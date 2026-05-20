Οσμή Αττική: Τι λένε ειδικοί επιστήμονες για την προέλευσή της

Στον Σαρωνικό έχουν εστιάσει τις έρευνες για την προέλευση της οσμής

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.05.26 , 23:24 Από τον μυστικό γάμο… κατευθείαν στο γυμναστήριο η Αθηνά Οικονομάκου
20.05.26 , 23:17 MasterChef 10: Ποιος θα κερδίσει το Έπαθλο των 20.000 ευρώ;
20.05.26 , 23:08 MasterChef 2026-Φίλιπ vs Σαμ: Ποιος πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση;
20.05.26 , 23:05 Πόρισμα Τροχαίας: Έτσι έγινε το τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο
20.05.26 , 23:00 MasterChef 2026-Πάνος vs Πέτρος: Ποιος είχε το καλύτερο πιάτο;
20.05.26 , 22:55 Διαδικτυακή Απάτη Που Αδειάζει Λογαριασμούς Με Ψεύτικο Έμβασμα 6.500 Ευρώ
20.05.26 , 22:49 Οδηγός ταξί συνελήφθη μπροστά στην κάμερα του STAR με πειραγμένο ταξίμετρο
20.05.26 , 22:39 MasterChef 2026-Χρήστος vs Wasan: Ποια προσπάθεια πέρασε στην επόμενη φάση
20.05.26 , 22:22 Οσμή Αττική: Τι λένε ειδικοί επιστήμονες για την προέλευσή της
20.05.26 , 22:14 Hippocratic Cancer Research Foundation: «Εκεί όπου το Φως γίνεται Ελπίδα»
20.05.26 , 21:49 Επιβεβαίωση Ρεπορτάζ Star: Τι Δείχνει Το Πόρισμα Για Το Drone - Καμικάζι
20.05.26 , 21:35 Ηλιάκη - Μανουσάκης: «Στα δύσκολα και στα εύκολα να αγαπιόμαστε»
20.05.26 , 21:34 Το Νέο Επιτελείο Του Αλέξη Τσίπρα
20.05.26 , 21:23 MasterChef 2026: 2η μέρα Silver Week: Τι περιλαμβάνει η δοκιμασία;
20.05.26 , 21:11 Θερμό καλοκαίρι στα Ελληνοτουρκικά «βλέπει» η Αθήνα
Απόστολος Ρουβάς: «Ένα όμορφο ταξίδι έφτασε στο τέλος του»
Γωγώ Μαστροκώστα: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό
Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία με την κόρη της- Συμμετείχε σε Φεστιβάλ ρητορικής
Δημήτρης Κοντόπουλος: Τα γνωστά τραγούδια που έχει γράψει
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Εντυπωσίασε με το πιο glamorous φόρεμα της βραδιάς
Μάρα Ζαχαρέα: Chic εμφάνιση στην παρουσίαση νέου βιβλίου του Πάνου Σόμπολου
Σίσσυ Χρηστίδου: Αγνώριστη με τη νέα αλλαγή στα μαλλιά της
Σίσσυ Χριστίδου: Η ηλικία, το ύψος, τα παιδιά και η σχέση με τον Μαραντίνη
Βικτώρια Χαλκίτη: «Τότε κατάλαβα ότι θα κερδίσει η Dara για την Βουλγαρία»
MasterChef Silver Week: Αυτοί οι δύο μάγειρες περνούν στην επόμενη φάση
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (20/5/2026)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η έντονη οσμή στην Αττική προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους, χωρίς επίσημη εκδοχή από την Πολιτεία.
  • Δύο πιθανά σενάρια για την προέλευση της οσμής: επισκευές πλοίων ή καθαρισμός δεξαμενόπλοιου.
  • Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η οσμή μπορεί να προέρχεται από αποσύνθεση φυκιών λόγω ρύπανσης.
  • Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος διαψεύδει σύνδεση της οσμής με επερχόμενο σεισμό.
  • Ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου εκκένωσε το δημαρχείο λόγω της έντονης οσμής που δυσανασχετούσε τους υπαλλήλους.

Έχουν ήδη περάσει 24ώρες και ακόμη η Πολιτεία να δώσει μια επίσημη εκδοχή για την προέλευση της έντονης οσμής, που προκάλεσε συναγερμό στις αρχές και ανησυχία στους κατοίκους στα νότια προάστια. Από χθες οι υποθέσεις και τα σενάρια δίνουν και παίρνουν. Ο δημοσιογράφος του Star Γιάννης Σωτηρόπουλος μίλησε με ειδικούς επιστήμονες και κατέγραψε τις επικρατέστερες εκτιμήσεις τους. 

