»
25.05.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Βρήκε τη λύση πριν καν ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση!
25.05.26 , 19:31 Κληρονομιές χωρίς διαθήκη: Ανατροπή στη διανομή περιουσιών
25.05.26 , 19:23 Μπαλατσινού: Oι πανηγυρισμοί στο γήπεδο με την κόρη της για τον Ολυμπιακό
25.05.26 , 19:17 Ματούλα Ζαμάνη: Η απάντησή της για τον σάλο με τη συναυλία χωρίς μπλούζα
Κουτσουμπής: Γενέθλια αγκαλιά με την κόρη του- Oι φωτογραφίες με την Katken
Παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο ο Δήμαρχος Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολυτάς
Χρήστος Μουσιάρης: Η ηλικία, η καταγωγή και η συμμετοχή στο Masterchef 10
Συντετριμμένος ο Δέλλας: «Όσο μακριά κι αν πετάξεις η αγάπη μου σε φτάνει»
Μαστροκώστα: «Xρειάστηκε μεταμόσχευση και ο οργανισμός της δεν το άντεξε»
Γωγώ Μαστροκώστα: Δείτε την τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση 4 χρόνια πριν
Μεγάλη δωρεά στο Λιμενικό από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και τη Motor Oil
Κάμερες AI στους δρόμους: «Με έγραψε για ζώνη ενώ τη φορούσα»
MasterChef: «Η νίκη και το χρηματικό έπαθλο των 20.000 κρίθηκαν στον πόντο»
Γωγώ Μαστροκώστα: «Θα ήθελα να κάνω και δεύτερο παιδί» είχε πει στο «Μίλα»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ρεπορτάζ από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σταύρος Φλώρος, παίκτης του Survivor, νοσηλεύεται στο Μαϊάμι μετά από σοβαρό τραυματισμό και ακρωτηριασμό.
  • Το πρώτο χειρουργείο στο δεξί του πόδι ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αλλά ακολουθεί άλλη κρίσιμη επέμβαση.
  • Ζητά από τους φίλους του να προσευχηθούν για την ανάρρωσή του και εκφράζει ευγνωμοσύνη για τη στήριξή τους.
  • Οι γιατροί του δηλώνουν ότι τα πιο δύσκολα χειρουργεία έχουν γίνει και τα επόμενα είναι βοηθητικά.
  • Θα χρειαστούν επίσης χειρουργεία στο αριστερό πόδι μόλις υποχωρήσει το οίδημα.

Δύσκολες ώρες εξακολουθεί να περνά ο Σταύρος Φλώρος, ο παίκτης του Survivor, ο οποίος συνεχίζει τη μεγάλη μάχη μετά τον σοβαρό τραυματισμό και τον ακρωτηριασμό που υπέστη στο θαλάσσιο ατύχημα.  

Σταύρος Φλώρος: Νέα φωτογραφικά ντοκουμέντα από το ατύχημα

Συγκινημένος από το δωμάτιο του νοσοκομείου στο Μαϊάμι ο Σταύρος Φλώρος ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους πως το πρώτο χειρουργείο στο δεξί του πόδι ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η πορεία του μέχρι στιγμής εξελίσσεται θετικά.  

Ωστόσο, όπως αποκάλυψε ακολουθεί ακόμη μία κρίσιμη και απαιτητική επέμβαση στο ίδιο πόδι, ζητώντας από τον κόσμο να σταθεί δίπλα του με θετική σκέψη και προσευχή.  

«Θέλω να σας ενημερώσω ότι όλα πάνε κατ' ευχήν, έχω κάνει ένα χειρουργείο στο δεξί πόδι, όλα πάνε πάρα πολύ καλά. Διαβάζω όλα τα μηνύματά σας, τα περισσότερα γράφουν "ίσως να μη διαβάσεις ποτέ αυτό το μήνυμα", αλλά πραγματικά προσπαθώ να τα διαβάσω όλα και μου δίνουν πάρα πολύ δύναμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να κάνετε τον σταυρό σας για εμένα και να πάνε όλα κατ' ευχήν», ανέφερε χαρακτηριστικά.  

 

 

Σταύρος Φλώρος: Τα κρίσιμα χειρουργεία - Τι λένε οι γιατροί του 

Σύμφωνα με τους γιατρούς του, τα πιο δύσκολα χειρουργεία έγιναν κι όσα θα ακολουθήσουν  στο δεξί πόδι, ειναι βοηθητικά. Το χειρουργείο του Σαββάτου έγινε για να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν φλεγμονές, για να μπορέσουν σήμερα να προχωρήσουν σε επέμβαση στη φτέρνα.  

Χειρουργεία  θα χρειαστούν και στο αριστερό πόδι, μόλις υποχωρήσει το οίδημα που έχει.  

Σύμφωνα με τους συγγενείς του, είχε πόνους τις προηγούμενες μέρες, αλλά σήμερα είναι καλύτερα και κάνει κουράγιο. 

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΛΩΡΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top