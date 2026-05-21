Ο Βασίλης από τη Θεσσαλονίκη ταξίδεψε ως την Αθήνα προκειμένου να φέρει στο Cash or Trash, την εκπομπή που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, μία παλιά ταμειακή μηχανή!Όπως είπε ο ίδιος το αντικείμενο αυτό συνδέει την τέχνη, το χρήμα και την ιστορία.

«Η συγκεκριμένη ταμειακή κοσμούσε ένα παλαιοπωλείο για 50 χρόνια δηλαδή μισό αιώνα» διαπίστωσε η οικοδέσποινα του Cash or Trash Δέσποινα Μοιραράκη.

Ο Βασίλης παρουσίασε την ταμειακή μηχανή στη Δέσποινα Μοιραράκη και τον Θάνο Λούδο

Ο θείος του, όπως ο ίδιος είπε, την είχε βάλει στη βιτρίνα, όλοι τη θαύμαζαν αλλά εκείνος που ήταν και ο ιδιοκτήτης του παλαιοπωλείου αποφάσισε να μην την πουλήσει σε κανέναν.Όταν ο θείος του έφυγε από τη ζωή η ταμειακή μηχανή περιήλθε στην κατοχή του. Μάλιστα κάνει και έναν χαρακτηριστικό θόρυβο. Η μηχανή μάλιστα όπως διαπίστωσαν τόσο ο Θάνος Λούδος όσο και η Δέσποινα Μοιραράκη, έχει μέσα το χαρτί των αποδείξεων.

H εκτίμηση του Θάνου Λούδου για το αντικείμενο είναι 900 ευρώ. Ο πωλητής ανέφερε πως η μηχανή κοστίζει περισσότερο.

Κατάφερε τελικά να πουλήσει ο Βασίλης την ταμειακή μηχανή κι αν ναι πόσο;

Δείτε το Cash or Trash



