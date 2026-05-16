Συναγερμός στο «Ελ. Βενιζέλος»: 37χρονος εντοπίστηκε νεκρός στις τουαλέτες

Βρέθηκε με βρόγχο στον λαιμό

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συναγερμός στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» το απόγευμα του Σαββάτου, 16/5.
  • 37χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στις τουαλέτες του αεροδρομίου.
  • Αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο, αλλά ο άνδρας ήταν ήδη νεκρός.
  • Εξετάζεται το ενδεχόμενο αυτοχειρίας, καθώς βρέθηκε με βρόγχο στον λαιμό.
  • Ο άνδρας ήταν υπήκοος Νεπάλ, σύμφωνα με τα έγγραφα που είχε μαζί του.

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου,16/5, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όταν ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στις τουαλέτες.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να διαπιστώνουν δυστυχώς πως ο άνδρας ήταν ήδη νεκρός.

Κατά τις πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών, εξετάζεται το ενδεχόμενο αυτοχειρίας, καθώς ο 37χρονος βρέθηκε με βρόγχο στον λαιμό. Από τα έγγραφα που έφερε μαζί του προέκυψε ότι πρόκειται για υπήκοο Νεπάλ.

