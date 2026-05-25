Ο Κώστας Τσουρός ανακοίνωσε στην έναρξη της εκπομπής του ότι το Το Χουμε ολοκληρώνεται την Παρασκευή, στο τέλος αυτής της εβδομάδας. Η ανακοίνωση έγινε τη Δευτέρα, με τον παρουσιαστή να μιλά για το φινάλε της εκπομπής του στον ΣΚΑΪ και να απευθύνεται στους τηλεθεατές.

Ο παρουσιαστής είπε on air: «Μπήκαμε στην τελευταία μας εΒδομάδα. Την Παρασκευή ολοκληρώνεται αυτό το περιπετειώδες ταξίδι. Πολύ όμορφο ταξίδι, όλες οι περιπέτειες έχουν όμορφα στοιχεία μέσα».

Η εκπομπή έφτασε έτσι στο τέλος της φετινής της διαδρομής, με τον Κώστα Τσουρό να ζητάει από το κοινό να παραμείνει συντονισμένο μέχρι και την Παρασκευή και να τονίζει ότι η ομάδα θα δουλέψει μέχρι το τελευταίο λεπτό με την ίδια προσήλωση.

«Μείνετε, λοιπόν, μαζί μας μέχρι και την Παρασκευή. Να ξέρετε ότι εμείς μέχρι και την τελευταία στιγμή θα δουλέψουμε με την ίδια αγάπη και τον ίδιο σεβασμό προς εσάς, όπως κάναμε από την αρχή της φετινής χρονιάς. Τώρα θέλω να σας πω κάτι, νομίζω ότι πια μπορώ να το πω… Νομίζω ότι εσείς οι τηλεθεατές, όσοι κι αν ήσασταν φέτος, ήσασταν αυτοί που με κάνατε να κρατηθώ ψύχραιμος τη φετινή χρονιά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι’ αυτό», πρόσθεσε ο Κώστας Τσουρός.

Το μέλλον της συνεργασίας του δημοσιογράφου με τον ΣΚΑΪ θα κριθεί σε επικείμενο ραντεβού με τη διοίκηση. Τα σενάρια είναι ανοιχτά: είτε θα ενεργοποιηθεί εκ νέου με κάποιο άλλο project ή concept, είτε θα εξεταστεί το ενδεχόμενο συναινετικού διαζυγίου αν βρεθεί κάποια άλλη τηλεοπτική στέγη.

Την ίδια στιγμή, υπάρχει η πληροφορία ότι ο Κώστας Τσουρός «μετακινηθεί» στον ΑΝΤ1, χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν θα παρουσιάσει τη δική του εκπομπή ή όχι.