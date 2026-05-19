Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 19 Μαΐου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

19.05.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 19 Μαΐου
Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τρίτη 19 Μαΐου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Πατρικίου Ιερομάρτυρος, Αγίων Θεογνώστου και Θεοκτίστου οσιομαρτύρων και Αγίου Μενάνδρου.

Επίσκοπος Προύσσης, που έζησε τον 3ο αιώνα και μαρτύρησε με αποκεφαλισμό. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 19 Μαΐου. Οι άριστες θεολογικές του γνώσεις, αλλά και η θερμή του πίστη, ανέδειξαν τον Πατρίκιο επίσκοπο Προύσσης. Η θέση αυτή για τον Πατρίκιο υπήρξε πνευματικό φρούριο για την υπεράσπιση του Ευαγγελίου και ορμητήριο για την πάταξη της ειδωλολατρικής πλάνης. Στην αποστολική του αυτή εργασία δε θέλησε να είναι μόνος.

Είχε μαζί του και τρεις πρόθυμους συνεργάτες, τον Ακάκιο, το Μένανδρο και τον Πολύαινο. Μαζί τους ο Πατρίκιος έφερε στη χριστιανική πίστη πολλούς ειδωλολάτρες. Αυτό, όμως, καταγγέλθηκε στον άρχοντα Ιουλιανό τον Υπατικό, και αμέσως συνελήφθησαν. Ο άρχοντας με φιλοσοφικές συζητήσεις προσπάθησε να πείσει τον Πατρίκιο ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Ο Πατρίκιος, με τη ρητορική δεινότητα και την άριστη θεολογική κατάρτιση που διέθετε, ανέτρεψε το ένα μετά το άλλο τα επιχειρήματα του Ιουλιανού. Αυτός, βλέποντας την ιδεολογική συντριβή του από το χριστιανό διδάσκαλο, διέταξε και αποκεφάλισαν τον Πατρίκιο με τους τρεις συνεργάτες του.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Πατρίκιος, Πάτρικ, Πατρίκος, Πατρίκης, Πατρίτσιος, Πατρίτσης
  • Πατρικία, Πατρίκα, Πατριτσία, Πατρίτσα
  • Θεόγνωστος, Θεογνώστης, Θεογνώσιος
  • Θεογνωσία
  • Θεόκτιστος
  • Μένανδρος

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:11 και θα δύσει στις 20:31. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 20 λεπτά.

Σελήνη 3 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Ευγενούς Άμιλλας

Η Παγκόσμια Ημέρα Ευγενούς Άμιλλας (World Fair Play Day) γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 19 Μαΐου για να προωθήσει το πνεύμα της φιλίας, της αλληλεγγύης, της ανεκτικότητας, της ένταξης και της μη διάκρισης στον αθλητισμό. Αρχικά τιμόταν στις 7 Σεπτεμβρίου, αλλά μεταφέρθηκε στις 19 Μαΐου όταν εντάχθηκε στο καλεντάρι με τις διεθνείς ημέρες του ΟΗΕ.

Η ευγενής άμιλλα (fair play), περισσότερο γνωστή στα καθ’ ημάς ως ευ αγωνίζεσθαι, είναι η πρακτική του να δείχνει κανείς σεβασμό, ειλικρίνεια και ακεραιότητα στον αθλητισμό ή στον ανταγωνισμό, ακολουθώντας τους κανόνες, σεβόμενος τους αντιπάλους και τους διαιτητές και συμμετέχοντας χωρίς δόλο ή επιδίωξη άδικου πλεονεκτήματος. Πρόκειται για μια σύνθετη έννοια, που έχει τις ρίζες της σε θεμελιώδεις αξίες κοινές στον αθλητισμό και την καθημερινή ζωή, όπως η δικαιοσύνη, ο σεβασμός, η φιλία, η ομαδικότητα, η ισότητα και η ακεραιότητα. Η ευγενής λαμιλλα υπερβαίνει την απλή τήρηση των γραπτών κανόνων και δίνει έμφαση στη σημασία του σεβασμού και των άγραφων κανόνων, καθώς και στη διαρκή εκδήλωση σεβασμού προς τους αντιπάλους, συμπαίκτες, διαιτητές και θεατές.

Η ευγενής άμιλλα μπορεί να εκφραστεί με διάφορους τρόπους ανάλογα με το άθλημα, αλλά έχει πάντα ως πυρήνα τον σεβασμό, τη δικαιοσύνη και τη θετική συμπεριφορά. Περιλαμβάνει τη συμπεριφορά που θα θέλαμε να δεχόμαστε και εμείς, την αναγνώριση καλών προσπαθειών, ακόμη και από τον αντίπαλο, και την αποδοχή των λαθών. Συνήθη παραδείγματα είναι οι χειραψίες, η βοήθεια σε έναν πεσμένο αντίπαλο, τα λόγια ενθάρρυνσης, τα χειροκροτήματα, τα κόλλα πέντε (high ive) και ο γενικός σεβασμός προς όλους.

Η ευγενής άμιλλα προάγει τον αμοιβαίο σεβασμό και μας διδάσκει να αναγνωρίζουμε και να τιμούμε την αξία κάθε ανθρώπου. Προωθεί την ισότητα, ενώνει τους ανθρώπους ανεξαρτήτως πολιτισμού και ενδυναμώνει τη νεολαία δείχνοντας πώς ο αθλητισμός μπορεί να εμπνεύσει κοινωνική αλλαγή και να ενισχύσει τις κοινότητες. Όταν δεσμευόμαστε στην ευγενή άμιλλα, υπακούοντας στους κανόνες, σεβόμενοι τους αντιπάλους και καταπολεμώντας τη βία και το ντόπινγκ, όλοι ωφελούνται.

 

