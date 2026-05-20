Σταυροπούλου: «Όταν αποφάσισα να χωρίσω, με έτρωγαν οι ενοχές για τη Δανάη»

Τι είπε για τον γάμο και το διαζύγιο από τον επιχειρηματία Νώντα Μπάρκα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.05.26 , 10:49 «Καμπανάκι» ΠΟΥ για τον θανατηφόρο Έμπολα: «Εξαπλώνεται πολύ γρήγορα»
20.05.26 , 10:12 Αννα Κανδύλη: Το σχόλιο για την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη
20.05.26 , 10:00 Wag the dog στον Κινηματογράφο ΓΑΛΑΞΙΑΣ, την Κυριακή 24 Μαΐου
20.05.26 , 09:59 Κώστας Τσουρός: Η εκπομπή του ρίχνει αυλαία σε 10 ημέρες!
20.05.26 , 09:44 Σταυροπούλου: «Όταν αποφάσισα να χωρίσω, με έτρωγαν οι ενοχές για τη Δανάη»
20.05.26 , 09:31 Δυνατός σεισμός 5,6 Ρίχτερ στην Τουρκία
20.05.26 , 09:20 Kylie Minogue - Σοκαριστική αποκάλυψη: «Το '21 διαγνώστηκα ξανά με καρκίνο»
20.05.26 , 09:13 Νατάσσα Μποφίλιου: Η ηλικία, οι σπουδές, η καριέρα και ο γάμος
20.05.26 , 09:06 Χριστίνα Μπόμπα: «Είχα πει “είμαι content creator” και είχε γίνει χαμός»
20.05.26 , 09:03 Μάχη της Κρήτης: Γιατί ονομάστηκε «νεκροταφείο των Γερμανών αλεξιπτωτιστών»
20.05.26 , 09:00 Καιρός: Συνεχίζεται η αστάθεια έως τέλος Μαΐου - Πού θα έχει βροχές
20.05.26 , 09:00 BMW ALPINA: Ταχύτητα, άνεση και εκλεπτυσμένη τεχνογνωσία
20.05.26 , 08:48 Άγριο έγκλημα στο Δαφνί: Τρόφιμος στραγγάλισε 59χρονο ασθενή
20.05.26 , 08:40 Βικτώρια Χαλκίτη: «Τότε κατάλαβα ότι θα κερδίσει η Dara για την Βουλγαρία»
20.05.26 , 08:35 Kira May Cry: «Δεν τραγουδούσα μέχρι πριν δύο χρόνια. Το έκρυβα φουλ»
Απόστολος Ρουβάς: «Ένα όμορφο ταξίδι έφτασε στο τέλος του»
Γωγώ Μαστροκώστα: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό
MasterChef Silver Week: Αυτοί οι δύο μάγειρες περνούν στην επόμενη φάση
Σίσσυ Χρηστίδου: Αγνώριστη με τη νέα αλλαγή στα μαλλιά της
ΜasterChef 10: Δύο εξαιρετικά πιάτα, αλλά ένα κερδίζει!
Δημήτρης Κοντόπουλος: Τα γνωστά τραγούδια που έχει γράψει
Σίσσυ Χριστίδου: Η ηλικία, το ύψος, τα παιδιά και η σχέση με τον Μαραντίνη
Χρουσαλά - Πατίτσας: Dinner και Eurovision στο πολυτελές γιοτ τους
Άγριο έγκλημα στο Δαφνί: Τρόφιμος στραγγάλισε 59χρονο ασθενή
Καραβάτου - Φερεντίνος: «Κλείδωσαν» για να παρουσιάσουν το Στούντιο 4
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Απόσπασμα από τη συνέντευξη της Βίκυς Σταυροπούλου στην τηλεοπτική εκπομπή «Με Αγάπη Χριστιανά» στον Alpha Κύπρου/ βίντεο Happy Day

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Βίκυ Σταυροπούλου μίλησε για τις ενοχές που ένιωθε κατά το διαζύγιό της από τον πατέρα της Δανάης Μπάρκα.
  • Αναγνώρισε ότι η κόρη της έχει μεγαλώσει με αγάπη και την ευχαρίστησε για την υποστήριξή της.
  • Η ηθοποιός παντρεύτηκε νέα και χώρισε λόγω διαφορετικών προοπτικών στη ζωή.
  • Η Δανάη Μπάρκα δήλωσε ότι η ευτυχία των γονέων είναι σημαντική για την ευτυχία των παιδιών.
  • Η Δανάη ετοιμάζεται για τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση το καλοκαίρι.

