Survivor: Επιστρέφει στην Ελλάδα ο Μάνος Μαλλιαρός

Το μήνυμα του αδελφού του

Τι είπε ο Γιάννης Μαλλιαρός για τον αδελφό του που ήταν παρών στον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου στο Survivor - Βίντεο «Αλήθειες με τη Ζήνα»

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μάνος Μαλλιαρός επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από σοβαρό ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο.
  • Ο 22χρονος υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρούς τραυματισμούς στο δεξί.
  • Η πτήση του ξεκίνησε από το Διεθνές Αεροδρόμιο Πούντα Κάνα και αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα το Σάββατο.
  • Ο αδελφός του επιβεβαίωσε ότι είναι καλά στην υγεία του, αλλά δεν έχει δει τον Σταύρο Φλώρο.
  • Ο Σταύρος Φλώρος θα μεταφερθεί σε στρατιωτικό νοσοκομείο στο Μαϊάμι για χειρουργική επέμβαση.

Στην Ελλάδα επιστρέφει ο Μάνος Μαλλιαρός. Ο παίκτης του Survivor βρισκόταν μαζί με τον Σταύρο Φλώρο την ώρα του σοκαριστικού ατυχήματος στον Άγιο Δομίνικο, που είχε σαν αποτέλεσμα ο 22χρονος να υποστεί μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό του πόδι και τα τραυματιστεί πολύ σοβαρά στο δεξί. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πτήση του ξεκίνησε από το Διεθνές Αεροδρομιο της Πούντα Κάνα και θα φτάσει στην Ελλάδα αργά το μεσημέρι του Σαββάτου. Ο νεαρός παίκτης υπέστη νευρικό κλονισμό και χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο στον Άγιο Δομίνικο. 

 

 

Ήταν αυτός που είδε το τουριστικό σκάφος να πλησιάζει με μεγάλη ταχύτητα εκείνον και τον συμπαίκτη του, την ώρα που έκαναν ψαροντούφεκο. Άρχισε να φωνάζει στον Σταύρο, αλλά εκείνος ήταν κάτω από το νερό και δεν τον άκουσε, με αποτέλεσμα το σκάφος να χτυπήσει τη σημαδούρα που είχε μαζί του και μετά και τον ίδιο. 

Ο Μάνος Μαλλιαρός κολύμπησε κοντά του και άρχισε να ουρλιάζει. Από τις φωνές του ο κυβερνήτης του σκάφους επέστρεψε πίσω, ανέβασαν μαζί τον νεαρό, του έδεσαν τα πόδια και στη συνέχεια τον έβγαλα στη στεριά και περίμεναν ασθενοφόρο. 

 

 

Ο αδελφός του, Γιάννης Μαλλιαρός, δημοσιογράφος στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» σε ανάρτησή του στο Instagram ανέφερε ότι ο αδελφός του είναι καλά στην υγεία του. 

η ανάρτηση του γιάννη μαλλιαρού

Ο δημοσιογράφος ευχαριστεί τον κόσμο για το ενδιαφέρον του και για τις ευχές του και διαβεβαιώνει πως ο αδελφός του έχει ξεπεράσει το σοκ, αλλά δεν έχει βρεθεί με τον Σταύρο γιατί δεν το επιτρέπουν οι γιατροί. 

O Σταύρος Φλώρος

Ο Σταύρος Φλώρος αναμένεται να διακομιστεί σε στρατιωτικό νοσοκομείο στο Μαϊάμι, όπου θα χειρουργηθεί από Έλληνα γιατρό για να σωθεί ο αστράγαλός του στο δεξί του πόδι. 

