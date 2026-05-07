Η Σία Κοσιώνη είχε την πρώτη της on camera αντίδραση για τα σενάρια που τη θέλουν να αποχωρεί μέσα στα επόμενα 24ωρα από τον ΣΚΑΪ, επιλέγοντας να μην προχωρήσει σε λεπτομέρειες.

Η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης 6 Μαΐου στο ΟΑΚΑ, όπου παρακολούθησε τον αγώνα Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, όπου δέχτηκε ερωτήσεις για το επαγγελματικό της μέλλον.

Η Σία Κοσιώνη είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένά τηλεοπτικά πρόσωπα τις τελευταίες ημέρες

Κατά την έξοδό της δεν απέφυγε την κάμερα της εκπομπής Το Πρωινό του ΑΝΤ1. Στην ερώτηση αν στενοχωρήθηκε για την εξέλιξη του αγώνα, η Σία Κοσιώνη είπε «Όχι, γιατί έχω πίστη στο επόμενο ματς». Λίγο αργότερα, όταν η ρεπόρτερ τη ρώτησε «Τι θα κάνετε τώρα με τον ΣΚΑΪ;», η δημοσιογράφος απάντησε «Όταν έχω κάτι να πω, θα το πω». Ακολούθησε νέα παρατήρηση από την ρεπόρτερ ότι «Όλοι περιμένουν να μάθουν», με τη Σία Κοσιώνη να κλείνει τη σύντομη στιχομυθία λέγοντας «Ευχαριστώ πολύ».

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα, η συνεργασία της με τον ΣΚΑΪ πλησιάζει στο τέλος της, μετά από 20 χρόνια παρουσίας στο κανάλι. Το συμβόλαιό της, όπως αναφέρεται, λήγει κανονικά στις 30 Ιουνίου, ενώ τα σενάρια για πρόωρη αποχώρηση έχουν ενταθεί. Πληροφορίες θέλουν την ερχόμενη Παρασκευή να αποτελεί κομβικό σημείο για τις εξελίξεις.

Στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρεται πως η Σία Κοσιώνη φέρεται να έχει δεχθεί πρόταση από τον ΑΝΤ1 για την παρουσίαση εκπομπής, ενώ παράλληλα υπάρχει έντονη φημολογία και για την ΕΡΤ. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, όλα παραμένουν σε επίπεδο φημών, όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα.

Σύμφωνα επίσης με πληροφορίες του Γρηγόρη Μελά, ο ΣΚΑΪ φέρεται να επενδύει στη Λένα Φλυτζάνη για τη θέση της οικοδέσποινας στο καθημερινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων, μετά την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη. Η συγκεκριμένη αναφορά συνδέεται με το ενδεχόμενο αλλαγών στο κεντρικό δελτίο του σταθμού, χωρίς όμως να υπάρχει μέχρι τώρα επίσημη επιβεβαίωση.