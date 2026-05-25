Η Ελένη Μενεγάκη εξέφρασε δημόσια τη θλίψη της για τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα, μετά την είδηση ότι η πρώην γυμνάστρια και παρουσιάστρια πέθανε σε ηλικία 56 ετών, τα ξημερώματα της Δευτέρας 25 Μαΐου, στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Η «βασίλισσα» της TV ανάρτηση του Τραϊανού Δέλλα, ο οποίος αποχαιρέτησε τη σύζυγό του με ιδιαίτερα φορτισμένα λόγια στα social media. Στο σχόλιό της, έγραψε: «Συλλυπητήρια, στεναχωρήθηκα πολύ, πίστευα πως θα τα καταφέρει. Ακόμα δεν το πιστεύω…».

Τα «συλλυπητήρια» της Ελένης Μενεγάκη για τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα

Ο Τραϊανός Δέλλας δημοσίευσε δικό του μήνυμα για την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα, εκφράζοντας την αγάπη του και την ευγνωμοσύνη του για τα χρόνια που έζησαν μαζί. Στην ανάρτησή του έγραψε «Άγγελε μου, αγάπη μου, πετά ψηλά, πετά μακριά, πήγαινε στο φως, αυτό το φως που σε φώτιζε και εδώ κάτω, αυτό το φως που γέμιζε το χαμόγελο σου και φώτιζε την ζωή μας. Αλλά όσο μακριά και να πετάξεις η αγάπη μου θα σε φθάνει. Να μας προσεχείς Άγγελε μου από εκεί ψηλά και περισσότερο την Βικτώρια μας!Ευχαριστώ τον θεό που μου χάρισε έναν από τους αγγέλους του για να με συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια και να με κάνει καλύτερο άνθρωπο αλλά τον ήθελε πίσω νωρίς, σε αυτό μόνο ήμουν άτυχος. Αυτός σε έφερε στον δρόμο μου αυτός σε παίρνει πίσω. Καλό ταξίδι αγάπη μου! Καλό ταξίδι Άγγελε μου! Πέτα ψηλά».

Η ανάρτηση του Τραϊανού Δέλλα

Η είδηση του θανάτου της Μαστροκώστα έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης της κόρης της, Βικτώριας Δέλλα. Από εκείνη τη στιγμή, πολλοί άνθρωποι από τον χώρο της σόουμπιζ αντέδρασαν δημόσια με μηνύματα αποχαιρετισμού και συμπαράστασης.

Τηλεοπτική παρουσία και δημόσια εικόνα

Η Γωγώ Μαστροκώστα έγινε ιδιαίτερα γνωστή τη δεκαετία του '90 μέσα από την ιδιωτική τηλεόραση, τις φωτογραφίσεις και τη δραστηριότητά της στον χώρο του fitness. Αργότερα αποσύρθηκε σε μεγάλο βαθμό από τη δημοσιότητα κι αφοσιώθηκε στην οικογένειά της.

Στο παρελθόν είχε μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη της με τον καρκίνο του μαστού. Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιευτεί, έμαθε για την ασθένεια δύο ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης της κι είχε αναφερθεί με ειλικρίνεια στον φόβο και στην ψυχική δύναμη που χρειάστηκε για να συνεχίσει.

Στο πλευρό της η οικογένειά της

Η Γωγώ Μαστροκώστα νοσηλευόταν τις τελευταίες εβδομάδες στον Ευαγγελισμό, δίνοντας τη μάχη της με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Δίπλα της βρίσκονταν ο Τραϊανός Δέλλας κι η κόρη τους, Βικτώρια, μέχρι και το τέλος.

Η απώλειά της προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση, καθώς πολλοί τη θυμούνται ως μια από τις χαρακτηριστικές παρουσίες της ελληνικής τηλεόρασης και της σόουμπιζ.