Τα γενέθλιά του γιορτάζει σήμερα ο Βασίλης Κικίλιας κι η Τζένη Μπαλατσινού τού ευχήθηκε δημόσια με κοινή φωτογραφία τους στα social media. Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έκλεισε τα 52 του χρόνια την Παρασκευή 15 Μαΐου, δεχόμενος ευχές από οικεία πρόσωπα, συνεργάτες και διαδικτυακούς φίλους.

Το πρώην μοντέλο και παρουσιάστρια, δημοσίευσε σε insta story μια κοινή τους φωτογραφία και συνόδευσε το στιγμιότυπο με την αφιέρωση «Χρόνια πολλά my Kik». Σε άλλη ανάρτηση που αναφέρεται από το σχετικό δημοσίευμα, έγραψε «Happy Birthday my #kik», με το «kik» να παρουσιάζεται ως το χαϊδευτικό του Βασίλη Κικίλια.

Στη φωτογραφία το ζευγάρι εμφανίζεται αγκαλιασμένο, κοιτώντας προς το άπειρο. Η ίδια φορά καφέ πουλόβερ και ο Βασίλης Κικίλιας λευκό T shirt.

Η ανάρτηση της Τζένης Μπαλατσινού με τον Βασίλη Κικίλια /Φωτογραφία Instagram

Η σχέση τους και ο γάμος το 2019

Η Τζένη Μπαλατσινού και ο Βασίλης Κικίλιας παντρεύτηκαν το 2019, ενώ ο ερχομός του γιου τους ολοκλήρωσε την οικογενειακή τους ζωή, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Το ζευγάρι κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, με τις κοινές δημόσιες εμφανίσεις να συγκεντρώνουν ενδιαφέρον.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στον Νίκο Χατζηνικολάου, η Τζένη Μπαλατσινού είχε μιλήσει για τη γνωριμία και την εξέλιξη της σχέσης τους λέγοντας «Η ζωή είναι προκύπτουσα, αλλιώς ξυπνάς αλλιώς τελειώνει η μέρα, εγώ δεν περίμενα ποτέ ότι θα ξαναπαντρευτώ, δεν περίμενα ποτέ ότι θα κάνω τέταρτο παιδί, δεν περίμενα ποτέ ότι θα είμαι με έναν άνδρα ο οποίος δεν έχει κάνει ένα κύκλο ζωής, πέρασα και αρκετό διάστημα μόνη μου μετά τον χωρισμό, όταν ήρθε στην εκπομπή ο Βασίλης έμεινα έκπληκτη με το βιογραφικό του και ήμουν μια γλυκιά οικοδέσποινα. Μετά όλο αυτό… αν κάποιος μου έλεγε ότι θα προσγειωθεί ένα διαστημόπλοιο ή θα γίνει αυτό που έγινε, θα σου έλεγα για το διαστημόπλοιο. Ήρθε μόνο του».

Η Αμαλία Κωστοπούλου κι οι οικογενειακές εξελίξεις

Eκτός από τον ευτυχισμένο της γάμο με τον Βασίλη Κικίλια, η Τζένη Μπαλατσινού βιώνει ευτυχισμένες στιγμές, καθώς η κόρη της Αμαλία Κωστοπούλου βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Ελλάδα για τις τελευταίες προετοιμασίες του γάμου της, που αναμένεται να γίνει μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Έτσι, η σημερινή ημέρα αποκτά ξεχωριστό χαρακτήρα για την οικογένεια, με αφορμή τα γενέθλια του Βασίλη Κικίλια.