H Βίκυ Σταυροπούλου μίλησε για το διαζύγιό της από τον πατέρα της Δανάης Μπάρκα και τις ενοχές που ένιωθε τότε, ως προς το μεγάλωμα της κόρης της. 

«Η στιγμή που αποφάσισα να χωρίσω, με έτρωγαν, ας πούμε, οι ενοχές ότι τώρα τι φταίει αυτό το παιδάκι, μια “λάθος” δική μου επιλογή, να τη χρεωθεί στο μεγάλωμά της κτλ. Βλέποντας τώρα, που είδα να έχει μεγαλώσει και κουβεντιάζοντας μαζί της, και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, μου τα 'χει πάρει όλα αυτά. Δηλαδή μου λέει “εντάξει, δεν είσαι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία, τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν με αγάπη και εγώ την είχα την αγάπη και από τους δύο”. Oπότε αυτό με έκανε να νιώθω λίγο πιο ανάλαφρα σε σχέση με αυτό», εξομολογήθηκε η Βίκυ Σταυροπούλου στην τηλεοπτική εκπομπή «Με Αγάπη Χριστιανά» στον Alpha Κύπρου.

Η δημοφιλής ηθοποιός είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι παντρεύτηκε πολύ νέα. Έμεινε έγκυος στα 22 της χρόνια. «Ο γάμος έγινε με έναν άνθρωπο πολύ καλό που τον αγαπώ ακόμα πολύ, ακριβώς γιατί είχα αποφασίσει ότι θα κρατήσω το παιδί. Βέβαια, μετά ο γάμος δεν κράτησε πολύ. Όταν είσαι σε τόσο μικρή ηλικία, μεγαλώνεις και όταν μεγαλώνεις διαφορετικά, τα πράγματα δε λειτουργούν όπως τα ονειρευόσουν. Έτσι, χωρίσαμε με τον μπαμπά της Δανάης, με τον οποίο εξακολουθώ να έχω μια πολύ καλή σχέση», είχε εξομολογηθεί η ηθοποιός στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίω, το 2022.

Ο μπαμπάς της Δανάης, Νώντας Μπάρκας, είναι επιχειρηματίας. Δεν έχει σχέση με τον χώρο της showbiz και δεν κάνει συχνά δημόσιες εμφανίσεις. Το 2025, η κόρη της ηθοποιού είχε δημοσιεύσει μια φωτογραφία με τον πατέρα της, από την κυριακάτικη βόλτα τους. 

«Εμένα που οι γονείς μου χώρισαν και λατρεύονται, ήμουν ευτυχισμένη γιατί τους έβλεπα μεμονωμένα χαρούμενους. Άρα είναι ωραίο οι γονείς που έχουν λόγο να περνούν ωραία μηνύματα. Το καλό των παιδιών είναι πάντα η ευτυχία των γονέων, αν είναι καλά οι γονείς θα είναι και τα παιδιά», είχε αναφέρει πριν χρόνια η Δανάη Μπάρκα, από τον αέρα της εκπομπής της «Πάμε Δανάη».

Μπάρκα: Το πάρτι του γάμου, το νυφικό & οι προετοιμασίες από τις φίλες της

Τώρα, η οικογένεια ετοιμάζεται για τις χαρές της Δανάης και τον γάμο με τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση.

 

Φάνης Μπότσης: Ποιος είναι ο σύντροφος & μελλοντικός σύζυγος της Δ. Μπάρκα

Ο γάμος θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι, με τη νύφη να είναι χαλαρή όσον αφορά στις προετοιμασίες. «Έχουμε πολλά να ετοιμάσουμε. Κοίταξε, γενικά είμαι πάρα πολύ χαλαρή. Αυτό έλεγα. Χθες μου έλεγαν οι φίλες μου έχουμε πιο πολύ άγχος εμείς από σένα. Όλα μια χαρά. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Θα έρθουν άνθρωποι που αγαπάμε και μας αγαπάνε και νομίζω ότι το πιο σημαντικό σε τέτοια πάρτι είναι αυτό», είπε πρόσφατα η Δανάη Μπάρκα στο Breakfast@Star.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΙΚΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΔΙΑΖΥΓΙΟ
 |
ΧΩΡΙΣΜΟΣ
 |
ΔΑΝΑΗ ΜΠΑΡΚΑ
 |
ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΤΣΗΣ
 |
ΠΑΤΕΡΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top