Έντονη μυρωδιά αερίου σε περιοχές της Αττικής - Εκκενώθηκαν σχολεία

Τι απαντά το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας - «Παραμείνετε σε κλειστό χώρο»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.05.26 , 15:48 «Έχει περάσει πέρα από τα σύνορα»: Εξαπλώνεται η επιδημία Έμπολα
19.05.26 , 15:36 «Δεν υπάρχει διαρροή αερίου»- Έρευνες και στη θάλασσα για την περίεργη οσμή
19.05.26 , 15:08 Microneedling: Η θεραπεία που «ξυπνάει» την επιδερμίδα σας
19.05.26 , 15:07 Καταζητείται ο σύζυγος της Εξαρχουλέα: «Τη χτυπούσε, αλλά τον κάλυπτε»
19.05.26 , 14:51 Λύγισε στο τέλος το Star στον Τελικό του Πρωταθλήματος Τύπου
19.05.26 , 14:42 «Του χρόνου θα δούμε πολλές αλλαγές στην τηλεόραση»
19.05.26 , 14:33 Έντονη μυρωδιά αερίου σε περιοχές της Αττικής - Εκκενώθηκαν σχολεία
19.05.26 , 14:17 Άση Μπήλιου: Ο Άρης στον Ταύρο μέχρι τις 28/6 - Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια
19.05.26 , 14:09 Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Σε δίκη οι 4 αστυνομικοί των Αγίων Αναργύρων
19.05.26 , 13:54 Pirelli: 1500 χιλιόμετρα με Pagani Utopia Roadster
19.05.26 , 13:54 Πώς επηρεάζει η Αφροδίτη τα ερωτικά από 19 Μαΐου ως 13 Ιουνίου
19.05.26 , 13:48 Τραγωδία στο Περιστέρι: ΙΧ παρέσυρε και σκότωσε 38χρονο
19.05.26 , 13:43 Σίσσυ Χριστίδου: Η ηλικία, το ύψος, τα παιδιά και η σχέση με τον Μαραντίνη
19.05.26 , 13:43 Ζήνα Κουτσελίνη: «Του χρόνου θα προσφέρουμε και γέλιο και κλάμα»
19.05.26 , 13:33 Η Chanel μετατρέπει το σκάκι σε ένα συλλεκτικό έργο τέχνης
Γωγώ Μαστροκώστα: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό
Σίσσυ Χριστίδου: Η ηλικία, το ύψος, τα παιδιά και η σχέση με τον Μαραντίνη
MasterChef 2026: Ποιον έστειλε στην μπλε μπριγάδα ο Ανδρέας;
Στεφανίδου - Ευαγγελάτος: Στη Νέα Υόρκη για την αποφοίτηση της κόρης τους
Έντονη μυρωδιά αερίου σε περιοχές της Αττικής - Εκκενώθηκαν σχολεία
Γραμμέλη: «Θα επιστρέψει ένα πολύ μεγάλο όνομα της ελληνικής τηλεόρασης»
Άννα Βίσση: Για φαγητό σε παραδοσιακό καφενείο - «Το νέο στέκι μου»
Eurovision: Η πρώτη συνεργασία της νικήτριας Dara με Έλληνα καλλιτέχνη
Πάνος Κουτσουμπής: Είναι ένας τρυφερός μπαμπάς - Η φωτογραφία με την Ξένια
Άρης Σερβετάλης: Αγνώριστος στο Άγιον Όρος με μακρύ μούσι και ράσα
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Κώστας Τζούμας)
Πρώτη Δημοσίευση: 19.05.26, 13:45
Έντονη μυρωδιά υγραερίου στα Νότια Προάστια / Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μεγάλη αναστάτωση έχει προκληθεί σε πολλές περιοχές της Αττικής, μετά από αναφορές για οσμή αερίου.

Οι αναφορές προέρχονται σε περιοχές κυρίως των νοτίων Προαστίων, της Νέας Σμύρνης, της Καλλιθέας, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας. 

Κάτοικοι των παραπάνω περιοχών έχουν αναφέρει ότι πρόκειται για έντονη οσμή που μοιάζει με διαρροή υγραερίου ή καμένου καυσίμου. 

