Πώς θα μάθετε στα παιδιά σας την έννοια της αποταμίευσης

5+1 τρόποι για να κατανοήσουν την πραγματική αξία των χρημάτων

H έννοια της αποταμίευσης είναι από εκείνες που πρέπει να μάθει το παιδί σε μικρή ηλικία

Στη σύγχρονη κοινωνία, τα χρήματα αποτελούν βασικό μέρος της καθημερινότητας. Παρόλο που τα παιδιά δεν έχουν άμεσες οικονομικές ευθύνες, είναι σημαντικό να αρχίσουν να κατανοούν την αξία των χρημάτων από μικρή ηλικία.

Αρχικά, τα παιδιά συχνά βλέπουν τα χρήματα απλά ως έναν τρόπο για να αποκτούν ό,τι θέλουν. Χωρίς καθοδήγηση, μπορεί να θεωρήσουν ότι είναι κάτι απεριόριστο. Για αυτόν τον λόγο, είναι σημαντικό να μάθουν ότι τα χρήματα αποκτώνται με προσπάθεια και εργασία.

Τips για το πώς να μάθουν τα παιδιά την αποταμίευση:

Κουμπαράς: Να έχουν έναν φυσικό κουμπαρά και να βλέπουν τα χρήματα να “μεγαλώνουν”.

Στόχος αγοράς: Να διαλέγουν κάτι που θέλουν (π.χ. παιχνίδι) και να μαζεύουν χρήματα γι’ αυτό.

Μικρό χαρτζιλίκι: Να παίρνουν μικρά ποσά τακτικά, όχι μεγάλα και σπάνια

Σύγκριση τιμών: Να βλέπουν ότι το ίδιο πράγμα μπορεί να έχει διαφορετική τιμή.

Παράδειγμα από γονείς: Αν οι μεγάλοι αποταμιεύουν, το μαθαίνουν πιο εύκολα.

“Τράπεζα στο σπίτι”: Ένα βαζάκι ή φάκελος σαν μικρός “λογαριασμός”.

Back to Top