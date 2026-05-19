Ισπανία: Οικογενειακή Τραγωδία Πίσω Από Τους Πυροβολισμούς

Ισπανία: Οικογενειακή τραγωδία πίσω από το μακελειό με τους δύο νεκρούς

Δύο ανήλικοι στους τέσσερις τραυματίες

19.05.26 , 09:42 Ισπανία: Οικογενειακή τραγωδία πίσω από το μακελειό με τους δύο νεκρούς
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου AP (Manu Fernandez)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ένοπλη επίθεση στην Ισπανία άφησε δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες, συμπεριλαμβανομένων δύο ανηλίκων.
  • Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Δευτέρας στην πόλη Ελ Εχίδο.
  • Ο φερόμενος δράστης έχει συλληφθεί και οι έρευνες συνεχίζονται.
  • Τα θύματα είχαν συγγενική σχέση με τον κατηγορούμενο, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες.
  • Η τοπική κοινωνία είναι σοκαρισμένη από την τραγωδία.

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στην Ισπανία, μετά από ένοπλη επίθεση που άφησε πίσω της δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην πόλη Ελ Εχίδο. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο φερόμενος ως δράστης έχει ήδη συλληφθεί, ενώ οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της επίθεσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Εκπρόσωπος των αρχών δήλωσε ότι τα δύο θύματα είχαν συγγενική σχέση με τον άνδρα που κατηγορείται για τους πυροβολισμούς, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητά τους ή τις συνθήκες του περιστατικού.

Την ίδια ώρα, η ισπανική εφημερίδα El País μετέδωσε πως ανάμεσα στους τέσσερις τραυματίες βρίσκονται και δύο ανήλικοι.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο.

ΙΣΠΑΝΙΑ
 |
ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ
 |
ΕΝΟΠΛΗ ΕΠΙΘΕΣΗ
 |
ΝΕΚΡΟΙ
