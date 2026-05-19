Έντονη μυρωδιά υγραερίου στα Νότια Προάστια / Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Μεγάλη αναστάτωση έχει προκληθεί σε πολλές περιοχές της Αττικής, μετά από αναφορές για οσμή αερίου.

Οι αναφορές προέρχονται σε περιοχές κυρίως των νοτίων Προαστίων, της Νέας Σμύρνης, της Καλλιθέας, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας.

Κάτοικοι των παραπάνω περιοχών έχουν αναφέρει ότι πρόκειται για έντονη οσμή που μοιάζει με διαρροή υγραερίου ή καμένου καυσίμου.

Το περιστατικό έχει σημάνει συναγερμός στις αρχές, με αποτέλεσμα να γίνονται προληπτικές εκκενώσεις επιχειρήσεων και σχολείων.

Την ίδια ώρα, σε ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου προχώρησε σε εκκένωση του δημαρχιακού μεγάρου, λόγω της ανυπόφορης οσμής που ειναι διάχυτη στην περιοχή.

Λόγω των συνεχών αναφορών, κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του Λιμενικού Σώματος και συνεργεία της ΔΕΣΦΑ, προκειμένου να εντοπιστούν η αιτία και η προέλευση της οσμής. Μέχρι στιγμής, κατά την Πυροσβεστική, δεν υπάρχουν ευρήματα.

Πάντως, έρευνες γίνονται και στη θάλασσα, προκειμένου να αποκλειστεί πιθανή διαρροή από κάποιο σκάφος.

«Δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή»: Τι αναφέρει το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας

Και από την πλευρά του, το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας με ανακοίνωσή του ξεκαθαρίζει ότι οι έλεγχοι που έγιναν δεν έδειξαν διαρροή αερίου:

«Το ΕΣΚΕΔΙΚ από τις 11:40 έχει δεχθεί αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίου σε περιοχές της Αττικής. Άμεσα αναπτύχθηκαν οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διενέργεια ελέγχων στα σημεία από όπου προέρχονται οι αναφορές.

Σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Αντίστοιχα, από την ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ Αττικής αναφέρεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα.

Παράλληλα, σε επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος ,σε εκτενείς ελέγχους που έχει εκτελέσει πλοία μεταφοράς αερίου δεν έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό.

Για το συμβάν έχουν ενημερωθεί η Γ.Γ Περιβάλοντος του ΥΠΕΝ με το Τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, καθώς και η αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής.

Οι έρευνες και οι έλεγχοι συνεχίζονται».

«Δεν υπάρχει διαρροή», λέει ο διαχειριστής του δικτύου αερίου

«Με αφορμή την έντονη μυρωδιά αερίου σε πολλές περιοχές της Αττικής, σήμερα Τρίτη, εκτεταμένους ελέγχους στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής, με έμφαση στα νότια προάστια, διενεργούν συνεργεία του διαχειριστή του δικτύου (Enaon EDA), από τους οποίους μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει διαρροή του αερίου στην ατμόσφαιρα».

«Μείνετε σε κλειστούς χώρους»: Η ανακοίνωση του δήμου Νέας Σμύρνης για την οσμή αερίου

Ο δήμος Νέας Σμύρνης, όπου υπήρξαν πολλές αναφορές για οσμή αερίου, σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι κατόπιν επικοινωνίας με την αρμόδια εταιρεία, δεν προκύπτει διαρροή, ενώ συνιστά παραμονή σε χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Έντονη δυσάρεστη οσμή παρατηρείται την τελευταία ώρα στα Νότια Προάστια και συγκεκριμένα στους Δήμους Νέας Σμύρνης, Π. Φαλήρου, Αγ. Δημητρίου, Καλλιθέας, Γλυφάδας, Αλίμου.

Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων η οσμή δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου.

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης έχει ενημερώσει τους φορείς της Πολιτείας (Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας) προκειμένου να διαπιστωθεί για τι ακριβώς πρόκειται.

Από την υπηρεσία του ΠΕΡΠΑ (Περιορισμός Ρύπανσης και Εξοικονόμηση Πετρελαίου & Αερίου) πάντως έχει δοθεί η διαβεβαίωση προς τον Δήμο ότι η οσμή δεν είναι αποτέλεσμα επικίνδυνης περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Η μέχρι τώρα σύσταση είναι η παραμονή σε χώρους με κλειστά παράθυρα».