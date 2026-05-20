MasterChef 10: O Φίλιπ και ο Σαμ έβαλαν τα δυνατά τους στο σημερινό τεστ δημιουργικότητας προκειμένου να δημιουργήσουν γευστικά και νόστιμα γλυκά με βάση το παγωτό.Οι δύο διαγωνιζόμενοι έφτιαξαν γλυκά με chocolate brownie.

O Σαμ

Ο Σαμ έφτιαξε καρυδόπιτα με κρεμέ σοκολάτας, γλάσο κονιάκ και παγωτό σοκολάτας με μπισκότο.

«Είναι ένα πιάτο που μου φέρνει αναμνήσεις. Έτσι με υποδέχονταν οι γονείς μου όταν γύριζα από τις αλάνες» τόνισε ο Σαμ.

Ο Φίλιπ ετοίμασε chocolate brownie και ganache σοκολάτας και φυστικοβούτυρο, crumble σοκολάτας και λικέρ με καφέ.

O Φίλιπ

«Πιο περιποιημένη προσπάθεια είναι του Σαμ, είναι πιο ντελικάτο» επεσήμανε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος με τον Σωτήρη Κοντιζά να λέει πως ο Φίλιπ έχει πολύ καλό κόψιμο και πάνω και κάτω.



Ο Σωτήρης Κοντιζάς ανέφερε πως ένα από τα δύο αυτά γλυκά είναι η καλύτερη προσπάθεια της ημέρας. Αυτή δεν ήταν άλλη από την προσπάθεια του Σαμ ο οποίος αύριο θα διεκδικήσει το έπαθλο των 20.000 ευρώ.

