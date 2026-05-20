Άλυτο το μυστήριο της έντονης οσμής στα νότια προάστια

Πλήθος σεναρίων, αλλά καμία απάντηση

Ελλαδα
Οσμή αερίου αισθητή σε περιοχές της Αττικής χθες - Βίντεο ΕΡΤ

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Άγνωστη η αιτία της έντονης οσμής που κάλυψε τα νότια προάστια της Αττικής.
  • Κρατικές υπηρεσίες και τεχνικοί φορείς ερεύνησαν ενεργειακές εγκαταστάσεις και διυλιστήρια, χωρίς να βρουν ενδείξεις διαρροής.
  • Η οσμή πιθανόν σχετίζεται με υδρογονάνθρακες ή πετρελαϊκές ενώσεις, όχι με φυσικό αέριο.
  • Εξετάστηκε το ενδεχόμενο θαλάσσιας ρύπανσης από πλοία, αλλά δεν προέκυψαν σχετικές αναφορές.
  • Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή μέχρι να βρεθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Μυστήριο αποτελεί μέχρι τώρα η αιτία της έντονης και ασυνήθιστης οσμής που κάλυψε χθες για πολλές ώρες μεγάλο τμήμα των νοτίων προαστίων στην Αττική. Κρατικές υπηρεσίες, τεχνικοί φορείς, πολιτική προστασία κινητοποιήθηκαν μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε, αλλά δεν κατάφεραν μέχρι και αυτή τη στιγμή να εντοπίσουν από πού προερχόταν η οσμή αυτή. 

Άγνωστη η αιτία της οσμής αερίου στην Αττική - Τα σενάρια που εξετάζονται

Αρχικά οι έρευνες στράφηκαν στις ενεργειακές εγκαταστάσεις, καθώς δημιουργήθηκαν φόβοι για πιθανή διαρροή φυσικού αερίου ή παραγωγών καυσίμων. Έτσι στο επίκεντρο βρέθηκαν οι υποδομές του ΔΕΣΦΑ, με την εταιρεία όμως να διαψεύδει ότι η οσμή προερχόταν από τις εγκαταστάσεις στη Ρεβυθούσα. 

Παράλληλα, η ENAON EDA, ως διαχειρίστρια του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Αττική, κινητοποίησε τεχνικά συνεργεία που πραγματοποίησαν επιτόπιους και προληπτικούς ελέγχους σε περιοχές όπου καταγράφηκαν οι περισσότερες αναφορές. Χρησιμοποιήθηκαν ακόμη και ειδικά οχήματα ανίχνευσης διαρροών υψηλής ευαισθησίας, χωρίς να προκύψει ένδειξη βλάβης ή τεχνικού προβλήματος.

Έντονη μυρωδιά αερίου σε περιοχές της Αττικής - Εκκενώθηκαν σχολεία

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πιθανόν η οσμή που προκάλεσε τόση αναστάτωση να σχετίζεται με υδρογονάνθρακες, υγραέριο, ή κάποια πετρελαϊκή ένωση και όχι με μια τυπική διαρροή φυσικού αερίου. Γι’ αυτό και οι έρευνες επεκτάθηκαν και σε άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις που συνδέονται με καύσιμα και αποθηκευτικές υποδομές. 

Έτσι ερευνήθηκαν ενεργειακές εγκαταστάσεις που συνδέονται με καύσιμα και αποθηκευτικές υποδομές. Επίσης ερευνήθηκαν και τα διυλιστήρια, τα οποία διέψευσαν οποιαδήποτε σύνδεση με το περιστατικό, αφού δεν προέκυψε ένδειξη διαρροής ή άλλου τεχνικού περιστατικού που να αποδεικνύει ότι ευθύνονται οι εγκαταστάσεις στο Θριάσειο Πεδίο. 

Οι έρευνες κατευθύνθηκαν προς το ενδεχόμενο της θαλάσσιας ρύπανσης, λόγω της εξάπλωσης της οσμής σε τόσο μεγάλο εύρος περιοχών. Συγκεκριμένα εξετάστηκε το ενδεχόμενο να υπήρξε ρύπανση από διερχόμενα πλοία μεταφοράς αερίων ή άλλων φορτίων, που κινούνταν στον Σαρωνικό. Και πάλι όμως δεν προέκυψε κάποια αναφορά για κάτι τέτοιο από τις λιμενικές αρχές. 

Στη συνέχεια σειρά πήραν εγκαταστάσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης, με την προσοχή να στρέφεται στο Κέντρο Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων της Ψυττάλειας. Ωστόσο πηγές της ΕΥΔΑΠ, που έχει την ευθύνη των υποδομών, απέκλεισαν κατηγορηματικά οποιαδήποτε σύνδεση του περιστατικού με τις εγκαταστάσεις. 

Παρ’ όλ’ αυτά, η αιτία της οσμής που κάλυψε τα νότια προάστια παραμένει άγνωστη. Μέχρι να υπάρξουν ασφαλή συμπεράσματα η υπόθεση παραμένει ανοιχτή. 