Το περιστατικό έχει σημάνει συναγερμός στις αρχές, με αποτέλεσμα να γίνονται προληπτικές εκκενώσεις επιχειρήσεων και σχολείων. 

Την ίδια ώρα, σε ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου προχώρησε σε εκκένωση του δημαρχιακού μεγάρου, λόγω της ανυπόφορης οσμής που ειναι διάχυτη στην περιοχή.

Λόγω των συνεχών αναφορών, κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του Λιμενικού Σώματος και συνεργεία της ΔΕΣΦΑ, προκειμένου να εντοπιστούν η αιτία και η προέλευση της οσμής. Μέχρι στιγμής, κατά την Πυροσβεστική, δεν υπάρχουν ευρήματα.

Πάντως, έρευνες γίνονται και στη θάλασσα, προκειμένου να αποκλειστεί πιθανή διαρροή από κάποιο σκάφος. 

«Δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή»: Τι αναφέρει το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας

Και από την πλευρά του, το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας με ανακοίνωσή του ξεκαθαρίζει ότι οι έλεγχοι που έγιναν δεν έδειξαν διαρροή αερίου:

«Το ΕΣΚΕΔΙΚ από τις 11:40 έχει δεχθεί αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίου σε περιοχές της Αττικής. Άμεσα αναπτύχθηκαν οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διενέργεια ελέγχων στα σημεία από όπου προέρχονται οι αναφορές.

Σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Αντίστοιχα, από την ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ Αττικής αναφέρεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα.

Παράλληλα, σε επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος ,σε εκτενείς ελέγχους που έχει εκτελέσει πλοία μεταφοράς αερίου δεν έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό.

Για το συμβάν έχουν ενημερωθεί η Γ.Γ Περιβάλοντος του ΥΠΕΝ με το Τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, καθώς και η αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής.

Οι έρευνες και οι έλεγχοι συνεχίζονται».

«Δεν υπάρχει διαρροή», λέει ο διαχειριστής του δικτύου αερίου 

«Με αφορμή την έντονη μυρωδιά αερίου σε πολλές περιοχές της Αττικής, σήμερα Τρίτη, εκτεταμένους ελέγχους στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής, με έμφαση στα νότια προάστια, διενεργούν συνεργεία του διαχειριστή του δικτύου (Enaon EDA), από τους οποίους μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει διαρροή του αερίου στην ατμόσφαιρα».

«Μείνετε σε κλειστούς χώρους»: Η ανακοίνωση του δήμου Νέας Σμύρνης για την οσμή αερίου 

Ο δήμος Νέας Σμύρνης, όπου υπήρξαν πολλές αναφορές για οσμή αερίου, σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι κατόπιν επικοινωνίας με την αρμόδια εταιρεία, δεν προκύπτει διαρροή, ενώ συνιστά παραμονή σε χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα. 

Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρεται: 

«Έντονη δυσάρεστη οσμή παρατηρείται την τελευταία ώρα στα Νότια Προάστια και συγκεκριμένα στους Δήμους Νέας Σμύρνης, Π. Φαλήρου, Αγ. Δημητρίου, Καλλιθέας, Γλυφάδας, Αλίμου.

Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων η οσμή δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου.

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης έχει ενημερώσει τους φορείς της Πολιτείας (Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας) προκειμένου να διαπιστωθεί για τι ακριβώς πρόκειται. 

Από την υπηρεσία του ΠΕΡΠΑ (Περιορισμός Ρύπανσης και Εξοικονόμηση Πετρελαίου & Αερίου) πάντως έχει δοθεί η διαβεβαίωση προς τον Δήμο ότι η οσμή δεν είναι αποτέλεσμα επικίνδυνης περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Η μέχρι τώρα σύσταση είναι η παραμονή σε χώρους με κλειστά παράθυρα».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΥΡΩΔΙΑ
 |
ΟΣΜΗ
 |
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
 |
ΑΕΡΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top