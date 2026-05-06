Ηράκλειο: Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στον 54χρονο

Κατηγορίες και για τη σύζυγο του δράστη

Ελλαδα
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε σε 54χρονο και τη σύζυγό του για την εν ψυχρώ εκτέλεση του Νικήτα στην Αμμουδάρα.
  • Ο δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία με πρόθεση και οπλοφορία, ενώ η σύζυγος για συνέργεια.
  • Η εκτέλεση έγινε μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε προκαλέσει ο Νικήτας, με θύμα τον γιο του δράστη.
  • Ο δράστης παραδέχτηκε την πράξη του, υποστηρίζοντας ότι η γυναίκα του προσπαθούσε να τον αποτρέψει.
  • Η οικογένεια του θύματος προγραμματίζει την κηδεία του, ενώ η υπόθεση προκαλεί σοκ στην Κρήτη.

Δραματικές στιγμές στο Ηράκλειο, μετά την εν ψυχρώ εκτέλεση του νεαρού Νικήτα στην Αμμουδάρα. Ο εισαγγελέας μετέβη στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου για να απαγγείλει βαρύτατες κατηγορίες στο ζευγάρι των δραστών. Ένας κύκλος αίματος που άνοιξε στην άσφαλτο το 2023 έκλεισε με τον πιο βίαιο τρόπο, στη μέση του δρόμου, μπροστά στα μάτια εμβρόντητων περαστικών. 

Ρεπορτάζ της Γωγώς Αποστολάκη για τη δολοφονία στην Αμμουδάρα Ηρακλείου / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star (6/5/2026)

Βαριές είναι οι κακουργηματικές διώξεις που άσκησε ο Εισαγγελέας Ηρακλείου στον δράστη και τη σύζυγό του, η οποία βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού την ώρα του φονικού. 

Για λόγους ασφαλείας, καθώς το κλίμα είναι τεταμένο, ο εισαγγελέας πήγε στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου για να ασκήσει κακουργηματικές διώξεις στο ζευγάρι.

Κρήτη: Ο 54χρονος άδειασε το πιστόλι στον Νικήτα και μετά τον κλωτσούσε

Ο καθ' ομολογίαν δράστης κατηγορείται μεταξύ άλλων για: 

  • Ανθρωποκτονία με πρόθεση
  • Διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας
  • Οπλοχρησία

Η σύζυγος κατηγορείται για:

  • Συνέργεια στην ανθρωποκτονία, δίωξη επίσης κακουργηματικού χαρακτήρα.

Οι δυο τους ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Την ίδια ώρα η οικογένεια ετοιμάζεται για το στερνό αντίο στο αδικοχαμένο παλικάρι, αύριο στις 12 το μεσημέρι στο Χώνος Μυλοποτάμου.

Στα ηχητικά ντοκουμέντα ακούγονται οι έξι πυροβολισμοί που έκοψαν το νήμα της ζωής του άτυχου νέου στη μέση του δρόμου. Μια εκτέλεση προμελετημένη.

Το κόκκινο αυτοκίνητο του Νικήτα κινούνταν στη Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου. Ο κατηγορούμενος, με το μαύρο όχημα, πάτησε γκάζι, τον εμβόλισε σκόπιμα και τον ανάγκασε να σταματήσει. Η σύγκρουση ήταν η αρχή του τέλους. Οι δύο οδηγοί βγήκαν έξω. Είχαν μια σύντομη λεκτική αντιπαράθεση και μετά βγήκε το όπλο. Ο νέος προσπάθησε να διαφύγει τρέχοντας, αλλά οι σφαίρες τον πρόλαβαν. 

Η σύζυγος του κατηγορουμένου παρακολουθούσε από τη θέση του συνοδηγού τον άνδρα της να αδειάζει το περίστροφο στον νεαρό. Μετά την πράξη, επιβιβάστηκαν στο όχημα και εξαφανίστηκαν. Ο κατηγορούμενος άφησε τη γυναίκα του στο σπίτι τους και εκείνος πήγε και παραδόθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα.

«Εγώ τον σκότωσα, αυτόν εκεί. Πάρτε και το όπλο», είπε χαρακτηριστικά στις Αρχές ο 54χρονος. 

Υποστήριξε ότι η γυναίκα του προσπαθούσε να τον αποτρέψει, λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν και τη σύζυγό του.

«Τυχαία τον συναντήσαμε. Μόλις τον είδε ο άνδρας μου, έπεσε πάνω του με το αυτοκίνητο και τον τράκαρε. Βγήκαν έξω και οι δύο. Κάτι ειπώθηκε μεταξύ τους και τον πυροβόλησε», ήταν όσα είπε η σύζυγός του. 

Το κίνητρο της στυγερής δολοφονίας κρύβεται σε ένα μοιραίο βράδυ του 2023. Οι δύο νεαροί ήταν φίλοι. Επέστρεφαν από διασκέδαση, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Νικήτας καρφώθηκε σε κολώνα. Ο γιος του δράστη, συνεπιβάτης στο όχημα, έχασε τη ζωή του.

Κρήτη: «Ποιος σκότωσε το παιδί μου;» - Τα ουρλιαχτά της μάνας του 20χρονου

Ο νεαρός οδηγούσε με δίπλωμα, ενώ το αλκοόλ στο αίμα του δεν ξεπερνούσε το νόμιμο όριο. Όμως η ταχύτητα των 100 χιλιομέτρων σε δρόμο με όριο τα 50 στάθηκε αρκετή για το ζευγάρι των δραστών, ώστε να τον θεωρήσει υπαίτιο και να ζητήσει εκδίκηση.

«Δυο μοιρολόγια πείτε του, του όμορφου νιου που φεύγει… Για δε γλεντά, δε τραγουδεί και δε ξαναχορεύγει…», ήταν η μαντινάδα της αδερφής του θύματος που «ράγισε» καρδιές. 

Ο επίλογος γράφεται με πόνο. Η αδελφή του Νικήτα τον αποχαιρετά ντύνοντάς τον γαμπρό με ένα άσπρο κοστούμι. Για την οικογένεια ήταν ένας θάνατος προαναγγελθείς. Για την Κρήτη, ένα ακόμη θλιβερό κεφάλαιο αυτοδικίας που συγκλονίζει το πανελλήνιο.

 

