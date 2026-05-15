Μία ντροπιαστική» όπως η ίδια τη χαρακτήρισε ιστορία που κρύβεται πίσω από το τραγούδι «Καινούργια Αγάπη» που έγραψε, αποκάλυψε σε συνέντευξή της η Ναταλία Γερμανού. Το τραγούδι, όπως επεσήμανε, το είχε δώσει στον Κυριάκο Παπαδόπουλο για να το μελοποιήσει και να το ερμηνεύσουν οι Antique.

«Yπάρχει μία ντροπιαστική ιστορία πίσω από ένα τραγούδι που έγραψε. Το «καινούργια αγάπη» το είχα δώσει στον Κυριάκο Παπαδόπουλο να το μελοποιήσει για τους Antique. Τον ίδιο στίχο τον είχα δώσει πριν από χρόνια στη Μαντώ αλλά δεν το θυμόμουν. H Mαντώ ήταν αξιοπρεπέστατη και δεν μου είπε τίποτα. Οι fans όμως της τραγουδίστριας μου την είπαν» εξομολογήθηκε.

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε και στη Eurovision την οποία, όπως τόνισε, παρακολουθεί κάθε χρόνο. Η ίδια άλλωστε είχε γράψει και το τραγούδι “My number one” με το οποίο η Έλενα Παπαρίζου πήρε την πρωτιά το 2005 εκπροσωπώντας την Ελλάδα.

«Πιστεύω πως ο Akylas θα βγει πρώτος γιατί θα σκίσει στο televoting ακόμη και αν δεν τον "χρυσώσουν" οι επιτροπές» τόνισε η Ναταλία.Η ίδια αναφέρθηκε και στα προσωπικά της τονίζοντας πως υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία και την απωθούν σε έναν άντρα. Αυτά όπως είπε είναι η αγένεια ενώ δίνει πολύ μεγάλη σημασία και στο πώς συμπεριφέρεται κάποιος στους σερβιτόρους.

«Έχω μια τακτική στη ζωή μου και όταν βγαίνω πρώτο ραντεβού με κάποιον, έχω πάντα ένα φίλο backup μια φίλη που αν του στείλω ένα μήνυμα θα με πάρει τηλέφωνο για να με “σώσει”. Το κορυφαίο red flag για εμένα σε έναν άντρα είναι το να να βγούμε και να μιλάει άσχημα σε σερβιτόρο. Μου είχε συμβεί σε τρίτο ραντεβού και δεν υπήρξε τέταρτο. Η ευγένεια και το γλυκό βλέμμα είναι που θα με σκλαβώσουν σε έναν άντρα» δήλωσε χαρακτηριστικά.



Η παρουσιάστρια η οποία είναι και στιχουργός μεγάλων επιτυχιών. Ανάμεσα σ΄αυτές “Ντροπή σου”, “Ο τέλειος Άντρας”, “Κάντο αν μ’ αγαπάς” και άλλα αποκάλυψε και το πιο περίεργο μέρος στο οποίο έχει γράψει στίχους.

«Το πιο περίεργο μέρος που έχω γράψει στίχους ήταν σε μια ψαροταβέρνα στη Γλυφάδα. Δεν έβγαινε ο στίχος στον Αντώνη Ρέμο που ηχογραφούσε και έπρεπε να το ξαναγράψω. Ήταν το τραγούδι “Ντροπή σου”. Ζήτησα από τον σερβιτόρο ένα στυλό και έγραψα τους στίχους σε μία χαρτοπετσέτα»