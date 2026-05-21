Απόψε, Πέμπτη 21 Μαΐου, η αγωνία χτυπά «κόκκινο» στο MasterChef 10, στην τρίτη και προτελευταία ημέρα της Εβδομάδας Silver.

Αυτή η ξεχωριστή εβδομάδα, ξεκίνησε και συνεχίστηκε με έντονες μαγειρικές αναμετρήσεις και δυνατές προσπάθειες από όλους τους διαγωνιζόμενους. Ωστόσο, οκτώ παίκτες έχουν ήδη αποκλειστεί από τη διεκδίκηση του μεγάλου Silver επάθλου.

Ο Χρήστος Μουσιάρης, ο Πέτρος Ελευθεριάδης και ο Σαμ Μπεκίρη είναι οι τρεις παίκτες που κατάφεραν να ξεπεράσουν με επιτυχία τις απαιτητικές δοκιμασίες των προηγούμενων ημερών και συνεχίζουν δυναμικά την πορεία τους για το μεγάλο χρηματικό έπαθλο των 20.000 ευρώ!

Η αποψινή βραδιά αναμένεται να δυσκολέψει τους τρεις διαγωνιζόμενους, καθώς θα έχουν να αντιμετωπίσουν δύο δοκιμασίες. Στην πρώτη δοκιμασία θα λάβουν μέρος και οι τρεις διαγωνιζόμενοι, με αυτόν που θα παρουσιάσει την καλύτερη προσπάθεια να εξασφαλίζει το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Silver Επάθλου!

Οι άλλοι δύο θα επιστρέψουν στους πάγκους τους για μία ακόμη μαγειρική αναμέτρηση, από την οποία θα προκύψει ο δεύτερος φιναλίστ, που θα περάσει στον τελικό της Silver εβδομάδας.

Η πρώτη δοκιμασία είναι η γνωστή και αγαπημένη «Follow the Chef». Αυτός που θα καθοδηγήσει τους τρεις παίκτες είναι ο πολύτιμος συνεργάτης του MasterChef, Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος.

Ο chef θα ετοιμάσει ένα πιάτο σε πραγματικό χρόνο, περιγράφοντας ταυτόχρονα βήμα-βήμα τη διαδικασία εκτέλεσης της συνταγής. Ο Χρήστος, ο Πέτρος και ο Σαμ καλούνται να μαγειρέψουν το ίδιο πιάτο, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του, χωρίς καμία καθυστέρηση και χωρίς να επιτρέπονται ερωτήσεις την ώρα της μαγειρικής, ούτε προς τον chef, ούτε προς τους αντιπάλους. Το ζητούμενο είναι να παρουσιάσουν ένα πιάτο όσο πιο κοντά γίνεται σε εμφάνιση και γεύση με εκείνο του chef.

Με την ολοκλήρωση του πιάτου από τον chef, οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους μόλις 1 λεπτό για να ολοκληρώσουν την προσπάθειά τους. Ο Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος θα είναι αυτός που θα δοκιμάσει και θα κρίνει τα πιάτα. Ο διαγωνιζόμενος που θα έχει την καλύτερη προσπάθεια θα περάσει απευθείας στον μεγάλο τελικό του Silver Επάθλου.

Ποιος θα εξασφαλίσει απευθείας θέση στον μεγάλο τελικό και ποιοι θα αναγκαστούν να μαγειρέψουν ξανά, με τα πολύ ιδιαίτερα και δύσκολα υλικά της δεύτερης δοκιμασίας;

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας!

Ποια μπριγάδα θα καταφέρει να εντυπωσιάσει με τα πιάτα της τους τρεις chef κριτές, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλο και να κατακτήσει την πολύτιμη νίκη;

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα. Τίποτα δε θα είναι αναμενόμενο.

Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες, πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό.

Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ!

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι.

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού! Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι!

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»!

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα!

Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€!

Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές!

Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!

Δυο μπριγάδες, δύο σπίτια, ένας πόλεμος στην κουζίνα, που θα αναδείξει έναν νικητή!

Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει στη «Μητέρα των Μαχών»;

Από ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα προκύψει ο μεγάλος νικητής του MasterChef;

Η επετειακή σεζόν του MasterChef είναι στο Star με τη «Μητέρα των Μαχών», για να συναρπάσει το τηλεοπτικό κοινό!

MasterChef 10 - Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef