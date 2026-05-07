Εγγραφή Σε Παιδικούς Σταθμούς Αθήνας - Τα Δικαιολογητικά

Ξεκινούν οι αιτήσεις εγγραφής παιδιών στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών για την περίοδο 2026-2027.

Οι εγγραφές ξεκινούν στις 10/5 και ώρα 00:01 και λήγει 31/05/2026 και ώρα 23:59

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δ.Β.Α. (https://www.dbda.gr/) και αφορούν:

Νήπια, γεννημένα το έτος 2023 και έως την 31/03/2024

Βρέφη, γεννημένα από την 01/04/2024 έως και την 31/03/2026

Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική υποβολή και εγκυρότητα της αίτησης εγγραφής είναι η επισύναψη όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που θα σας ζητηθούν βάσει των κριτηρίων που θα επιλέξετε στην πλατφόρμα.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων αφορά όλες τις κατηγορίες εγγραφών και πιο συγκεκριμένα:

Αίτηση νέας εγγραφής

Αίτηση εγγραφής ήδη φιλοξενούμενου παιδιού

Αίτηση εγγραφής αδελφού/ής ήδη φιλοξενούμενου παιδιού

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση, προτείνεται να ενημερωθείτε εγκαίρως για τον τρόπο υποβολής της αίτησης (πατήστε εδώ) και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανά περίπτωση (πατήστε εδώ), σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών του ΔΒΑ (πατήστε εδώ).

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών εφαρμόζει όλα τα αναγκαία και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφαλή λήψη, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που λαμβάνονται μέσω των δικαιολογητικών εγγραφής.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Επιλογής αιτήσεων & Παρακολούθησης εγγραφών στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: applications@dbda.gr, καθώς και στα τηλέφωνα: 2105102484-2105102485-2105129341.