Kira May Cry: «Δεν τραγουδούσα μέχρι πριν δύο χρόνια. Το έκρυβα φουλ»

Kira May Cry: Απόσπασμα από τη συνέντευξή του στην εκπομπή The 2night Show

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Kira May Cry, εγγονός του Μανώλη Αγγελόπουλου, μίλησε για την κατάθλιψη που πέρασε και την αγάπη του για τη μουσική που έκρυβε.
  • Αναφέρθηκε στη βοήθεια που έλαβε από ψυχοθεραπεία και την υποστήριξη φίλων και οικογένειας.
  • Η μουσική του καριέρα ξεκίνησε μόλις δύο χρόνια πριν, με το τραγούδι "Πριν φύγω για πάντα".
  • Ο πατέρας του, Στάθης Αγγελόπουλος, αποκάλυψε ότι υπάρχει σκέψη για ταινία σχετικά με τη ζωή του Μανώλη Αγγελόπουλου.
  • Ο Kira May Cry τόνισε την πίεση που νιώθει λόγω του διάσημου επωνύμου του.

O Kira May Cry, εγγονός του αείμνηστου Μανώλη Αγγελόπουλου και γιος του Στάθη Αγγελόπουλου και της Μαρίας Κουτσαντώνη, μίλησε για την κατάθλιψη που πέρασε, την αγάπη του για τη μουσική την οποία έκρυβε για χρόνια, αλλά και το «βαρύ» όνομα που φέρει το επώνυμό του. 

«Όταν άκουγαν ότι με λένε Μανώλη Αγγελόπουλο μου άνοιγαν οι πόρτες διάπλατα, για πράγματα απλά. Πήγαινα σε μια δουλειά κι ενώ έπρεπε να ξεκινήσω από ένα συγκεκριμένο σημείο, όταν μάθαιναν ότι είμαι εγγονός του Αγγελόπουλου, ξαφνικά γινόμουν ο μάγκας της υπόθεσης και δε μ’ αρέσει αυτό, θέλω να κερδίζω ό,τι κάνω», είπε αρχικά ο Kira May Cry, καλεσμένος στην εκπομπή The 2night Show.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην περίοδο που πέρασε κατάθλιψη. «Έφτασα στο τέλμα. Όταν πας στον πάτο της θάλασσας, μόνο πάνω μπορείς να πας μετά. Δόξα τω Θεώ είχα την αντίληψη και με βοήθησε πολύ η ψυχοθεραπεία που έκανα για τρία χρόνια και κάνω ακόμα δηλαδή. Είχα την βοήθεια του ειδικού, αλλά και βοήθεια από τον εαυτό μου. Έκατσα πολλές μέρες, μήνες και χρόνια μόνος μου για να μπορέσω να καταλάβω τι μου συμβαίνει και τι όχι. Με βοήθησε η αγάπη που έχω από τους γύρω μου και δε μιλάω μόνο για τους γονείς μου, αλλά και από τους φίλους και τους συνεργάτες μου», περιέγραψε ο Kira May Cry.

«Εκεί βρήκα και τη φωνή μου. Δεν τραγουδούσα μέχρι πριν δύο χρόνια. Το έκρυβα φουλ. Εγώ μεγάλωσα με ραπ, τρελαίνομαι για ραπ. Φωνή  δεν έβγαλα μέχρι που βίωσα αυτήν την κατάσταση. Έχασα κι ένα φιλαράκι τότε. Είχαν σκάσει όλα μαζί, δεν ήμουν καλά με τον ευατό μου, μόλις είχα χωρίσει τότε… οπότε έπεσαν όλα να με φάνε και κάπως έτσι γεννήθηκε το τραγούδι “Πριν φύγω για πάντα”», αποκάλυψε.

«Όταν έχεις πατέρα τον Στάθη και παππού τον Μανώλη Αγγελόπουλο, τα στάνταρ είναι υψηλά, γι’ αυτό καταπίεζα την αγάπη μου για τη μουσική», εξήγησε. 

Ο πατέρας του Kira May Cry, Στάθης Αγγελόπουλος, αποκάλυψε πως έχουν γίνει προσπάθειες να γίνει ταινία η ζωή του Μανώλη Αγγελόπουλου. «Υπήρχε μια σκέψη, μια ιδέα να παίξει τον Μανώλη Αγγελόπουλο, ο Kira May Cry», είπε. 

«Πολλές φορές φτάνουμε στη βρύση, αλλά δεν πίνουμε νερό. Δεν μπορούμε να μαζέψουμε τους καλλιτέχνες που θέλουμε», συμπλήρωσε.
 

