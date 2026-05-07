Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 06/05/2026 στο Star, η Μαρία ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Ίδια Κατάληξη» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα, ενώ η παίκτρια από την πλευρά της είπε: Ρ, Ν, Κ, και για Φωνήεν το Ι.

5'' πριν τη λήξη του χρόνου η Μαρία κατάφερε να λύσει τον γρίφο και από την αντίδρασή της ούτε εκείνη δεν το πίστευε!

