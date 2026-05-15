Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Βγήκαν τα αποτελέσματα

Πώς μπορείτε να υποβάλετε ένσταση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.05.26 , 18:42 Renault Clio EcoG TURBO 120 EDC: Κορυφαια οικονομία με bi-fuel κινητήρα
15.05.26 , 18:40 Cash or Trash: Η Έρμα Στυλιανίδη αποκάλυψε την πρόταση γάμου που δέχτηκε!
15.05.26 , 18:39 Νέα Αριστερά: Αποχώρησε βουλευτής ενόψει του κόμματος Τσίπρα
15.05.26 , 18:28 Θρίλερ με την εξαφάνιση του 6χρονου Νόελ - Βρέθηκαν ανθρώπινα λείψανα
15.05.26 , 18:28 Τελευταία ευκαιρία να δεις τον Moby, μάθε άμεσα τις νέες επιλογές
15.05.26 , 18:26 Cash or Trash: Θα καταφέρει η Άντα Πανά να πάρει τον καναπέ της Σταματίας;
15.05.26 , 18:15 Τραμπ – Σι Τζινπίνγκ: Συμφωνίες δισεκατομμυρίων και γεωπολιτικό παζάρι
15.05.26 , 18:08 Ελένη Μενεγάκη: Το Ελενάκι θέλει... καλοκαιράκι - Η νέα της ανάρτηση
15.05.26 , 17:55 Γερμανού: Αποκάλυψε τη ντροπιαστική ιστορία πίσω από ένα τραγούδι της
15.05.26 , 17:21 Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Βγήκαν τα αποτελέσματα
15.05.26 , 17:08 Συνέδρια ΝΔ: Από τη Χαλκιδική στο 16ο Συνέδριο στα Σπάτα που ξεκινά σήμερα
15.05.26 , 16:59 Eurovision Village: Πού δίνει ο κόσμος τους 12 πόντους
15.05.26 , 16:56 Αλλάζει ο καιρός: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και αφρικανική σκόνη
15.05.26 , 15:53 Εurovision 2026: Με τι σειρά θα εμφανιστούν ο Akylas και η Αντιγόνη
15.05.26 , 15:33 Τα Φαντάσματα: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα - Η ανάρτηση του Αυγουστίδη
ΣΚΑΪ: Δε συνεχίζει η Βίδου - Αναλαμβάνει η Φλυτζάνη τη θέση της Κοσιώνη
Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Βγήκαν τα αποτελέσματα
Τσιμτσιλή: «Είμαι ισοβίως ευγνώμων στη Λένα Μαντά για το πρώτο μου βιβλίο»
Σία Κοσιώνη: Η αποκάλυψη της Σκορδά για τη συνεργασία με τον Χατζηνικολάου
Χρηστίδου: ​Το παραδοσιακό φαγητό που ετοίμασε στο σπίτι της
Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
MasterChef 2026: Αυτή είναι η μπριγάδα που κέρδισε με μικρή διαφορά
Ευαγγελία Συριοπούλου: Η ηλικία, ο σύζυγος, τα παιδιά και τα καλλιστεία
Η φωτογραφία του Σταύρου Φλώρου από το νοσοκομείο - Φεύγει για Μαϊάμι
MasterChef: Στενεύει ο κλοιός - Μία ακόμα αποχώρηση τη Δευτέρα
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)
To πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού 2026 ξεκινά στις 18 Μαΐου / Βίντεο αρχείου Ερτ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα του Κοινωνικού Τουρισμού 2026, διαθέσιμα στο site της ΔΥΠΑ.
  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 300.000 επιταγές με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ και ξεκινά στις 18 Μαΐου.
  • Δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση από 16 έως 18 Μαΐου 2026 μέσω gov.gr.
  • Οι ενστάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν σαφή λόγο και τεκμηρίωση, σύμφωνα με τις οδηγίες της Δημόσιας Πρόσκλησης.
  • Μη ηλεκτρονικές ενστάσεις δεν εξετάζονται από τη ΔΥΠΑ.

Αναρτήθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής τα αποτελέσματα του Κοινωνικού Τουρισμού 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τους προσωρινούς πίνακες  με τα αποτελέσματα στο site της ΔΥΠΑ .

Το πρόγραμμα αφορά 300.000 επιταγές και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 50 εκ. ευρώ και φέτος ξεκινά νωρίτερα, στις 18 Μαΐου. 

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Πώς θα υποβάλετε ένσταση

Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων από το Σάββατο, 16.05.2026 και ώρα 11:00, έως τη Δευτέρα, 18.05.2026 και ώρα 23:59, αποκλειστικά μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos.

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι:

Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ)

Οι δικαιούχοι που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση οφείλουν να αναφέρουν σαφώς τον λόγο της ένστασης, σε συνάφεια με τον λόγο απόρριψης (π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση, πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής κ.ο.κ) και να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους ηλεκτρονικά σαρωμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα ανωτέρω.

Ο τρόπος με τον οποίο αποδεικνύεται η πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής και των κριτηρίων μοριοδότησης περιγράφεται στη Δημόσια Πρόσκληση, την οποία πρέπει να συμβουλεύονται οι δικαιούχοι για τη σωστή επισύναψη των δικαιολογητικών (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ).

Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΥΠΑ. 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2026
 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 |
ΔΥΠΑ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top