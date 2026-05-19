Οι γνήσιες ιταλικές γεύσεις είναι πάντα ξεχωριστές. Ειδικά όταν περιέχουν χειροποίητα ζυμαρικά, αγνά υλικά και απολαυστικές γεύσεις, όπως αυτά που έφερε σήμερα στο πλατό του Breakfast@Star ο Γιώργος Ρήγας.

Η συνταγή του είναι απλή αλλά θέλει προσοχή. To cacio e pepe, πρέπει να είναι τέλειο!

ΡΑΒΙΟΛΙ ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ ΤΥΡΙΟΥ, ΞΥΣΜΑ ΛΕΜΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑ CACIO E PEPE

Για το ζυμάρι:

• 500 γρ. αλεύρι τύπου 00

• 5 αυγά

Για τη γέμιση:

• 300 γρ. ανθότυρο

• 200 γρ. Μετσοβόνε

• ξύσμα από 1 λεμόνι

Για την κρεμολάτα:

• 1 μικρή σκελίδα σκόρδο

• ξύσμα λεμονιού

• μαϊντανός

• λίγο ελαιόλαδο

Για την κρέμα Κάτσιο ε Πέπε:

• 500 ml γάλα

• 500 ml κρέμα γάλακτος

• 500 γρ. πεκορίνο

• 50 γρ. βούτυρο

• 50 γρ. αλεύρι

• 15 γρ. καβουρδισμένο μαύρο πιπέρι



Εκτέλεση

Ζυμάρι

Ρίχνεις το αλεύρι στον πάγκο και κάνεις λακκούβα στο κέντρο.

Προσθέτεις τα αυγά και ζυμώνεις μέχρι να γίνει λείο και ελαστικό ζυμάρι.

Τυλίγεις με μεμβράνη και αφήνεις να ξεκουραστεί για 30 λεπτά.

Γέμιση

Σε μπολ ανακατεύεις: • ανθότυρο • Μετσοβόνε • ξύσμα λεμονιού

Για την κρεμολάτα ανακατεύεις: • σκόρδο • μαϊντανό • ξύσμα λεμονιού • λίγο ελαιόλαδο

Την προσθέτεις μέσα στη γέμιση και ανακατεύεις καλά.

Ραβιολόνε

Ανοίγεις το ζυμάρι λεπτό σε φύλλα.

Βάζεις κουταλιές γέμισης με απόσταση μεταξύ τους.

Κλείνεις με δεύτερο φύλλο και πιέζεις καλά να φύγει ο αέρας.

Κόβεις μεγάλα ραβιολόνε.

Βράζεις σε αλατισμένο νερό για 3-4 λεπτά

Κρέμα Κάτσιο ε Πέπε

Σε κατσαρόλα λιώνεις το βούτυρο και προσθέτεις το αλεύρι.

Ανακατεύεις για 1-2 λεπτά.

Ρίχνεις το γάλα και την κρέμα γάλακτος σιγά σιγά ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να δέσει.

Προσθέτεις: • πεκορίνο • καβουρδισμένο πιπέρι Ανακατεύεις μέχρι να γίνει βελούδινη κρέμα.

