H Βίκυ Σταυροπούλου μίλησε για το διαζύγιό της από τον πατέρα της Δανάης Μπάρκα και τις ενοχές που ένιωθε τότε, ως προς το μεγάλωμα της κόρης της.

«Η στιγμή που αποφάσισα να χωρίσω, με έτρωγαν, ας πούμε, οι ενοχές ότι τώρα τι φταίει αυτό το παιδάκι, μια “λάθος” δική μου επιλογή, να τη χρεωθεί στο μεγάλωμά της κτλ. Βλέποντας τώρα, που είδα να έχει μεγαλώσει και κουβεντιάζοντας μαζί της, και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, μου τα 'χει πάρει όλα αυτά. Δηλαδή μου λέει “εντάξει, δεν είσαι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία, τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν με αγάπη και εγώ την είχα την αγάπη και από τους δύο”. Oπότε αυτό με έκανε να νιώθω λίγο πιο ανάλαφρα σε σχέση με αυτό», εξομολογήθηκε η Βίκυ Σταυροπούλου στην τηλεοπτική εκπομπή «Με Αγάπη Χριστιανά» στον Alpha Κύπρου.

Η δημοφιλής ηθοποιός είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι παντρεύτηκε πολύ νέα. Έμεινε έγκυος στα 22 της χρόνια. «Ο γάμος έγινε με έναν άνθρωπο πολύ καλό που τον αγαπώ ακόμα πολύ, ακριβώς γιατί είχα αποφασίσει ότι θα κρατήσω το παιδί. Βέβαια, μετά ο γάμος δεν κράτησε πολύ. Όταν είσαι σε τόσο μικρή ηλικία, μεγαλώνεις και όταν μεγαλώνεις διαφορετικά, τα πράγματα δε λειτουργούν όπως τα ονειρευόσουν. Έτσι, χωρίσαμε με τον μπαμπά της Δανάης, με τον οποίο εξακολουθώ να έχω μια πολύ καλή σχέση», είχε εξομολογηθεί η ηθοποιός στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίω, το 2022.

Ο μπαμπάς της Δανάης, Νώντας Μπάρκας, είναι επιχειρηματίας. Δεν έχει σχέση με τον χώρο της showbiz και δεν κάνει συχνά δημόσιες εμφανίσεις. Το 2025, η κόρη της ηθοποιού είχε δημοσιεύσει μια φωτογραφία με τον πατέρα της, από την κυριακάτικη βόλτα τους.

«Εμένα που οι γονείς μου χώρισαν και λατρεύονται, ήμουν ευτυχισμένη γιατί τους έβλεπα μεμονωμένα χαρούμενους. Άρα είναι ωραίο οι γονείς που έχουν λόγο να περνούν ωραία μηνύματα. Το καλό των παιδιών είναι πάντα η ευτυχία των γονέων, αν είναι καλά οι γονείς θα είναι και τα παιδιά», είχε αναφέρει πριν χρόνια η Δανάη Μπάρκα, από τον αέρα της εκπομπής της «Πάμε Δανάη».

Τώρα, η οικογένεια ετοιμάζεται για τις χαρές της Δανάης και τον γάμο με τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση.

Ο γάμος θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι, με τη νύφη να είναι χαλαρή όσον αφορά στις προετοιμασίες. «Έχουμε πολλά να ετοιμάσουμε. Κοίταξε, γενικά είμαι πάρα πολύ χαλαρή. Αυτό έλεγα. Χθες μου έλεγαν οι φίλες μου έχουμε πιο πολύ άγχος εμείς από σένα. Όλα μια χαρά. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Θα έρθουν άνθρωποι που αγαπάμε και μας αγαπάνε και νομίζω ότι το πιο σημαντικό σε τέτοια πάρτι είναι αυτό», είπε πρόσφατα η Δανάη Μπάρκα στο Breakfast@Star.