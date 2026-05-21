Antigoni: Ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας που της «έκλεψε» την καρδιά

Full in love η εκπρόσωπος της Κύπρου στη Eurovision 2026

Η Antigoni ξεσήκωσε το Press Center με την εμφάνισή της στον τελικό της Eurovision 2026

Η Antigoni Buxton παραχώρησε την πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη μετά τη συμμετοχή της στη Eurovision 2026, στην εκπομπή «Με αγάπη Χριστιάννα», μιλώντας ανοιχτά τόσο για τη μεγάλη εμπειρία του μουσικού διαγωνισμού όσο και για τον άνθρωπο που βρίσκεται στο πλευρό της.

Antigoni: Το Love Island, η παρουσιάστρια μαμά και η Eurovision

Η τραγουδίστρια, η οποία εκπροσώπησε φέτος την Κύπρο και κατέκτησε τη 19η θέση στον μεγάλο τελικό, δεν έκρυψε πως η πίεση της Eurovision ήταν τεράστια, παραδεχόμενη ότι η εμφάνισή της στον ημιτελικό δεν ήταν αυτή που ήθελε.

Τελικός Eurovision 2026: Η Antigoni άναψε φωτιές με το «Jalla»

Η hot εμφάνιση της Antigoni στη σκηνή της Eurovision / AP Images (Martin Meissner)

«Η Eurovision είναι μια πολύ δύσκολη σκηνή και δεν ήταν η καλύτερή μου εμφάνιση στον Ημιτελικό. Χάρηκα όμως που πέρασα στον τελικό και μπόρεσα να δείξω πραγματικά τι μπορώ να κάνω. Έδωσα την ψυχή και την καρδιά μου πάνω στη σκηνή και πιστεύω ότι ο κόσμος το ένιωσε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά της στη μητέρα της, τονίζοντας πως χωρίς τη στήριξή της δε θα είχε καταφέρει να φτάσει μέχρι εκεί. «Η μαμά μου ήταν συνεχώς δίπλα μου. Δε θα μπορούσα να ζήσω όλο αυτό χωρίς εκείνη. Είμαι πολύ τυχερή που την έχω στη ζωή μου», εξομολογήθηκε η Antigoni.

Ωστόσο, πέρα από τη Eurovision, η προσωπική της ζωή φαίνεται πως βρίσκεται στην καλύτερη φάση της. Η νεαρή τραγουδίστρια είναι ερωτευμένη και δε διστάζει να το δείχνει δημόσια.

Ποιος είναι ο σύντροφος της Antigoni 

Στο πλευρό της βρίσκεται ο Άγγελος Γεωργιάδης, ένας γοητευτικός Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας που ζει και δραστηριοποιείται στη Νέα Υόρκη. Ο ίδιος διατηρεί ελληνικό εστιατόριο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ασχολείται ενεργά και με τη διοργάνωση συναυλιών Ελλήνων καλλιτεχνών στην Αμερική.

Μάλιστα, ανάμεσα στους καλλιτέχνες με τους οποίους έχει συνεργαστεί βρίσκεται και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, καθώς ο Άγγελος δραστηριοποιείται έντονα στον χώρο της ελληνικής ομογένειας και της μουσικής σκηνής στις ΗΠΑ.

Η Antigoni δεν έκρυψε πως ο σύντροφός της αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα στηρίγματά της κατά τη διάρκεια της Eurovision. Όπως αποκάλυψε, λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του τελικού, είχαν μια σύντομη συνομιλία μέσω Facetime, με εκείνον να της δίνει δύναμη και να τη συμβουλεύει να απολαύσει τη στιγμή.

«Μου είπε να μην το σκεφτώ πολύ και απλά να τραγουδήσω το τραγούδι μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δυο τους δείχνουν πιο ερωτευμένοι από ποτέ, με την τραγουδίστρια να μοιράζεται συχνά τρυφερά στιγμιότυπα στα social media, αποδεικνύοντας πως ο έρωτας παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή της αυτή την περίοδο.

Φωτογραφίες της Antigoni με τον σύντροφό της / Πηγή: Instagram

