Μυστήριο αποτελεί μέχρι τώρα η αιτία της έντονης και ασυνήθιστης οσμής που κάλυψε χθες για πολλές ώρες μεγάλο τμήμα των νοτίων προαστίων στην Αττική. Κρατικές υπηρεσίες, τεχνικοί φορείς, πολιτική προστασία κινητοποιήθηκαν μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε, αλλά δεν κατάφεραν μέχρι και αυτή τη στιγμή να εντοπίσουν από πού προερχόταν η οσμή αυτή.

Αρχικά οι έρευνες στράφηκαν στις ενεργειακές εγκαταστάσεις, καθώς δημιουργήθηκαν φόβοι για πιθανή διαρροή φυσικού αερίου ή παραγωγών καυσίμων. Έτσι στο επίκεντρο βρέθηκαν οι υποδομές του ΔΕΣΦΑ, με την εταιρεία όμως να διαψεύδει ότι η οσμή προερχόταν από τις εγκαταστάσεις στη Ρεβυθούσα.

Παράλληλα, η ENAON EDA, ως διαχειρίστρια του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Αττική, κινητοποίησε τεχνικά συνεργεία που πραγματοποίησαν επιτόπιους και προληπτικούς ελέγχους σε περιοχές όπου καταγράφηκαν οι περισσότερες αναφορές. Χρησιμοποιήθηκαν ακόμη και ειδικά οχήματα ανίχνευσης διαρροών υψηλής ευαισθησίας, χωρίς να προκύψει ένδειξη βλάβης ή τεχνικού προβλήματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πιθανόν η οσμή που προκάλεσε τόση αναστάτωση να σχετίζεται με υδρογονάνθρακες, υγραέριο, ή κάποια πετρελαϊκή ένωση και όχι με μια τυπική διαρροή φυσικού αερίου. Γι’ αυτό και οι έρευνες επεκτάθηκαν και σε άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις που συνδέονται με καύσιμα και αποθηκευτικές υποδομές.

Έτσι ερευνήθηκαν ενεργειακές εγκαταστάσεις που συνδέονται με καύσιμα και αποθηκευτικές υποδομές. Επίσης ερευνήθηκαν και τα διυλιστήρια, τα οποία διέψευσαν οποιαδήποτε σύνδεση με το περιστατικό, αφού δεν προέκυψε ένδειξη διαρροής ή άλλου τεχνικού περιστατικού που να αποδεικνύει ότι ευθύνονται οι εγκαταστάσεις στο Θριάσειο Πεδίο.

Οι έρευνες κατευθύνθηκαν προς το ενδεχόμενο της θαλάσσιας ρύπανσης, λόγω της εξάπλωσης της οσμής σε τόσο μεγάλο εύρος περιοχών. Συγκεκριμένα εξετάστηκε το ενδεχόμενο να υπήρξε ρύπανση από διερχόμενα πλοία μεταφοράς αερίων ή άλλων φορτίων, που κινούνταν στον Σαρωνικό. Και πάλι όμως δεν προέκυψε κάποια αναφορά για κάτι τέτοιο από τις λιμενικές αρχές.

Στη συνέχεια σειρά πήραν εγκαταστάσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης, με την προσοχή να στρέφεται στο Κέντρο Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων της Ψυττάλειας. Ωστόσο πηγές της ΕΥΔΑΠ, που έχει την ευθύνη των υποδομών, απέκλεισαν κατηγορηματικά οποιαδήποτε σύνδεση του περιστατικού με τις εγκαταστάσεις.

Παρ’ όλ’ αυτά, η αιτία της οσμής που κάλυψε τα νότια προάστια παραμένει άγνωστη. Μέχρι να υπάρξουν ασφαλή συμπεράσματα η υπόθεση παραμένει ανοιχτή.