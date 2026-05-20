Έχουν ήδη περάσει 24ώρες και ακόμη η Πολιτεία να δώσει μια επίσημη εκδοχή για την προέλευση της έντονης οσμής, που προκάλεσε συναγερμό στις αρχές και ανησυχία στους κατοίκους στα νότια προάστια. Από χθες οι υποθέσεις και τα σενάρια δίνουν και παίρνουν. Ο δημοσιογράφος του Star Γιάννης Σωτηρόπουλος μίλησε με ειδικούς επιστήμονες και κατέγραψε τις επικρατέστερες εκτιμήσεις τους.

Στον Σαρωνικό φαίνεται πως κρύβεται η λύση του μυστηρίου της έντονης οσμής, που έγινε ιδιαίτερα αισθητή χθες στους κατοίκους στο παραλιακό μέτωπο, από την Δραπετσώνα έως τη Βούλα. Δύο είναι τα πιθανά σενάρια για τον καθηγητή Σαρηγιάννη.

Σαρηγιάννης: «Είτε από επισκευή πλοίου, είτε από καθαρισμό σε δεξαμενόπλοιο»

«Είτε διάλυση επισκευής πλοίων στο δίαυλο Σαλαμίνας -Περάματος, είτε καθαρισμός δεξαμενής σε αγκυροβολημένο δεξαμενόπλοιο έξω από την Αίγινα», λέει ο κ. Σαρηγιάννης, Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής & Πρόεδρος Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Στο μικροσκόπιο των ερευνών έχουν μπει οι τροχιές των αερίων μαζών, όμως ανάποδα στον χρόνο, έξι ώρες πριν εκδηλωθεί η οσμή στα νότια προάστια, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας.

«Οι τροχιές δείχνουν πιθανές διαδρομές αερίων μαζών και αποτελούν σημαντικό υπόβαθρο για το πού πρέπει να στραφούν οι περαιτέρω έρευνες», υποστηρίζει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Φυτιανός: «Οφείλεται σε φύκια που αποσυντίθεται και εκλύουν δύσοσμα αέρια»

Υπάρχουν ωστόσο επιστήμονες που έχουν άλλη άποψη και υποστηρίζουν πως η περίεργη αυτή οσμή θυμίζει έντονα την κατάσταση στη Θεσσαλονίκη, με το πρόβλημα της θαλάσσιας ρύπανσης στον Θερμαϊκό Κόλπο.

«Λόγω της ρύπανσης τα φύκια αποσυντίθενται κι έχουμε αυτή την έκλυση δύσοσμων αερίων, όπως είναι οι μερκαντίνες, το υδρόθειο και το μεθάνιο, που δεν είναι τοξικά», τονίζει με τη σειρά του ο κ. Φυτιανος, Ομότιμος Καθηγητής Χημείας Περιβάλλοντος Α.Π.Θ.

Παπαδόπουλος: «Η οσμή στην Αττική δεν έχει σχέση με επερχόμενο σεισμό»

Σε ανάρτηση του, πάντως, ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος ξεκαθάρισε πως η οσμή δεν συνδέεται με επερχόμενο σεισμό.

«Πριν από ισχυρούς σεισμούς έχει παρατηρηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις η έξοδος ευγενών αερίων, όπως το ραδόνιο. Αλλά αυτά είναι άοσμα και εντοπίζονται από κατάλληλους μετρητές. Εδώ δεν έχουμε τέτοια περίπτωση», προσθέτει ο σεισμολόγος.

Φωστηρόπουλος: «Εκκενώσαμε το δημαρχείο γιατί δυσανασχετούσαν οι υπάλληλοι»

Δεύτερη μέρα κι ακόμη δεν έχουμε μάθει από κάποιο επίσημο κρατικό φορέα ποια ήταν τελικά η προέλευση της οσμής. Ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου εξηγεί στο STAR για ποιο λόγο εκκένωσε το δημαρχείο.

Ο κ. Φωστηρόπουλος λέει «Οι υπάλληλοι δυσανασχετούσαν για τη μυρωδιά, δεν έφευγε, ενώ αντίθετα έξω η κατάσταση ήταν πιο υποφερτή και για την ασφάλεια των υπαλλήλων και για τον επισκεπτών αποφασίσαμε λίγο προς το τέλος του ωραρίου να κλείσουμε το δημαρχείο».