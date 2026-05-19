Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους σταρ στον χώρο της υποκριτικής. Ο λόγος για τον Απόστολο Γκλέτσο, τον οποίο το τελευταίο διάστημα απολαμβάνουμε στην τηλεοπτική σειρά «Η Γη της Ελιάς», το φθινόπωρο επιστρέφει δυναμικά στο θέατρο, ενώ πρόσφατα άνοιξε ένα νέο boutique ξενοδοχείο στην Αίγινα.

Γνωρίζοντας τον Απόστολο Γκλέτσο - Το βιογραφικό του ηθοποιού

Γεννήθηκε στις 27 Ιουνίου του 1967 στο Βόλο Μαγνησίας, ενώ η καταγωγή του είναι από τη Στυλίδα Φθιώτιδας. Λόγω του ότι ο πατέρας του ήταν στρατιωτικός, ο Απόστολος Γκλέτσος έζησε την παιδική και εφηβική του ηλικία σε διάφορα μέρη της Ελλάδας

Ανήκει στο ζώδιο του Καρκίνου, ενώ ο προσωπικός λογαριασμός του στο Instagram είναι @gkletsosapostolos_official

Ο Απόστολος Γκλέτσος υπηρέτησε στους Αλεξιπτωτιστές των Ειδικών Δυνάμεων για 29 μήνες, ως έφεδρος ανθυπολοχαγός και αποφοίτησε από τη σχολή Θεοδοσιάδη, όπου έκανε σπουδές στο θέατρο

Παράλληλα με το επάγγελμα του ηθοποιού, για μεγάλο χρονικό διάστημα είχε επιχειρηματική δραστηριότητα και ως ελεύθερος επαγγελματίας

Τον Απόστολο Γκλέτσο τον έχουμε απολαύσει σε πολλές θεατρικές παραστάσεις, καθώς και σε γνωστές τηλεοπτικές σειρές, όπως οι: «Οι τρεις Χάριτες», «Θα μιλήσεις με τον δικηγόρο μου», «Στον αστερισμό της γραβάτας», «Τμήμα Ηθών», «Κάποιος να τη φυλάει», «Σοφία Ορθή», «Ψίθυροι καρδιάς», «Το φτερούγισμα του γλάρου», «Σύνορα αγάπης», «Άγιο είχαμε», «Αέρινες Σιωπές», «Τηλεμπόρα», «Το Τατουάζ», «8 Λέξεις», «Σέρρες», «Η Γη της Ελιάς» κ.ά.

Έχει παρουσιάσει τηλεοπτικά shows όπως τα «Ciao ΑΝΤ1» μαζί με τη Ρούλα Κορομηλά, «Χρυσά Τρίποντα», «Έτσι είναι η ζωή» κ.ά.

Όσον αφορά στην πολιτική του σταδιοδρομία: Διετέλεσε Δημοτικός σύμβουλος για 8 χρόνια, ενώ από το 2011 έως το 2019 εκλέχθηκε και διετέλεσε Δήμαρχος στο τόπο καταγωγής του τη Στυλίδα

Τον Δεκέμβριο του 2014 ίδρυσε το πολιτικό κόμμα «Τελεία», ενώ από το 2019 έως το 2025, όπου και παραιτήθηκε, ήταν περιφερειακός σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας

Συμμετείχε ως υποψήφιος στις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ στις 24 Νοεμβρίου του 2024, ενώ έναν χρόνο μετά ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από το κόμμα. Σε πρόσφατη συνέντευξή του ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στην ενασχόλησή του με την πολιτική, ξεκαθαρίζοντας ότι αυτός ο κύκλος έχει κλείσει: « Δε θα επιστρέψω ποτέ ξανά στην πολιτική. Το έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου. Αν πω ότι επιστρέφω, ας βγει όλη η Ελλάδα να με φτύνει. Έκλεισε για μένα αυτός ο κύκλος οριστικά και αμετάκλητα. Αν δεν είχα ασχοληθεί ποτέ με την πολιτική, πάλι από δήμαρχος θα ξεκινούσα. Είναι το πιο ωραίο, το πιο ρομαντικό πράγμα»

Ο Απόστολος Γκλέτσος έχει μία κόρη, τη Βαλίσια, από τη σχέση του με την ενδυματολόγο Μαρία Μαγγίνα, ενώ πρόσφατα εγκαινίασε το νέο του ξενοδοχείο στην Αίγινα.

Απόστολος Γκλέτσος: Οι πολυσυζητημένες σχέσεις, ο γάμος, το διαζύγιο και η κόρη

Ο Απόστολος Γκλέτσος είναι γνωστός για τον έντονο και πολυσυζητημένο ερωτικό του βίο. Στις αρχές της δεκαετίας του '90 είχε μία από τις πιο πολυσυζητημένες σχέσεις της ελληνικής showbiz με την τραγουδίστρια Άννα Βίσση, με την οποία διατηρεί έως και σήμερα άριστες φιλικές σχέσεις. Η σχέση τους είχε τραβήξει έντονα τα φώτα της δημοσιότητας λόγω της μεγάλης τους δημοφιλίας εκείνη την εποχή.

Ο Απόστολος Γκλέτσος με την κόρη του, Βαλίσια / Φωτογραφία: NDP

Σε παλαιότερη συνέντευξή του ο Απόστολος Γκλέτσος είχε αναφερθεί και στην εποχή (μέσα δεκαετίας του '90) που εκείνος και η Μιμή Ντενίση ήταν ζευγάρι. Όπως είχε δηλώσει: «Με τη Μιμή Ντενίση ήμασταν τηλεοπτικό ζευγάρι, μετά στο θέατρο για δύο χρόνια και μετά γίναμε και στην πραγματικότητα». Η σχέση τους είχε συζητηθεί έντονα την εποχή εκείνη από τα ΜΜΕ.

Το 2011, ο Απόστολος Γκλέτσος ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με τη Μαρία Ελένη Λυκουρέζου, κόρη της Ζωής Λάσκαρη και του Αλέξανδρου Λυκουρέζου. Ένας γάμος, ο οποίος είχε μόλις λίγες ημέρες «ζωής», καθώς έπειτα από 2 μήνες το ζευγάρι αποφάσισε να πάρει διαζύγιο. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο συγκεκριμένος -και μοναδικός γάμος που έχει κάνει έως σήμερα ο Απόστολος Γκλέτσος-, λειτούργησε περισσότερο σαν ένα αυθόρμητο πείραμα.

Ο Απόστολος Γκλέτσος, με την τωρινή συντροφό του, Ιζαμπέλα Αρβανίτη / Φωτογραφία: NDP

Ο Απόστολος Γκλέτσος έχει αποκτήσει μία κόρη, τη Βαλίσια με την ενδυματολόγο Μαρία Μαγγίνα, με την οποία ήταν σε σχέση για 6 χρόνια. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι η ύπαρξη της κόρης του υπήρξε καταλυτική στη ζωή του, προσφέροντάς του τεράστια χαρά και ολοκλήρωση.

Το τελευταίο διάστημα, ο Απόστολος Γκλέτσος διατηρεί σχέση με την επιχειρηματία Ιζαμπέλα Αρβανίτη. Οι δυο τους είχαν χωρίσει για ένα διάστημα τριών ετών, ωστόσο, αποφάσισαν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους, με τον ίδιο να δηλώνει δημόσια ότι είναι πολύ ερωτευμένος.