Γραμμέλη: «Θα επιστρέψει ένα πολύ μεγάλο όνομα της ελληνικής τηλεόρασης»

Όσα είπε η γνωστή δημοσιογράφος για το τηλεοπτικό τοπίο

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αφροδίτη Γραμμέλη σχολίασε τις εξελίξεις στην ελληνική τηλεόραση και την πορεία του Akyla στη Eurovision.
  • Δηλώνει ικανοποιημένη από την παρουσία της στον ΑΝΤ1 και επιθυμεί να παραμείνει στο κανάλι.
  • Αναμένει επιστροφή ενός μεγάλου ονόματος στην τηλεόραση, αλλά αποκλείει την Ελένη Μενεγάκη.
  • Η αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από τον ΣΚΑΙ ξάφνιασε τη Γραμμέλη, ενώ οι φήμες για μετακίνηση της παραμένουν ασχολίαστες.
  • Προβλέπει δύσκολη χρονιά για τους σταθμούς και τονίζει ότι η επιτυχία εξαρτάται από τους τηλεθεατές.

Η τηλεοπτική πιάτσα βράζει και οι συζητήσεις για τη νέα σεζόν έχουν πάρει φωτιά, με την Αφροδίτη Γραμμέλη να ανοίγει τα χαρτιά της στο Breakfast@Star και τον Ηλία Σκουλά και να σχολιάζει όλα τα πρόσωπα της πρώτης γραμμής που βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων. 

Η γνωστή τηλεκριτικός και δημοσιογράφος ξεκινά από τον απόηχο της Eurovision, ενός θεσμού που πάντα αφήνει πίσω του ανατροπές και εκπλήξεις, εκφράζοντας την έκπληξή της για την πορεία του Akyla, καθώς πολύ λίγοι περίμεναν να βρεθεί εκτός της πρώτης τριάδας ή πεντάδας.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η καθημερινότητα για την Αφροδίτη Γραμμέλη συνεχίζεται με σταθερές αξίες στον ΑΝΤ1. Η ίδια ξεκαθαρίζει πως δεν βρίσκεται πουθενά με το ζόρι και πως η παρουσία της στην εκπομπή Σαββατοκύριακο Παρέα, στο πλευρό της Κατερίνας Καραβάτου, είναι μια απόλυτα συνειδητή επιλογή. Για τη δημοσιογράφο, η επαγγελματική ευτυχία κρίνεται από τους ανθρώπους που έχεις δίπλα σου, εκείνους που σε γεμίζουν και βγάζουν τον καλύτερό σου εαυτό τόσο στη δουλειά όσο και τη ζωή. Παρά το γεγονός ότι οι επίσημες συζητήσεις για το μέλλον δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, η επιθυμία της να παραμείνει στο κανάλι του Αμαρουσίου είναι δεδομένη, μιας και δηλώνει πάρα πολύ ευχαριστημένη. 

Την ίδια στιγμή, τα σενάρια για τις μεταγραφές και τις εσωτερικές μετακινήσεις δίνουν και παίρνουν. Η Αφροδίτη Γραμμέλη αποκαλύπτει πως έχει ενημέρωση από στελέχη της ΕΡΤ ότι έχει ήδη αποφασιστεί το νέο τηλεοπτικό δίδυμο, χωρίς ωστόσο να της έχουν αποκαλύψει ακόμα συγκεκριμένα ονόματα. Όσο για τους ψιθύρους που θέλουν την Κατερίνα Καραβάτου να συνεργάζεται με τον Χρήστο Φερετίνο, η στάση της παραμένει ακλόνητη, αφού ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει ρεπορτάζ συναδέλφων, μια αρχή που τηρεί απαρέγκλιτα εδώ και τριάντα χρόνια στην πορεία της, ειδικά όταν πρόκειται για δικούς της συνεργάτες.

Οι προβλέψεις της για το άμεσο μέλλον της αγοράς δείχνουν μια μάλλον δύσκολη πραγματικότητα, καθώς η ίδια περιμένει μια δραστική μείωση των αποδοχών αλλά και των ανθρώπων που εργάζονται στις εκπομπές. Παράλληλα, εκτιμά ότι θα δούμε την επιστροφή ενός πολύ μεγάλου ονόματος της ελληνικής τηλεόρασης. «Πιστεύω ότι θα επιστρέψει ένα πολύ μεγάλο όνομα της ελληνικής τηλεόρασης και θεωρώ ότι θα κρατήσει η μεταγραφική περίοδος μέχρι και το τέλος Αυγούστου» είπε, ξεκαθαρίζοντας ότι, παρά τις έντονες φήμες, δεν πιστεύει ότι αυτό το πρόσωπο θα είναι η Ελένη Μενεγάκη: «Όχι, όχι παιδιά πάλι με την Ελένη. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα γυρίσει η Ελένη Μενεγάκη».

Η μεγαλύτερη βόμβα της χρονιάς, ωστόσο, ήταν αναμφίβολα η αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από τον ΣΚΑΙ, ένα γεγονός που ξάφνιασε και την ίδια την Αφροδίτη Γραμμέλη, καθώς είχε σχεδόν ταυτίσει τη δημοσιογράφο με τον σταθμό του Φαλήρου. Η τηλεκριτικός σημειώνει ότι ο κύκλος αυτός έκλεισε με απόλυτη αξιοπρέπεια και κάτω από ιδανικές συνθήκες, ενώ τονίζει πως το τι ειπώθηκε πίσω από τις κλειστές πόρτες δεν αφορά κανέναν άλλον. Οι φήμες που θέλουν τη Σία Κοσιώνη να μετακομίζει στον ΑΝΤ1 μένουν ασχολίαστες από την ίδια, καθώς αποφεύγει να τοποθετείται για το κανάλι με το οποίο συνεργάζεται, παραπέμποντας τις όποιες απόψεις της για τη στιγμή που θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις.

Κλείνοντας τη ματιά της στην τηλεοπτική σεζόν, η Αφροδίτη Γραμμέλη παραδέχεται ότι η χρονιά ήταν γενικότερα περίεργη και δύσκολη για την πλειοψηφία των σταθμών, με τον ΣΚΑΙ να αντιμετωπίζει τις δικές του έντονες αναταράξεις.

Όσο για το αν το Στούντιο 4 θα καταφέρει να φέρει την άνοιξη στη νέα ζώνη του ΣΚΑΙ, η απάντησή της είναι σαφής: την άνοιξη δεν τη φέρνει καμία εκπομπή, αλλά ο ίδιος ο κόσμος με το τηλεκοντρόλ του.