Στον Σαρωνικό φαίνεται πως κρύβεται η λύση του μυστηρίου της έντονης οσμής, που έγινε ιδιαίτερα αισθητή χθες στους κατοίκους στο παραλιακό μέτωπο, από την Δραπετσώνα έως τη Βούλα. Δύο είναι τα πιθανά σενάρια για τον καθηγητή Σαρηγιάννη.   

Άλυτο το μυστήριο της έντονης οσμής στα νότια προάστια

Σαρηγιάννης: «Είτε από επισκευή πλοίου, είτε από καθαρισμό σε δεξαμενόπλοιο»

Σαρηγιάννης: «Είτε από επισκευή πλοίου, είτε από καθαρισμό σε δεξαμενόπλοιο»

«Είτε διάλυση επισκευής πλοίων στο δίαυλο Σαλαμίνας -Περάματος,  είτε καθαρισμός δεξαμενής σε αγκυροβολημένο δεξαμενόπλοιο έξω από την Αίγινα», λέει ο κ. Σαρηγιάννης, Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής & Πρόεδρος Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. 

Στο μικροσκόπιο των ερευνών έχουν μπει οι τροχιές των αερίων μαζών, όμως ανάποδα στον χρόνο, έξι ώρες πριν εκδηλωθεί η οσμή στα νότια προάστια, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας.

Άγνωστη η αιτία της οσμής αερίου στην Αττική - Τα σενάρια που εξετάζονται

Οσμή Αττική: Τι λένε ειδικοί επιστήμονες για την προέλευσή της

«Οι τροχιές δείχνουν πιθανές διαδρομές αερίων μαζών και αποτελούν σημαντικό υπόβαθρο για το πού πρέπει να στραφούν οι περαιτέρω έρευνες», υποστηρίζει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Φυτιανός: «Οφείλεται σε φύκια που αποσυντίθεται και εκλύουν δύσοσμα αέρια»

Φυτιανός: «Οφείλεται σε φύκια που αποσυντίθεται και εκλύουν δύσοσμα αέρια»

Υπάρχουν ωστόσο επιστήμονες που έχουν άλλη άποψη και υποστηρίζουν πως η περίεργη αυτή οσμή θυμίζει έντονα την κατάσταση στη Θεσσαλονίκη, με το πρόβλημα της θαλάσσιας ρύπανσης στον Θερμαϊκό Κόλπο. 

«Λόγω της ρύπανσης τα φύκια αποσυντίθενται κι έχουμε αυτή την έκλυση δύσοσμων αερίων, όπως είναι οι μερκαντίνες, το υδρόθειο και το μεθάνιο, που δεν είναι τοξικά», τονίζει με τη σειρά του ο κ. Φυτιανος, Ομότιμος Καθηγητής Χημείας Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. 

Έντονη μυρωδιά αερίου σε περιοχές της Αττικής - Εκκενώθηκαν σχολεία

Παπαδόπουλος: «Η οσμή στην Αττική δεν έχει σχέση με επερχόμενο σεισμό»

Παπαδόπουλος: «Η οσμή στην Αττική δεν έχει σχέση με επερχόμενο σεισμό»

Σε ανάρτηση του, πάντως, ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος ξεκαθάρισε πως η οσμή δεν συνδέεται με επερχόμενο σεισμό. 

«Πριν από ισχυρούς σεισμούς έχει παρατηρηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις η έξοδος ευγενών αερίων, όπως το ραδόνιο. Αλλά αυτά είναι άοσμα και εντοπίζονται από κατάλληλους μετρητές. Εδώ δεν έχουμε τέτοια περίπτωση», προσθέτει ο σεισμολόγος. 

Φωστηρόπουλος: «Εκκενώσαμε το δημαρχείο γιατί δυσανασχετούσαν οι υπάλληλοι»

Δεύτερη μέρα κι ακόμη δεν έχουμε μάθει από κάποιο επίσημο κρατικό φορέα ποια ήταν τελικά η προέλευση της οσμής. Ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου εξηγεί στο STAR για ποιο λόγο εκκένωσε το δημαρχείο.   

Ο κ. Φωστηρόπουλος λέει «Οι υπάλληλοι δυσανασχετούσαν για τη μυρωδιά, δεν έφευγε, ενώ αντίθετα έξω η κατάσταση ήταν πιο υποφερτή και για την ασφάλεια των υπαλλήλων και για τον επισκεπτών αποφασίσαμε λίγο προς το τέλος του ωραρίου να κλείσουμε το δημαρχείο». 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΟΣΜΗ
 |
ΜΥΡΩΔΙΑ
 |
ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΑΕΡΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top