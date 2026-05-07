Πώς έγινε το τροχαίο με το πατίνι που οδηγούσε 12χρονος στον Ασπρόπυργο / Βίντεο Σκάι

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο 12χρονος που τραυματίστηκε στον Ασπρόπυργο σε τροχαίο με πατίνι.

Όλα συνέβησαν το πρωί της Πέμπτης επί της οδού Θρασυβούλου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Σκάι, ο 12χρονος πετάχτηκε ξαφνικά από στενό στον δρόμο με το ηλεκτρικό πατίνι του. Εκείνη την ώρα περνούσε κανονικά τον δρόμο διερχόμενο όχημα, το οποίο σύμφωνα με την ίδια πηγή δεν είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα. Ωστόσο, ο οδηγός δεν πρόλαβε να αντιδράσει.

Το σημείο όπου έγινε το τροχαίο / Φωτογραφία από βίντεο Σκάι

Το παιδί, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, φέρεται να φορούσε κράνος, ωστόσο δεν ήταν δεμένο, με αποτέλεσμα να βγει κατά τη σύγκρουση.

Πολίτες που ήταν στο σημείο είδαν έντρομοι τον 12χρονο να είναι αιμόφυρτος στον δρόμο και κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε σε λιγότερο από 8 λεπτά. Οι διασώστες του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και το μετέφεραν στο Θριάσιο όπου διασωληνώθηκε.

Από εκεί μεταφέρθηκε με μονάδα του ΕΚΑΒ στο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, έχοντας κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κατάγματα και πολύ σοβαρά τραύματα στον θώρακα, με την κατάστασή του να θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμη.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό συμβάν ερευνώνται.