Η Κατερίνα Λιόλιου, η πολυεπιτυχημένη ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο με το «Λογαριασμός Summer Tour».

Μάλιστα, κάνοντας ακόμα μία πρωτοποριακή κίνηση, η Κατερίνα Λιόλιου δημιούργησε και λανσάρει ένα app ειδικά σχεδιασμένο για το «Λογαριασμός Summer Tour», μέσα από το οποίο το κοινό μπορεί να ενημερωθεί για τους σταθμούς της περιοδείας και να κάνει κράτηση εισιτηρίων. Βρείτε το app εδώ: https://logariasmos-on-tour-map.lovable.app.

Το «Λογαριασμός Summer Tour» αποτελεί μια δυναμική μουσική εμπειρία, που συνδυάζει τις τεράστιες πολυπλατινένιες και super viral επιτυχίες της, με ερμηνείες γεμάτες ψυχή και πάθος, εντυπωσιακή σκηνική παρουσία και αμεσότητα με το κοινό.

Τα εισιτήρια για τις συναυλίες είναι ήδη διαθέσιμα και το κοινό έχει δείξει εξαρχής μεγάλη ανταπόκριση. Ενδεικτικό της υψηλής ζήτησης είναι ότι τα early bird εισιτήρια για τις συναυλίες σε Καστοριά (8 Ιουλίου), Έδεσσα (13 Ιουλίου), Λάρισα (25 Αυγούστου) και Θεσσαλονίκη (2 Σεπτεμβρίου) εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ημέρες.

Οι ημερομηνίες του «Λογαριασμός Summer Tour»

20 Μαΐου - Κέρκυρα, Club54

31 Μαΐου - Λεμεσός, Theama

3 Ιουνίου - Λάρνακα, Παραλία Φοινικούδων

23 Ιουνίου - Αλεξανδρούπολη, Θέατρο Αλτιναλμάζη

8 Ιουλίου - Καστοριά, Πολυκάρπη, «Στο Ρυθμό της Λίμνης»

13 Ιουλίου - Έδεσσα, Θέατρο Γαβαλιώτισσας

1 Αυγούστου - Πάτρα, Volcano

5 Αυγούστου - Χανιά, Εθνικό Στάδιο Χανίων

7 Αυγούστου - Ρέθυμνο, Φεστιβάλ Γης Μυλοποτάμου

8 Αυγούστου - Ηράκλειο, News Seaside

14 Αυγούστου - Χαλκιδική, Markiz

15 Αυγούστου - Χαλκιδική, Markiz

20 Αυγούστου - Αγρίνιο, Lake Party

22 Αυγούστου - Κατερίνη, Gold Club

25 Αυγούστου - Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ

2 Σεπτεμβρίου - Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης

7 Σεπτεμβρίου - Καλαμάτα, Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας

14 Σεπτεμβρίου - Ιωάννινα, Υπαίθριο Θέατρο Ε.Η.Μ.



