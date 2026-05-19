Αθερίδης για Καρύδη: «Δεν έχουμε πει ποτέ τη λέξη ''χωρίζουμε''»

Θοδωρής Αθερίδης: Δεν έχουμε πει ποτέ τη λέξη «χωρίζουμε» με τη Σμαράγδα / The 2night Show

Kαλεσμένος στο The 2Night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν το βράδυ της Δευτέρας 18/5 ο Θοδωρής Αθερίδης.

Ο γνωστός ηθοποιός ρωτήθηκε φυσικά, και για τον χωρισμό του από την Σμαράγδα Καρύδη, μετά από μια μακροχρόνια σχέση.

«Είμαι πολύ καλός στο να κάνω σχέσεις, δεν είμαι καλός στο να χωρίζω. Δεν μπορώ να κοιτάξω κάποιον στα μάτια και να του πω χωρίζουμε», είπε αρχικά ο Θοδωρής Αθερίδης. «Δεν έχουμε πει ποτέ αυτή τη λέξη “χωρίζουμε” εγώ με τη Σμαράγδα και δεν έχω χωρίσει με κανένα άνθρωπο στη ζωή μου, είναι γνωστό πως δεν είχα πάρει διαζύγιο από τη γυναίκα μου. Ξέρεις πόσα πράγματα κουβαλά η Σμαράγδα που είναι Θοδωρής και πόσα εγώ που είμαι Σμαράγδα;» πρόσθεσε.

«Με τη Σμαράγδα και βγαίνουμε και κάνουμε και γιορτές μαζί. Δε θα χωρίσω ποτέ με τη Σμαράγδα. Δε θα μπορούσα να πληγώσω τη Σμαράγδα κι ούτε εκείνη εμένα (…) Με την Σμαράγδα δε θα χωρίσω ποτέ στη ζωή μου, δεν έχω χωρίσει ούτε με πεθαμένους. Εγώ στους πεθαμένους μιλάω κάθε βράδυ», κατέληξε ο Θοδωρής Αθερίδης μιλώντας στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Η Σμαράγδα Καρύδη κι ο Θοδωρής Αθερίδης σε παλιότερη δημόσια εμφάνισή τους

Οι δύο ηθοποιοί αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστές πορείες στην προσωπική τους ζωή τον Οκτώβριο του 2025, μετά από 23 χρόνια κοινής πορείας. Μάλιστα, η τελευταία κοινή δημόσια εμφάνισή τους έγινε στα μέσα του ίδιου μήνα στην έναρξη της παράστασης «Σε βλέπω» στο Μικρό Παλλάς, στην οποία ο Θοδωρής Αθερίδης πρωταγωνιστούσε.