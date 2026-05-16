Συνταγή για να φτιάξετε Vegan γιαούρτι από το Άγιον Όρος

Μια παραδοσιακή μέθοδος με φυτικά υποκατάστατα αντί για ζωικό γάλα

Το  Άγιον Όρος έχει μακρά παράδοση στη νηστίσιμη και φυτική διατροφή. Αν και το κλασικό γιαούρτι παρασκευάζεται από ζωικό γάλα, οι μοναχοί χρησιμοποιούν φυτικά υποκατάστατα, όπως γάλα αμυγδάλου ή καρύδας, για να φτιάξουν νηστίσιμο γιαούρτι.

Υλικά:

• 1 λίτρο σπιτικό γάλα αμυγδάλου ή καρύδας (χωρίς πρόσθετα)

• 1 κάψουλα προβιοτικών (ή 2 κ.σ. από προηγούμενο vegan γιαούρτι)

• 1 κ.γ. άγαρ-άγαρ (για φυσική πήξη, προαιρετικά)

• 1 κ.γ. χυμό λεμονιού (προαιρετικά, για ελαφριά οξύτητα)

• 1 κ.σ. άμυλο ταπιόκας ή κορν φλάουρ (αν θέλετε πιο πυκνή υφή)

Εκτέλεση:

1. Ζέσταμα του γάλακτος:

• Βάλτε το φυτικό γάλα σε μια κατσαρόλα και ζεστάνετέ το μέχρι να φτάσει περίπου στους 40°C(όχι να βράσει, απλά να είναι χλιαρό).

2. Προσθήκη του άγαρ-άγαρ (προαιρετικά):

• Αν χρησιμοποιείτε άγαρ-άγαρ, διαλύστε το σε λίγο κρύο νερό και προσθέστε το στο γάλα. Ανακατέψτε καλά και αφήστε το να ζεσταθεί για 1-2 λεπτά, μέχρι να αρχίσει να πήζει ελαφρώς.

3. Προσθήκη των προβιοτικών:

• Ανοίξτε την κάψουλα των προβιοτικών και ρίξτε τη σκόνη στο γάλα.

• Ανακατέψτε καλά με μια ξύλινη ή σιλικονούχα κουτάλα (όχι μεταλλική, γιατί μπορεί να επηρεάσει τα βακτήρια).

4. Ζύμωση:

• Μεταφέρετε το μείγμα σε γυάλινα βάζα.

• Καλύψτε τα με καθαρό πανί και αφήστε τα σε ζεστό μέρος (35-40°C) για 12-24 ώρες.

• Όσο περισσότερο το αφήσετε, τόσο πιο ξινή γεύση θα αποκτήσει.

5. Πάγωμα και πήξη:

• Μετά τη ζύμωση, τοποθετήστε το στο ψυγείο για 4-6 ώρες ώστε να σταθεροποιηθεί η υφή του.

Σερβίρισμα και παραλλαγές:

• Προσθέστε μέλι ή σιρόπι αγαύης αν θέλετε μια πιο γλυκιά γεύση.

• Ανακατέψτε με φρέσκα φρούτα ή ξηρούς καρπούς.

• Αν προτιμάτε πιο παχύρρευστο γιαούρτι, στραγγίξτε το σε ένα τουλπάνι στο ψυγείο για μερικές ώρες.

Αυτή η παραδοσιακή αγιορείτικη μέθοδος δίνει ένα υγιεινό και εύγευστο vegan γιαούρτι, ιδανικό για νηστεία και καθημερινή διατροφή!

Συντάκτης άρθρου: Κατερίνα Θεοχάρη

ΓΙΑΟΥΡΤΙ
