Ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε για λίγο πίσω του τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας και τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και βρέθηκε στο Άγιο Όρος, επιλέγοντας να περάσει στιγμές ηρεμίας, περισυλλογής αλλά και απλότητας, μακριά από τα φώτα και τη νυχτερινή ζωή που τον συνοδεύει όλα αυτά τα χρόνια.

Ο γνωστός τραγουδιστής, που τα τελευταία χρόνια επιλέγει όλο και πιο συχνά να μοιράζεται αυθεντικές στιγμές από την προσωπική του ζωή με τους διαδικτυακούς του φίλους, δημοσίευσε ένα διαφορετικό βίντεο μέσα από τα instastories του στο Instagram, δείχνοντας στους followers του μια πλευρά του που δε βλέπουμε συχνά.

Στο βίντεο που ανέβασε, ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται μέσα στην κουζίνα της μονής, φορώντας ποδιά μαγειρικής και κρατώντας μια κουτάλα στο χέρι, ενώ συμμετέχει ενεργά στην προετοιμασία του φαγητού μαζί με τους ανθρώπους που τον φιλοξενούν στο Άγιο Όρος.

Χαλαρός, ευδιάθετος και ιδιαίτερα άνετος, ο τραγουδιστής δεν έχασε στιγμή το χαρακτηριστικό του χιούμορ και την παιχνιδιάρικη διάθεσή του. Την ώρα που ανακάτευε τα υλικά στο τηγάνι, άρχισε να τραγουδά μέσα στην κουζίνα, δημιουργώντας ένα ζεστό και αυθόρμητο κλίμα, μακριά από τη σκηνή αλλά με την ίδια ακριβώς ενέργεια που τον χαρακτηρίζει.

Λίγο αργότερα, γύρισε την κάμερα προς το μέρος του και μίλησε απευθείας στους διαδικτυακούς του φίλους, λέγοντας με χαμόγελο:

«Τι γίνεται παιδιά; Βρίσκομαι στο Άγιο Όρος, μαγειρεύω μέσα στο κελί μαζί με τον Αρτέμιο και τον Γιώργο που με έφερε εδώ. Σήμερα είναι του Αγίου Γεωργίου με το παλιό ημερολόγιο. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν».

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο έκανε αμέσως τον γύρο των social media, με πολλούς να σχολιάζουν τη χαλαρή και αυθεντική εικόνα του τραγουδιστή. Μακριά από τα φώτα της πίστας, τα extravagant looks και τις live εμφανίσεις, ο Γιώργος Μαζωνάκης έδειξε μια πιο γήινη και ανθρώπινη πλευρά του, απολαμβάνοντας τη φιλοξενία, την απλότητα και τη διαφορετική καθημερινότητα του Αγίου Όρους.

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που ο γνωστός καλλιτέχνης επιλέγει να απομακρυνθεί από την ένταση της πόλης και να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό του. Όσοι τον γνωρίζουν καλά αναφέρουν πως ο ίδιος αγαπά ιδιαίτερα τις στιγμές ηρεμίας και αποφόρτισης, ενώ συχνά αναζητά τρόπους να «αποσυνδεθεί» από την πίεση και τη δημοσιότητα.

Το βίντεο μέσα από την κουζίνα της μονής σχολιάστηκε έντονα και για έναν ακόμη λόγο: ο Γιώργος Μαζωνάκης φάνηκε να απολαμβάνει πραγματικά τη διαδικασία του μαγειρέματος, συμμετέχοντας σαν να βρίσκεται ανάμεσα σε φίλους και όχι μπροστά σε κάμερες. Η φυσικότητα και η απλότητα της στιγμής ήταν εκείνες που κέρδισαν τελικά το ενδιαφέρον των followers του.

Με χιούμορ, τραγούδι και καλή διάθεση, ο αγαπημένος τραγουδιστής έστειλε τις ευχές του για τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου, δείχνοντας πως ακόμη και σε έναν τόσο διαφορετικό χώρο όπως το Άγιο Όρος, παραμένει ο αυθεντικός και εκρηκτικός εαυτός του.