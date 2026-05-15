Η Άντα Καραγκούνη, μια δυναμική επιχειρηματίας από την Πάτρα που δραστηριοποιείται στον χώρο του επίπλου και των ειδών ύπνου, βρέθηκε στο Cash or Trash φέρνοντας μαζί της ένα εντυπωσιακό κόσμημα με μεγάλη συναισθηματική αξία.

Πρόκειται για ένα κλασικό cocktail ring από λευκόχρυσο 14 καρατίων, στολισμένο με πλήθος διαμαντιών, το οποίο ανήκε στον παππού της κολλητής της φίλης. Το δαχτυλίδι αυτό, αγορασμένο πριν από δεκαετίες στην Αμερική, είχε προσφερθεί ως δώρο αγάπης στη σύζυγο του παππού και πλέον αναζητούσε έναν νέο κάτοχο.

Cash or Trash: Η Άντα με τη Δέσποινα Μοιραράκη και τον Θάνο Λούδο

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, το κλίμα φορτίστηκε ευχάριστα από μια προσωπική αποκάλυψη της αγοράστριας Έρμας Στυλιανίδη, η οποία, βλέποντας το δαχτυλίδι, δεν μπόρεσε να κρύψει τη χαρά της. Μόλις δέκα ημέρες πριν, ο σύντροφός της, ο Μιχάλης, της είχε κάνει πρόταση γάμου κι η θέα του κοσμήματος της έφερε στο μυαλό τη δική της πρόσφατη ευτυχία. «Θα το αποκαλύψω ότι μου έδωσε ο σύντροφός μου πριν δέκα μέρες γιατί αποφάσισε να παντρευτούμε τελικά», αποκάλυψε η buyer. «Ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη και τώρα που το έβλεπα χαμογελούσα συνέχεια, συνέχεια», πρόσθεσε χαμογελώντας.

Cash or Trash: Η Έρμα Στυλιανίδη αποκάλυψε την πρόταση γάμου που δέχτηκε από τον σύντροφό της

Οι υπόλοιποι αγοραστές, όπως κι η Άντα έσπευσαν να της δώσουν τις θερμότερες ευχές της για την «ώρα την καλή», ενώ η Έρμα παραδέχτηκε πως το συγκεκριμένο αντικείμενο την έκανε να χαμογελάει ασταμάτητα λόγω της ρομαντικής του σημειολογίας.

Παρά τη θετική αύρα και τις συζητήσεις των υπόλοιπων αγοραστών για το αν το δαχτυλίδι θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ιδανικό δώρο επετείου ή έναν «Will you marry me?» συμβολισμό, η διαπραγμάτευση αποδείχθηκε σκληρή. Παρότι η εκτίμηση του ειδικού ήταν στα 1.800 ευρώ, η Άντα είχε θέσει ως στόχο τα 2.200 ευρώ για λογαριασμό του κατόχου.

Η Έρμα, παρότι ταυτίστηκε συναισθηματικά με το αντικείμενο λόγω της δικής της πρότασης γάμου, δε συμμετείχε στη δημοπρασία. Αυτή που που το έβαλε... στο μάτι ήταν η Ειρήνη Πλευράκη που έκανε μια σημαντική οικονομική υπέρβαση φτάνοντας μέχρι τα 2.000 ευρώ.

Cash or Trash: Η Ειρήνη Πλευράκη διεκδίκησε το δαχτυλίδι της Άντας

Τελικά, η συμφωνία δεν ολοκληρώθηκε, καθώς το ποσό δεν κάλυπτε τις προσδοκίες του παππού, με την Άντα να αποχωρεί ικανοποιημένη από την εμπειρία αλλά χωρίς να αποχωριστεί το "διαμαντένιο" αυτό κειμήλιο.

