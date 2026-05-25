Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 25/5/2026 στο Star, η Άννα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Πάνε Πακέτο» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Κ, το Μ και το Ν ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.

Τι κι αν με τις επιλογές της άνοιξε μόλις ένα γράμμα; Η Άννα είχε ήδη λύσει τον γρίφο πριν αρχίσει ο χρόνος να μετρά αντίστροφα, εντυπωσιάζοντας τον παρουσιαστή με τα γρήγορα αντανακλαστικά της!

