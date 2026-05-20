Wag the dog στον Κινηματογράφο ΓΑΛΑΞΙΑΣ, την Κυριακή 24 Μαΐου

Με τους Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Ντάστιν Χόφμαν στους πρωταγωνιστικούς ρόλους

Ο Αφυπνιστικός Κινηματογράφος, της Κίνησης Πνευματικού Ακτιβισμού «ΦΩΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ», προβάλει την Κυριακή 24 Μαϊου 2026, στις 11:00 πμ., την ταινία Wag the dog «Ο Πρόεδρος, ένα Ροζ Σκάνδαλο κι ένας Πόλεμος» (1997), στον Κινηματογράφο ΓΑΛΑΞΙΑΣ, Λεωφόρος Μεσογείων 6, Αμπελόκηποι (ΜΕΤΡΟ Αμπελόκηποι). 

Η ταινία “Wag the dog” προέρχεται από έναν ιδιωματισμό, που σημαίνει «η ουρά κουνάει τον σκύλο». Δηλαδή κάτι μικρότερης σημασίας, καθοδηγεί, χειραγωγεί κάποιον ή κάτι πολύ μεγαλύτερη σημασίας.

Η ταινία σκηνοθετήθηκε από το εξαιρετικό Μπάρυ Λέβινσoν (Good morning Vietnam) και περιγράφει μια μεγα-χειραγώγηση πολιτικών γεγονότων από έναν σύμβουλο επικοινωνίας, ο οποίος προσλαμβάνει έναν παραγωγό του Χόλιγουντ για να δημιουργήσει έναν ψεύτικο πόλεμο, για να αποσπάσει την προσοχή του αμερικανικού κοινού από ένα σεξουαλικό σκάνδαλο που αφορά τον πρόεδρο, δύο εβδομάδες πριν από τις εκλογές.

Με πρωταγωνιστές τα δύο ιερά τέρατα της υποκριτικής Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Ντάστιν Χόφμαν, είναι μια μαύρη κωμωδία, μια αμείλικτη και επίκαιρη πολιτική σάτιρα.

Μετά την προβολή, θα ακολουθήσει η ανάλυση της ταινίας, από τον Γιάννη Αυγουστάτο, Ψυχίατρο-Ψυχοθεραπευτή, Πνευματικό Ακτιβιστή, Ιδρυτή της Κίνησης «ΦΩΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» και Συγγραφέα, και θα γίνει συζήτηση με τους θεατές.

Μην τη χάσετε, σας περιμένουμε όλους!

Προτείνεται προσέλευση μισή ώρα νωρίτερα για την εξασφάλιση θέσης!
Γενική είσοδος: 7,00€ (για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας παρακαλείστε να έχετε το ακριβές αντίτιμο).

Δείτε εδώ το trailer της ταινίας

