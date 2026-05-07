Εγγραφή Σε Παιδικούς Σταθμούς Αθήνας - Τα Δικαιολογητικά

Ξεκινούν οι εγγραφές σε παιδικούς σταθμούς της Αθήνας - Τα δικαιολογητικά

Πότε λήγει η προθεσμία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.05.26 , 13:01 MasterChef: Η πιο δύσκολη Δοκιμασία Αντιγραφής φέρνει αποχώρηση θρίλερ
07.05.26 , 12:59 Κρήτη: Οργή στην κηδεία του Νικήτα για την αστυνομία
07.05.26 , 12:59 Ασπρόπυργος: Πώς έγινε το τροχαίο με το πατίνι που οδηγούσε 12χρονος
07.05.26 , 12:42 Eurovision 2026: Θα είναι... αυτογκόλ το live βιολί της Φινλανδίας;
07.05.26 , 12:40 Σία Κοσιώνη: Η αινιγματική απάντηση για το «διαζύγιο» με τον ΣΚΑΪ
07.05.26 , 12:40 Μαζί για το Παιδί: Οδηγός για το άγχος σε περιόδους εξετάσεων
07.05.26 , 12:26 MasterChef: O Γιώργος θέλει να παραιτηθεί - Γιατί δεν μπορεί να το κάνει;
07.05.26 , 12:24 Ξεκινούν οι εγγραφές σε παιδικούς σταθμούς της Αθήνας - Τα δικαιολογητικά
07.05.26 , 12:21 Φτιάξε πεντανόστιμο κοκκινιστό μοσχαράκι στην κατσαρόλα
07.05.26 , 12:14 Μπήλιου: Οι όψεις της Σελήνης σήμερα- Τι να αποφύγετε από το απόγευμα
07.05.26 , 11:48 Eurovision 2026: «Ο Akylas είναι σαν μικρό παιδί, δεν είναι αγχωμένος»
07.05.26 , 11:41 Δάφνη Καραβοκύρη: «Η νευρική ανορεξία ξεκίνησε όταν χώριζαν οι γονείς μου»
07.05.26 , 11:21 «ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ-ΕΞΕΤΑΖΟΜΑΙ»: Ο Μάιος, μήνας δράσης για τον Καρκίνο του Δέρματος
07.05.26 , 11:19 Γιώργος Γρηγοριάδης: «Δε μετανιώνω για κάτι που δεν έχω κάνει...»
07.05.26 , 11:16 Ασπρόπυργος: 12χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του μετά από τροχαίο με πατίνι
MasterChef: Η σχεδόν τέλεια αντιγραφή -  «9/10 εδώ δε βρίσκω κάτι άλλο»
MasterChef: Comfort ή fine dining; Οι κριτές επέλεξαν το καλύτερο μενού
Απεργία 13/5: Ποιοι κατεβάζουν ρολά - Τι θα γίνει με τα σχολεία
Ασπρόπυργος: 12χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του μετά από τροχαίο με πατίνι
Νατάσα Θεοδωρίδου: Η πρώτη δημόσια έξοδος με τον σύντροφό της
Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους για τις φήμες χωρισμού: «Στην αρχή με πείραζε»
Κατερίνα Καινούργιου: Η ολόσωμη φωτογραφία μετά τη γέννηση της κόρης της
MasterChef: Η νίκη στην ομαδική είναι μονόδρομος για την μπλε μπριγάδα!
MasterChef: Από την κόκκινη μπριγάδα ο νικητής του καλύτερου πιάτου
Χανταϊός: Ένα ζευγάρι Ολλανδών που πήγαν να μετρήσουν πουλιά οι ασθενείς 0
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Εγγραφή Σε Παιδικούς Σταθμούς Αθήνας - Τα Δικαιολογητικά
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αιτήσεις εγγραφής για παιδικούς σταθμούς του Δ.Β.Α. ξεκινούν στις 10/5/2026 και λήγουν στις 31/5/2026.
  • Δεκτά παιδιά: Νήπια γεννημένα το 2023 έως 31/03/2024 και βρέφη γεννημένα από 01/04/2024 έως 31/03/2026.
  • Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Δ.Β.Α. με απαραίτητα δικαιολογητικά.
  • Διαθέσιμες αιτήσεις: νέα εγγραφή, εγγραφή ήδη φιλοξενούμενου παιδιού, εγγραφή αδελφού/ής.
  • Για πληροφορίες, επικοινωνία με το Τμήμα Επιλογής αιτήσεων μέσω email ή τηλεφώνου.

Ξεκινούν οι αιτήσεις εγγραφής παιδιών στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών για την περίοδο 2026-2027.

Οι εγγραφές ξεκινούν στις 10/5 και ώρα 00:01 και λήγει 31/05/2026 και ώρα 23:59

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δ.Β.Α. (https://www.dbda.gr/) και αφορούν:

  • Νήπια, γεννημένα το έτος 2023 και έως την 31/03/2024
  • Βρέφη, γεννημένα από την 01/04/2024 έως και την 31/03/2026

Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική υποβολή και εγκυρότητα της αίτησης εγγραφής είναι η επισύναψη όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που θα σας ζητηθούν βάσει των κριτηρίων που θα επιλέξετε στην πλατφόρμα.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων αφορά όλες τις κατηγορίες εγγραφών και πιο συγκεκριμένα:

  • Αίτηση νέας εγγραφής
  • Αίτηση εγγραφής ήδη φιλοξενούμενου παιδιού
  • Αίτηση εγγραφής αδελφού/ής ήδη φιλοξενούμενου παιδιού

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση, προτείνεται να ενημερωθείτε εγκαίρως για τον τρόπο υποβολής της αίτησης (πατήστε εδώ) και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανά περίπτωση (πατήστε εδώ), σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών του ΔΒΑ (πατήστε εδώ).

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών εφαρμόζει όλα τα αναγκαία και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφαλή λήψη, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που λαμβάνονται μέσω των δικαιολογητικών εγγραφής.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Επιλογής αιτήσεων & Παρακολούθησης εγγραφών στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: applications@dbda.gr, καθώς και στα τηλέφωνα: 2105102484-2105102485-2105129341.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
 |
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top