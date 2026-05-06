Τα γενέθλιά της είχε η μοναχοκόρη της Ιωάννας Μαλέσκου και η παρουσιάστρια της ετοίμασε ένα πάρτι με πρωταγωνιστή τον Stitch.

Η Μαρίλια υποδέχτηκε τους φίλους της σ ΄εναν χώρο γεμάτο μπαλόνια και καπέλα με τον φανταστικό χαρακτήρα από το franchise Lilo & Stitch της Disney, ενώ και στην τούρτα φιγούραρε το Cartoon.

H παρουσιάστρια πόζαρε δίπλα στην κόρη της με την ευτυχία να είναι ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της. Η ίδια μοιράστηκε φωτογραφίες από την ξεχωριστή για εκείνη στιγμή με τα likes να δίνουν και να παίρνουν. Η Ιωάννα Μαλέσκου είχε δηλώσει σε παλαιότερή της συνέντευξη πως ο ερχομός της κόρης της την ωρίμασε και την έκανε να δει τα πράγματα διαφορετικά.

Οι δραστηριότητες που κάνει η παρουσιάστρια με την κόρη της

Τόσο η Ιωάννα Μαλέσκου όσο και ο Κωνσταντίνος Δανιάς προσπαθούν να περνάνε όσο περισσότερο ποιοτικό χρόνο μπορούν με το μοναχοπαίδι τους. Μάνα και κόρη εκτός από βόλτες και παιχνίδια στην παιδική χαρά έχουν κάνουν και άλλα δημιουργικά πράγματα.

Μάνα και κόρη πέρνουν μπλοκ ζωγραφικής και μαρκαδόρους και μεγαλουργούν.

Παιχνίδια στη Φύση

Όταν ο καιρός το επιτρέπει μάνα και κόρη πάνε στην εξοχή, παίζουν κρυφτό, τρέχουν και κάνουν βόλτες.

Βόλτες στο ζωολογικό πάρκο

Η μικρή Μαρίλια αγαπάει πολύ τα ζωάκια και έτσι η Ιωάννα Μαλέσκου την πάει συχνά στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο.