Η Ευαγγελία Συριοπούλου στην παρουσίαση μιας εκπομπής του «Μαμά-δες» μιλά για τη δουλειά της και τον σπουδαιότερο ρόλο της ζωής, αυτόν της μαμάς/ ΕΡΤ, Μάρτιος 2025

Η Ευαγγελία Συριοπούλου δε χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, καθώς οι τηλεοπτικοί της ρόλοι την έχουν κάνει ευρέως γνωστή και πολύ δημοφιλής στο κοινό.

Επί πέντε χρόνια πρωταγωνιστούσε στη σειρά «Έλα στη θέση μου», συνέχισε με τη σειρά «Ο Παράδεισος των Κυριών», ενώ πρόσφατα εμφανίστηκε στη σειρά «Μια νύχτα μόνο», υποδυόμενη την Εύα Χαριτάκη. Μάλιστα, παίζει για πρώτη φορά μαζί με τη δασκάλα της στο Εθνικό, Φιλαρέτη Κομνηνού.

Πριν την κερδίσει η υποκριτική, η Ευαγγελία Συριοπούλου σπούδασε στο Παιδαγωγικό και πέρασε από τα καλλιστεία, κατακτώντας μάλιστα και τίτλο ομορφιάς.

Ας γνωρίσουμε καλύτερα την όμορφη ηθοποιό και μαμά δύο αγοριών...

Το βιογραφικό της Ευαγγελίας Συριοπούλου

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα

Έχει γενέθλια στις 28 Σεπτεμβρίου

το ζώδιό της είναι Ζυγός

Είναι 41 ετών

Σπούδασε νηπιαγωγός και ξεκίνησε να εργάζεται στο αντικείμενο των σπουδών της

«Έχω δουλέψει ως παιδαγωγός. Δε θα το έκανα πρώτη φορά. Κι αν χρειαστεί θα το ξανακάνω! Άλλωστε, όταν δεν κάνω τηλεόραση, κάνω θεατρικό παιχνίδι στα παιδιά. Ο αυθορμητισμός και η γαλήνια ψυχή των παιδιών με κάνει καλύτερο άνθρωπο. Κι όταν έχω, έστω και λίγο χρόνο ελεύθερο, ασχολούμαι με τα παιδιά. Μπαίνω σε έναν άλλο κόσμο, ταξιδεύω», είχε πει σε συνέντευξή της στο περιοδικό Down Town Κύπρου.

Στα 22 της, συμμετείχε σε καλλιστεία και κέρδισε τον τίτλο «Σταρ Δωδεκάνησα»

«Ποτέ δε σκέφτηκα ότι θα ακολουθούσα καριέρα μοντέλου, αν και έχω κάνει μερικές φωτογραφήσεις μόδας, προκειμένου να κερδίζω κάποια χρήματα την περίοδο που σπούδαζα. Τα καλλιστεία προέκυψαν εντελώς τυχαία. Ήταν ένα καλοκαίρι που εγώ και οι φίλες μου δεν είχαμε καθόλου χρήματα για διακοπές και κάναμε την πλάκα μας συμμετέχοντας στον διαγωνισμό. Το αποτέλεσμα; Περάσαμε πέντε υπέροχες μέρες ξεγνοιασιάς στη Ρόδο με όλα τα έξοδα πληρωμένα και μοναδική υποχρέωση να πάρουμε μέρος στα καλλιστεία. Αυτό ήταν όλο», είχε εξομολογηθεί στο περιοδικό ΕΓΩ.

Παρακολούθησε σεμινάρια υποκριτικής στο «Θέατρο των Αλλαγών», παράλληλα με τις σπουδές της

Το 2008 ξεκίνησε να σπουδάζει υποκριτικ ή στην Ανώτερη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου από όπου αποφοίτησε το 2011

από όπου αποφοίτησε το 2011 Μετά την αποφοίτησή της, αποτέλεσε ένα από τα μέλη της θεατρικής ομάδας naan συμμετέχοντας σε διάφορες παραστάσεις. Συγκεκριμένα:

το 2011 συμμετείχε στην παράσταση "Κρήτες" το 2012 στην παράσταση "Δον Κιχώτης" το 2013 έλαβε μέρος σε τρεις παραστάσεις "Καλώς ήρθατε ντετέκτιβ Πουαρό", "Η άλλη αίσθηση" και "Βάκχες" το 2014, ακολούθησαν τα έργα "Η κοιμωμένη ξύπνησε" και "Πράματα & Θάματα" το 2015 "Δοξαπατρή" το 2016 "Το παιχνίδι του δολοφόνου" το 2018 "Το δείπνο"

Η Ευαγγελία Συριοπούλου στην παράσταση "Δοξαπατρή", το 2015/ NDP

Το τηλεοπτικό της ντεμπούτο έγινε το 2013, στην οικογενειακή κωμική σειρά του Mega, Το σπίτι της Έμμας. Υποδύθηκε την Ουκρανή Άννια Λίσιτσα

Την επόμενη σεζόν ανέλαβε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη δραματική σειρά Δικαίωση που προβλήθηκε από το Mega Το 2016 έκανε μια guest εμφάνιση στον τρίτο κύκλο της κωμικής σειράς Μην αρχίζεις τη μουρμούρα τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, ξεκίνησε να πρωταγωνιστεί στην καθημερινή κωμική σειρά του Alpha, Έλα στη θέση μου, στον ρόλο της Ρενάτας Προκοπίου. Ο ρόλος της στη σειρά κράτησε μέχρι το 2021 το 2022 πρωταγωνίστησε στη σειρά Ο Παράδεισος των Κυριών, στον ρόλο της Μιράντας το 2025 υποδύθηκε την Εριέττα στη σειρά Grand Hotel του ΑΝΤ1 και φέτος υποδύεται την Εύα στη σειρά Μια νύχτα μόνο του Mega

Ευαγγελία Συριοπούλου: H μακροχρόνια σχέση με τον Στράτο Πατσατζή και οι δύο γιοι

Η Ευαγγελία Συριοπούλου έχει δημιουργήσει μια υπέροχη οικογένεια με τον Στράτο Πατσατζή, ο οποίος είναι οικονομολόγος. Η σχέση τους μετρά 16 χρόνια.

«Με τον άντρα μου είμαστε 16 χρόνια μαζί, από παιδάκια. Μεγαλώσαμε μαζί, κάναμε πράγματα μαζί, είμαστε δίπλα ο ένας στον άλλον, στηρίζαμε τις επιλογές του άλλου. Ο στόχος μας ήταν, έτσι κι αλλιώς, ότι θέλουμε να κάνουμε οικογένεια. Είναι ότι θέλουμε να είμαστε μαζί και να κάνουμε πράγματα μαζί και να προοδεύσουμε στο μέλλον. Όταν νιώσαμε σίγουροι για τον εαυτό μας, ότι μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας και επαγγελματικά, γιατί εγώ όταν γνώρισα τον άντρα μου ήμουν ακόμα στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου», εξομολογήθηκε πρόσφατα στην εκπομπή Buongiorno.

H ίδια παραδέχτηκε πως θαυμάζει τον άντρα της και πως είναι ερωτευμένη μαζί του.

Ο σπουδαιότερος ρόλος της ζωής μου είναι η μητρότητα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευλογία. Ο άντρας μου είναι η δύναμη μου και η έμπνευσή μου. Για μας, η οικογένειά μας είναι η ισορροπία μας και το καταφύγιό μας

Το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί, τον Οκτώβριο του 2021 και τον Οκτώβριο του 2024, η ευτυχία τους συμπληρώθηκε με τον ερχομό του δεύτερου γιου τους.

Ο Νικόλας είναι σήμερα 4,5 ετών και ο Κωνσταντίνος 18 μηνών.

Ο θρησκευτικός τους γάμος πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2023, με κουμπάρους τη Σμαράγδα Καρύδη, τον Θοδωρή Αθερίδη και τον Μιχάλη Μαρίνο. Την ίδια μέρα, βάφτισαν και τον πρωτότοκο γιο τους.