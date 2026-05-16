Σοκ προκαλεί η υπόθεση που αποκαλύφθηκε στους Αγίους Αναργύρους, όπου τρία μικρά αδελφάκια εντοπίστηκαν να ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες, μέσα σε διαμέρισμα γεμάτο σκουπίδια, μούχλα και έντονη δυσοσμία.

Τα παιδιά, ηλικίας επτά, πέντε και τριών ετών, βρέθηκαν από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ ύστερα από καταγγελίες κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι ανέφεραν ότι τα ανήλικα ζούσαν σε περιβάλλον επικίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση ήρθε ξανά στο προσκήνιο μετά τη δημοσιότητα που πήρε πρόσφατα αντίστοιχο περιστατικό στο Περιστέρι, γεγονός που φαίνεται πως κινητοποίησε γείτονες να ενημερώσουν τις αρχές.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο διαμέρισμα στην οδό Κερκύρας αντίκρισαν εικόνες εγκατάλειψης. Οι χώροι ήταν γεμάτοι απορρίμματα και μούχλα, ενώ οι συνθήκες υγιεινής κρίθηκαν ακατάλληλες για τη διαβίωση μικρών παιδιών. Οι δύο γονείς συνελήφθησαν και κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.

Μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής αναφέρουν ότι δεν ήταν λίγες οι φορές που τα παιδιά κυκλοφορούσαν βρώμικα ή ακόμα και γυμνά στον δρόμο. Παράλληλα, αποκαλύφθηκε ότι στο παρελθόν είχαν υπάρξει ξανά καταγγελίες για την οικογένεια, ενώ πριν περίπου έναν χρόνο είχε πραγματοποιηθεί έλεγχος από αστυνομία και υγειονομικές υπηρεσίες.

Γειτόνισσα κατήγγειλε παραμέληση των παιδιών και από τους δύο γονείς: «Αν τα έβλεπες τα κακόμοιρα όλη την ημέρα γυμνά γύριζαν. Χωρίς ρούχα. Ακόμη και προχθές που είχε βάλει κρύο αυτά γυμνά ήταν στο δρόμο. Το σπίτι ήταν μέσα στη βρώμα. Μούχλα παντού, τα ρούχα τα πετούσαν, βρώμικα, στο μπαλκόνι. Έπεφταν στο δρόμο τα στρώματα. Χάλια όλα. Σχολείο πηγαίνουν τα παιδιά αλλά ούτε φαγητό τους έχουν. Όλη την ημέρα ντελίβερι απ’ έξω φαγητό».

Διαφορετική είναι η εικόνα που δίνει ο παππούς των παιδιών: «Πήγαιναν σχολείο τα παιδιά. Ερχόταν πούλμαν και τα έπαιρνε. Εγώ, ως παππούς, ερχόμουν και τα έβλεπα. Επειδή τα παιδιά είναι λίγο ζημιάρικα, έτρωγαν και λέρωναν το σπίτι. Τα παιδιά ήταν καθαρά. Είχαν ρούχα καθαρά και αγορασμένα. Τα παιδιά ήταν χαρούμενα, έπαιζαν. Φτώχεια υπήρχε αλλά ο πατέρας δούλευε».

Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι υπήρχε εισαγγελική εντολή παρακολούθησης της οικογένειας και εβδομαδιαίες επισκέψεις κοινωνικού λειτουργού. Ωστόσο, πλέον οι Αρχές εκτιμούν ότι τα παιδιά δεν μπορούν να παραμείνουν στο συγκεκριμένο περιβάλλον.

Τα τρία αδελφάκια μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων για εξετάσεις και προστασία, ενώ για την υπόθεση έχει ενημερωθεί αρμόδιος εισαγγελέας.