Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου,16/5, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όταν ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στις τουαλέτες.
Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να διαπιστώνουν δυστυχώς πως ο άνδρας ήταν ήδη νεκρός.
Κατά τις πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών, εξετάζεται το ενδεχόμενο αυτοχειρίας, καθώς ο 37χρονος βρέθηκε με βρόγχο στον λαιμό. Από τα έγγραφα που έφερε μαζί του προέκυψε ότι πρόκειται για υπήκοο Νεπάλ.