Ισπανία: Οικογενειακή Τραγωδία Πίσω Από Τους Πυροβολισμούς

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στην Ισπανία, μετά από ένοπλη επίθεση που άφησε πίσω της δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην πόλη Ελ Εχίδο. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο φερόμενος ως δράστης έχει ήδη συλληφθεί, ενώ οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της επίθεσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Εκπρόσωπος των αρχών δήλωσε ότι τα δύο θύματα είχαν συγγενική σχέση με τον άνδρα που κατηγορείται για τους πυροβολισμούς, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητά τους ή τις συνθήκες του περιστατικού.

Την ίδια ώρα, η ισπανική εφημερίδα El País μετέδωσε πως ανάμεσα στους τέσσερις τραυματίες βρίσκονται και δύο ανήλικοι.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο.