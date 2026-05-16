Eurovision2026: Σήμερα στις 22:00 η ώρα του Akyla – Θα το… φέρει;

Στην έκτη θέση θα εμφανιστεί ο Έλληνας καλλιτέχνης

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Akylas θα εμφανιστεί σήμερα στις 22:00 στον τελικό της Eurovision 2026 με το τραγούδι «Ferto», θεωρούμενος φαβορί.
  • Η Κύπρος εκπροσωπείται από την Antigoni με το «Jalla», που θα εμφανιστεί στην 21η θέση.
  • Η σειρά εμφάνισης περιλαμβάνει 26 χώρες, με την Αυστραλία και τη Φινλανδία επίσης να είναι φαβορί.
  • Η ψηφοφορία των τηλεθεατών ξεκινά με την έναρξη του διαγωνιστικού μέρους, επιτρέποντας έως 10 ψήφους ανά χρήστη.
  • Οι παρουσιαστές της βραδιάς είναι οι Μαρία Κοζάκου και Γιώργος Καπουτζίδης.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 στη Βιέννη έχει ξεκινήσει. Σήμερα στις 22:00 ο Akylas με το «Ferto» θα εμφανιστεί στη σκηνή με φόρα και ορμή και με τα προγνωστικά να τον εμφανίζουν ως ένα από τα μεγάλα φαβορί του διαγωνισμού. Το ενδιαφέρον στρέφεται και στην Κύπρο με την Antigoni και το «Jalla». 

Μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου ημιτελικού την Πέμπτη ανακοινώθηκε η σειρά εμφάνισης των χωρών στον τελικό. Έστι ο Akylas θα εμφανιστεί στην 6η θέση και η Antigoni στην 21η. To star.gr και η δημοσιογράφος Αθανασία Βογιάρη βρίσκονται στη Βιέννη και θα μεταδώσουν όλα όσα θα γίνουν σήμερα στον μεγάλο τελικό.

 

 

Το διαγωνιστικό μέρος της βραδιάς θα ανοίξει η Δανία. Η Αυστραλία, που θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί, θα διαγωνιστεί από την 8η θέση, ενώ η Φινλανδία στην 17η θέση.

Χθες έγιναν οι δύο τελευταίες πρόβες, με τη δεύτερη θα είναι και η πιο κρίσιμη, αφού βαθμολογήθηκε από τις εθνικές κριτικές επιτροπές. Από την ψήφο των επιτροπών προκύπτει το 50% του τελικού αποτελέσματος.

 

 

Όσον αφορά στα στοιχήματα, ο Akylas βρίσκεται σταθερά στην πρώτη τριάδα των φαβορί για τη νίκη. Παρουσιαστές της βραδιάς για δέκατη φορά θα είναι η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης. 

Ο Akylas χθες, εμφανώς συγκινημένος, έστειλε το δικό του λίγο πριν από τη μεγάλη βραδιά.

 

 

«Τα καταφέραμε. Φτάσαμε στο τελευταίο επίπεδο. Είμαστε στον μεγάλο τελικό», είπε.

Η σειρά εμφάνισης των χωρών, απόψε, στον τελικό της Eurovision 2026

  • Δανία: Søren Torpegaard Lund, «Før Vi Går Hjem»
  • Γερμανία: Sarah Engels, «Fire»
  • Ισραήλ: Noam Bettan, «Michelle»
  • Βέλγιο: ESSYLA, «Dancing on the Ice»
  • Αλβανία: Alis, «Nân»
  • Ελλάδα: Akylas, «Ferto»
  • Ουκρανία: LELÉKA, «Ridnym»
  • Αυστραλία: Delta Goodrem, «Eclipse»
  • Σερβία: LAVINA, «Kraj Mene»
  • Μάλτα: AIDAN, «Bella»
  • Τσεχία: Daniel Zizka, «CROSSROADS»
  • Βουλγαρία: DARA, «Bangaranga»
  • Κροατία: LELEK, «Andromeda»
  • Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER, «Eins, Zwei, Drei»
  • Γαλλία: Monroe, «Regarde !»
  • Μολδαβία: Satoshi, «Viva, Moldova!»
  • Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen, «Liekinheitin»
  • Πολωνία: ALICJA, «Pray»
  • Λιθουανία: Lion Ceccah, «Sólo Quiero Más»
  • Σουηδία: FELICIA, «My System»
  • Κύπρος: Antigoni, «JALLA»
  • Ιταλία: Sal Da Vinci, «Per Sempre Sì»
  • Νορβηγία: JONAS LOVV, «YA YA YA»
  • Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu, «Choke Me»
  • Αυστρία: COSMÓ, «Tanzschein»

Eurovision 2026: Πώς ψηφίζουν οι τηλεθεατές

Οι τηλεθεατές δεν μπορούν να ψηφίσουν τη χώρα τους, αν παρακολουθούν από τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό τους φορέα. Δηλαδή στην Ελλάδα οι τηλεθεατές δεν μπορούν να ψηφίσουν τον Akyla, αλλά οι Έλληνες του εξωτερικού μπορούν.

 

 

Κάθε χρήστης του televoting έχει δυνατότητα έως και 10 ψήφων, με μία σημαντική αλλαγή φέτος στο σύστημα. Οι τηλεθεατές μπορούν πλέον να ψηφίζουν από τη στιγμή που ξεκινά το διαγωνιστικό μέρος της βραδιάς και δεν χρειάζεται να περιμένουν μέχρι την ολοκλήρωση όλων των εμφανίσεων. 

Το κοινό μπορεί να ψηφίσει:

  • τηλεφωνικά
  • μέσω SMS
  • μέσω της πλατφόρμας esc.vote
