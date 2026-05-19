Αθερίδης για Καρύδη: «Δεν έχουμε πει ποτέ τη λέξη ''χωρίζουμε''»

Όσα είπε για τη σχέση του με τη Σμαράγδα Καρύδη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου

Θοδωρής Αθερίδης: Δεν έχουμε πει ποτέ τη λέξη «χωρίζουμε» με τη Σμαράγδα / The 2night Show

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Θοδωρής Αθερίδης δήλωσε ότι δεν έχει πει ποτέ τη λέξη ''χωρίζουμε'' με τη Σμαράγδα Καρύδη.
  • Ανέφερε ότι δεν είναι καλός στο να χωρίζει και δεν έχει χωρίσει ποτέ στη ζωή του.
  • Η σχέση τους παραμένει στενή, καθώς βγαίνουν και γιορτάζουν μαζί.
  • Ο Αθερίδης τόνισε ότι δεν θα μπορούσε να πληγώσει τη Σμαράγδα και ότι δεν θα χωρίσει ποτέ μαζί της.
  • Οι δύο ηθοποιοί αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστές πορείες τον Οκτώβριο του 2025, μετά από 23 χρόνια σχέσης.

Kαλεσμένος στο The 2Night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν το βράδυ της Δευτέρας 18/5 ο Θοδωρής Αθερίδης.

Θοδωρής Αθερίδης - Σμαράγδα Καρύδη: Ποζάρουν μαζί μετά τον χωρισμό

Ο γνωστός ηθοποιός ρωτήθηκε φυσικά, και για τον χωρισμό του από την Σμαράγδα Καρύδη, μετά από μια μακροχρόνια σχέση. 

«Είμαι πολύ καλός στο να κάνω σχέσεις, δεν είμαι καλός στο να χωρίζω. Δεν μπορώ να κοιτάξω κάποιον στα μάτια και να του πω χωρίζουμε», είπε αρχικά ο Θοδωρής Αθερίδης. «Δεν έχουμε πει ποτέ αυτή τη λέξη “χωρίζουμε” εγώ με τη Σμαράγδα και δεν έχω χωρίσει με κανένα άνθρωπο στη ζωή μου, είναι γνωστό πως δεν είχα πάρει διαζύγιο από τη γυναίκα μου. Ξέρεις πόσα πράγματα κουβαλά η Σμαράγδα που είναι Θοδωρής και πόσα εγώ που είμαι Σμαράγδα;» πρόσθεσε.

«Με τη Σμαράγδα και βγαίνουμε και κάνουμε και γιορτές μαζί. Δε θα χωρίσω ποτέ με τη Σμαράγδα. Δε θα μπορούσα να πληγώσω τη Σμαράγδα κι ούτε εκείνη εμένα (…) Με την Σμαράγδα δε θα χωρίσω ποτέ στη ζωή μου, δεν έχω χωρίσει ούτε με πεθαμένους. Εγώ στους πεθαμένους μιλάω κάθε βράδυ», κατέληξε ο Θοδωρής Αθερίδης μιλώντας στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Η Σμαράγδα Καρύδη κι ο Θοδωρής Αθερίδης σε παλιότερη δημόσια εμφάνισή τους

Η Σμαράγδα Καρύδη κι ο Θοδωρής Αθερίδης σε παλιότερη δημόσια εμφάνισή τους /Φωτογραφία NDP 

Οι δύο ηθοποιοί αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστές πορείες στην προσωπική τους ζωή τον Οκτώβριο του 2025, μετά από 23 χρόνια κοινής πορείας. Μάλιστα, η τελευταία κοινή δημόσια εμφάνισή τους έγινε στα μέσα του ίδιου μήνα στην έναρξη της παράστασης «Σε βλέπω» στο Μικρό Παλλάς, στην οποία ο Θοδωρής Αθερίδης πρωταγωνιστούσε. 

