Έντονη αντίδραση του Γιώργου Λιάγκα προκάλεσε στον αέρα της εκπομπης Το Πρωινό, πλάνο που έδειχνε τον ίδιο και, όπως είπε, του «έκοβε» την εικόνα την ώρα που σχολίαζε τις εξελίξεις γύρω από την Eurovision και τον Akyla.

Ο παρουσιαστής, εμφανώς ενοχλημένος, σταμάτησε για λίγο τη ροή της εκπομπής και απάντησε τόσο για το συγκεκριμένο τηλεοπτικό λάθος όσο και για όσα, όπως υποστήριξε, έχουν ειπωθεί τις τελευταίες ώρες για τη στάση του.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Γιώργος Λιάγκας σημείωσε ότι δεν υπήρξε επίθεση προς τον Akyla από την εκπομπή του και αμφισβήτησε όσα γράφτηκαν και ειπώθηκαν σχετικά. Παράλληλα, είπε ότι κάποιοι διαστρεβλώνουν την άποψή του και ζήτησε να του δείξουν ποιο ακριβώς σημείο θεωρήθηκε προσβλητικό.

«Αυτά που έχουν συμβεί από χθες μέχρι σήμερα, μόνο δικτατορία θα μπορούσανε να ειπωθούν. Δηλαδή, μας απαγορεύουν κάποιοι να έχουμε άποψη, δηλαδή όλοι δικαιούται να έχουμε άποψη για εμάς, εμείς δεν δικαιούμαστε να έχουμε άποψη. Επίσης κάποιοι διαστρεβλώνουν την άποψή μας. Διάβασα χθες, η επίθεση στον Akyla. Θέλω να έρθει ένας και να μου πει που είδε την επίθεση στον Akyla, από αυτή την εκπομπή…»

Τη στιγμή που προβλήθηκε το πλάνο με το κεφάλο του... κομμένο, αντέδρασε άμεσα και προς τους συνεργάτες του στο στούντιο. Η εικόνα τον ενόχλησε, με τον ίδιο να ζητάει να διορθωθεί το πλάνο του.

Γιώργος Λιάγκας: «Μην μου κόβετε το κεφάλι, παιδιά!»

Λίγο αργότερα, ο παρουσιαστής επέμεινε στη δυσαρέσκειά του και μίλησε για την κούραση που νιώθει, λέγοντας ότι περιμένει να τελειώσει η φετινή τηλεοπτική σεζόν για να επιστρέψει στο σπίτι του και να σταματήσει η ένταση.

«Τι να κάνω Δέσποινά μου; Θα κάνω και σκηνοθεσία, δεν με πειράζει. Δεν μπορώ πια άλλο…Τι να κάνω ρε γαμ@το σε αυτή την εκπομπή πια; Δεν πειράζει, ενάμισι μήνας έμεινε να πάω στο σπίτι μου, να πάω στο διάολο, να τελειώνει η φασαρία… Δεν αντέχω άλλο, δεν αντέχω άλλο.. Ενάμισι μήνας έμεινε… Αχ, Θέε μου…» είπε απευθυνόμενος στη συνεργάτιδά του, Δέσποινα Καμπούρη.