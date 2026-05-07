Kosmocar Trucks & Buses στην Transport Show 2026 με τη MAN

Η Kosmocar Trucks & Buses συμμετέχει στην Transport Show 2026, παρουσιάζοντας επιλεγμέ-νες λύσεις MAN για τις σύγχρονες ανάγκες των επαγγελματικών μεταφορών, των εργοταξιακών εφαρμογών, των υπερκατασκευών και της θαλάσσιας ισχύος.Οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις προτάσεις της MAN στα περίπτερα της Kosmocar Trucks & Buses, Β3 και Β6, μέσα από μια παρουσία που ανα-δεικνύει την τεχνολογική υπεροχή, την αποδοτικότητα και την αξιοπιστία της μάρκας σε διαφο-ρετικά πεδία επαγγελματικής χρήσης.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το MAN TGX 18.560 D30 PowerLion, η ναυαρχίδα της MAN για τις διε-θνείς μεταφορές. Με τη νέα γραμμή μετάδοσης κίνησης D30 PowerLion και κορυφαία έκδοση ισχύος, το TGX εκφράζει τη νέα γενιά αποδοτικότητας της MAN, συνδυάζοντας υψηλή απόδοση, μειωμένη κατανάλωση καυσίμου και κορυφαία άνεση για τον επαγγελματία οδηγό.

Δίπλα του, το MAN TGS 41.520 8x4 φέρνει στο προσκήνιο τον σκληροτράχηλο χαρακτήρα της μάρκας στις εργοταξιακές εφαρμογές. Πρόκειται για ένα τετραξονικό όχημα με ανατροπή, σχε-διασμένο για απαιτητικά περιβάλλοντα, ακραία τερέν και συνθήκες όπου η πρόσφυση, η αντοχή και η λειτουργικότητα έχουν καθοριστική σημασία.Η παρουσία της MAN συμπληρώνεται από το MAN TGE Chassis Cab (TopUsed), ένα πραγμα-τικό φορτηγό ανάμεσα στα van, που προσφέρει ιδανική βάση για υπερκατασκευές και προσαρ-μόζεται στις ανάγκες κάθε επαγγελματία. Παράλληλα, το MAN TGX (TopUsed), παρουσιάζει την ολοκληρωμένη πρόταση μεταχειρισμένων οχημάτων της MAN, για επιχειρήσεις που αναζητούν αξιοπιστία, ελεγχόμενο κόστος επένδυσης και προστιθέμενη αξία με τη σφραγίδα ποιότητας της MAN.

Ξεχωριστή θέση στον εκθεσιακό χώρο έχει και ο demo θαλάσσιος κινητήρας MAN V8, κατάλ-ληλος για σκάφη αναψυχής υψηλής ταχύτητας και θαλαμηγούς 20 έως 40 μέτρων. Με αυτόν τον τρόπο, η Kosmocar Trucks & Buses αναδεικνύει την τεχνογνωσία της MAN όχι μόνο στον δρόμο, αλλά και σε εφαρμογές θαλάσσιας ισχύος υψηλών απαιτήσεων.

